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Moskova'dan Varşova'ya misilleme: Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatılıyor
Moskova'dan Varşova'ya misilleme: Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatılıyor
Sputnik Türkiye
Varşova'nın hasmane adımlarına yanıt veren Moskova, Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı aldığını duyurdu. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T17:28+0300
2024-12-05T17:28+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya hükümetinin 30 Kasım'da Rusya'nın Poznan Büyükelçiliği'ni kapatmasına misilleme yaparak bu ülkenin St. Petersburg'daki başkonsolosluğunun faaliyetlerine son verme kararı aldı.Bakanlık, Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun faaliyetleri için verilen iznin 10 Ocak 2025'ten itibaren geri çekileceğinin altını çizdi.Bakanlık, diplomatik mütekabiliyet ilkesi uyarınca başkonsolosluktaki 3 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini ve söz konusu tarihe kadar Rusya'dan ayrılmaları gerektiğini vurguladı.Polonya makamlarının son yıllarda Rusya'ya karşı açıkça hasmane bir politika izlediğini ve onlarca yılda inşa edilen Rusya-Polonya ilişkilerinin mimarisini neredeyse tamamen parçaladığını kaydeden Rus Dışişleri, Varşova'nın Moskova'ya stratejik yenilgi yaşatmak istediğini açıkça ilan ettiğini de belirtti.Bakanlık, Rusya karşıtı politikanın tezahürlerinden birinin Rusya'nın Poznan Başkonsolosluğu'nun uydurma bir gerekçeyle kapatılması olduğuna dikkat çekerek "Moskova'nın, Rusya'ya yönelik hasmane adımlara karşı sert misilleme tedbirleri aldığı ve almaya devam edeceği Polonya tarafına vurgulanmıştır" ifadelerine de yer verdi.
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haberler, polonya, varşova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, st. petersburg, başkonsolosluk
haberler, polonya, varşova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, st. petersburg, başkonsolosluk

Moskova'dan Varşova'ya misilleme: Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatılıyor

17:28 05.12.2024
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Varşova'nın hasmane adımlarına yanıt veren Moskova, Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı aldığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya hükümetinin 30 Kasım'da Rusya'nın Poznan Büyükelçiliği'ni kapatmasına misilleme yaparak bu ülkenin St. Petersburg'daki başkonsolosluğunun faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Bakanlık, Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun faaliyetleri için verilen iznin 10 Ocak 2025'ten itibaren geri çekileceğinin altını çizdi.

Bakanlık, diplomatik mütekabiliyet ilkesi uyarınca başkonsolosluktaki 3 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini ve söz konusu tarihe kadar Rusya'dan ayrılmaları gerektiğini vurguladı.

Polonya makamlarının son yıllarda Rusya'ya karşı açıkça hasmane bir politika izlediğini ve onlarca yılda inşa edilen Rusya-Polonya ilişkilerinin mimarisini neredeyse tamamen parçaladığını kaydeden Rus Dışişleri, Varşova'nın Moskova'ya stratejik yenilgi yaşatmak istediğini açıkça ilan ettiğini de belirtti.

Bakanlık, Rusya karşıtı politikanın tezahürlerinden birinin Rusya'nın Poznan Başkonsolosluğu'nun uydurma bir gerekçeyle kapatılması olduğuna dikkat çekerek "Moskova'nın, Rusya'ya yönelik hasmane adımlara karşı sert misilleme tedbirleri aldığı ve almaya devam edeceği Polonya tarafına vurgulanmıştır" ifadelerine de yer verdi.
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