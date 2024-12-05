https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/rusya-ve-belarus-guvenlik-garantileri-anlasmasi-imzalayacak-1091208561.html

Rusya ve Belarus, güvenlik garantileri anlaşması imzalayacak

Rusya ve Belarus, güvenlik garantileri anlaşması imzalayacak

Sputnik Türkiye

Yarın Minsk'e gidecek olan Rusya lideri Putin, güncellenen nükleer doktrinde bizzat anılan Belarus ile güvenlik garantileri anlaşması imzalama kararı aldı. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T15:55+0300

2024-12-05T15:55+0300

2024-12-05T15:55+0300

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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

svetlana lukaş

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'la Birlik Devleti kapsamında güvenlik garantileri anlaşması imzalanması yönünde talimat verdi.Rusya hükümetinin yasama belgelerinin yayınladığı resmi sitede paylaşılan talimatnamede, "Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili federal makamlarla mutabık kaldığı, 'Birlik Devleti Kapsamında Rusya Federasyonu ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Güvenlik Garantileri Anlaşması' imzalanmasına dair önerinin kabul edilmesine karar verilmiştir" dendi.Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na anlaşma taslağında ilkesel nitelikte olmayan değişiklikler yapma yetkisi de verdi.Anlaşmanın yarın Minsk'te Birlik Devleti Yüksek Konseyi Toplantısı'nda bir araya gelecek olan Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından imzalanması bekleniyor.Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ekim sonunda yaptığı açıklamada, Moskova ve Minsk'in söz konusu anlaşmayla ilgili hazırlıkları tamamlamak üzere olduğunu belirtmişti.Rus lider Putin, 'Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri' belgesini güncellemişti. Putin'in imzaladığı yeni doktrinde, potansiyel hasmın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması, en yüksek devlet öncelikleri arasında yer almış ve Belarus belgede fiilen anılmıştı.Doktrinde oldukça önemli bir ekleme yapıldığını ve bunun Belarus'la ilgili olduğunu kaydeden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, "Artık doktrinde, Belarus'a konvansiyonel silahlarla saldırı düzenlenmesi ve bu ülkenin varlığına yönelik tehdit ortaya çıkması durumunda nükleer silah kullanma kriterleri de tanımlandı" ifadelerini kullanmıştı.Doktrine göre askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek. Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek. Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.

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