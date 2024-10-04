https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/6-aylik-bebegine-fareler-saldirirken-izleyen-babaya-16-yil-hapis-cezasi-1088813985.html
6 aylık bebeğine fareler saldırırken izleyen babaya 16 yıl hapis cezası
6 aylık bebeğine fareler saldırırken izleyen babaya 16 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
Çocuk ihmalinden yargılanan baba, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Babanın ihbarı sonucu eve gelen polis ekipleri bebeğin evdeki fareler tarafından saldırıya... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T12:53+0300
2024-10-04T12:53+0300
2024-10-04T12:53+0300
yaşam
abd
indiana
ihmal
ceza
mahkeme
soruşturma
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ABD'nin Indiana eyaletinde, bir adam polisi arayarak 'bebeğinin fareler tarafından ağır bir şekilde yaralandığını' söyledi. Eve gelen polis ekiplerinin beyanında, 'bebeğin sağ elindeki parmakların üst kısmındaki etin eksik olduğunu ve parmak içi kemiklerinin göründüğü' ifadeleri yer aldı.Eylül 2023'te bir babanın polisi aramasıyla ortaya çıkan olayda, '6 aylık çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde 50 fare ısırığı izi tespit edildi. Yetkililer, 'bebeğin beşikte kanlar içinde yattığını ve yüzünde, ağzında, uzuvlarında ısırık izleri bulunduğunu ve ısırıklar sonucu bebeğin vücudunda kalıcı şekil bozukluğu oluştuğunu' bildirdi.32 yaşındaki baba David Schonabaum ve anne Angel Schonabaum polis ekipleri tarafından tutuklanırken bebek Indianapolis'teki bir hastanede tedavi gördüğü açıklandı.2 Ekim'de hakim karşısına çıkan baba, 'çocuk ihmalinden' 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 29 yaşındaki anne ekim ayında yapılacak olan duruşmadan önce ihmal suçlamalarını kabul etti. Annenin cezası, 24 Ekim'de çıkarılacağı mahkeme sonucunda belli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/otizmli-cocuga-siddetle-ilgili-aile-bakanligi-harekete-gecti-iki-calisan-isten-atildi-1088421590.html
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abd, indiana, ihmal, ceza, mahkeme, soruşturma
abd, indiana, ihmal, ceza, mahkeme, soruşturma
6 aylık bebeğine fareler saldırırken izleyen babaya 16 yıl hapis cezası
Çocuk ihmalinden yargılanan baba, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Babanın ihbarı sonucu eve gelen polis ekipleri bebeğin evdeki fareler tarafından saldırıya uğradığını ve vücudunun her yerinde ısırıklar olduğunu bildirdi. Hakkındaki suçlamaları kabul eden anne ise Ekim ayının sonunda mahkemeye çıkacak.
ABD'nin Indiana eyaletinde, bir adam polisi arayarak 'bebeğinin fareler tarafından ağır bir şekilde yaralandığını' söyledi. Eve gelen polis ekiplerinin beyanında, 'bebeğin sağ elindeki parmakların üst kısmındaki etin eksik olduğunu ve parmak içi kemiklerinin göründüğü' ifadeleri yer aldı.
Eylül 2023'te bir babanın polisi aramasıyla ortaya çıkan olayda, '6 aylık çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde 50 fare ısırığı izi tespit edildi.
Yetkililer, 'bebeğin beşikte kanlar içinde yattığını ve yüzünde, ağzında, uzuvlarında ısırık izleri bulunduğunu ve ısırıklar sonucu bebeğin vücudunda kalıcı şekil bozukluğu oluştuğunu' bildirdi.
32 yaşındaki baba David Schonabaum ve anne Angel Schonabaum polis ekipleri tarafından tutuklanırken bebek Indianapolis'teki bir hastanede tedavi gördüğü açıklandı.
2 Ekim'de hakim karşısına çıkan baba, 'çocuk ihmalinden' 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 29 yaşındaki anne ekim ayında yapılacak olan duruşmadan önce ihmal suçlamalarını kabul etti. Annenin cezası, 24 Ekim'de çıkarılacağı mahkeme sonucunda belli olacak.