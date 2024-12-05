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Rusya ve Belarus, güvenlik garantileri anlaşması imzalayacak
Rusya ve Belarus, güvenlik garantileri anlaşması imzalayacak
Sputnik Türkiye
Yarın Minsk'e gidecek olan Rusya lideri Putin, güncellenen nükleer doktrinde bizzat anılan Belarus ile güvenlik garantileri anlaşması imzalama kararı aldı. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T15:55+0300
2024-12-05T15:55+0300
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rusya
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minsk
rusya federasyonu
rusya dışişleri bakanlığı
vladimir putin
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
svetlana lukaş
güvenlik garantileri
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'la Birlik Devleti kapsamında güvenlik garantileri anlaşması imzalanması yönünde talimat verdi.Rusya hükümetinin yasama belgelerinin yayınladığı resmi sitede paylaşılan talimatnamede, "Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili federal makamlarla mutabık kaldığı, 'Birlik Devleti Kapsamında Rusya Federasyonu ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Güvenlik Garantileri Anlaşması' imzalanmasına dair önerinin kabul edilmesine karar verilmiştir" dendi.Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na anlaşma taslağında ilkesel nitelikte olmayan değişiklikler yapma yetkisi de verdi.Anlaşmanın yarın Minsk'te Birlik Devleti Yüksek Konseyi Toplantısı'nda bir araya gelecek olan Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından imzalanması bekleniyor.Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ekim sonunda yaptığı açıklamada, Moskova ve Minsk'in söz konusu anlaşmayla ilgili hazırlıkları tamamlamak üzere olduğunu belirtmişti.Rus lider Putin, 'Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri' belgesini güncellemişti. Putin'in imzaladığı yeni doktrinde, potansiyel hasmın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması, en yüksek devlet öncelikleri arasında yer almış ve Belarus belgede fiilen anılmıştı.Doktrinde oldukça önemli bir ekleme yapıldığını ve bunun Belarus'la ilgili olduğunu kaydeden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, "Artık doktrinde, Belarus'a konvansiyonel silahlarla saldırı düzenlenmesi ve bu ülkenin varlığına yönelik tehdit ortaya çıkması durumunda nükleer silah kullanma kriterleri de tanımlandı" ifadelerini kullanmıştı.Doktrine göre askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek. Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek. Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/gurcistandaki-protesto-gosterilerinde-ukrayna-izleri-goruldu-1091204600.html
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rusya, belarus, minsk, rusya federasyonu, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, svetlana lukaş, güvenlik garantileri, anlaşma, nükleer doktrin
rusya, belarus, minsk, rusya federasyonu, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, svetlana lukaş, güvenlik garantileri, anlaşma, nükleer doktrin

Rusya ve Belarus, güvenlik garantileri anlaşması imzalayacak

15:55 05.12.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевBelarusw Lukaşenko Rusya Putin
Belarusw Lukaşenko Rusya Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Yarın Minsk'e gidecek olan Rusya lideri Putin, güncellenen nükleer doktrinde bizzat anılan Belarus ile güvenlik garantileri anlaşması imzalama kararı aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'la Birlik Devleti kapsamında güvenlik garantileri anlaşması imzalanması yönünde talimat verdi.

Rusya hükümetinin yasama belgelerinin yayınladığı resmi sitede paylaşılan talimatnamede, "Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili federal makamlarla mutabık kaldığı, 'Birlik Devleti Kapsamında Rusya Federasyonu ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Güvenlik Garantileri Anlaşması' imzalanmasına dair önerinin kabul edilmesine karar verilmiştir" dendi.

Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na anlaşma taslağında ilkesel nitelikte olmayan değişiklikler yapma yetkisi de verdi.

Anlaşmanın yarın Minsk'te Birlik Devleti Yüksek Konseyi Toplantısı'nda bir araya gelecek olan Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından imzalanması bekleniyor.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ekim sonunda yaptığı açıklamada, Moskova ve Minsk'in söz konusu anlaşmayla ilgili hazırlıkları tamamlamak üzere olduğunu belirtmişti.

Rus lider Putin, 'Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri' belgesini güncellemişti. Putin'in imzaladığı yeni doktrinde, potansiyel hasmın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması, en yüksek devlet öncelikleri arasında yer almış ve Belarus belgede fiilen anılmıştı.
Doktrinde oldukça önemli bir ekleme yapıldığını ve bunun Belarus'la ilgili olduğunu kaydeden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, "Artık doktrinde, Belarus'a konvansiyonel silahlarla saldırı düzenlenmesi ve bu ülkenin varlığına yönelik tehdit ortaya çıkması durumunda nükleer silah kullanma kriterleri de tanımlandı" ifadelerini kullanmıştı.

Doktrine göre askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek. Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek. Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.
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