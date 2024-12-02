Türkiye'nin önde gelen traktör üreticisi iflas etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:18
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
İzmir'e aşık dünyaca ünlü yıldız
10:37
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
12:13
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
8 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Klinik Psikolog Dr. Bahar Önder: Parayla saadet olur. İnsan olarak hepimiz güzel yaşamları hak ediyoruz
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Ödüllü romancı Hikmet Hükümenoğlu: Dönem romanlarını yazmaya başlamadan önce uzun bir hazırlık evresi oluyor
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
18:22
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
18:50
5 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:00
33 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
22:49
4 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
23:19
3 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
23:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hasan Arat’tan Samet Aybaba’nın iddialarına karşı hamle
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Asgari ücretle, asgari yaşam mücadelesi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/turkiyenin-onde-gelen-traktor-ureticisi-iflas-etti-1091056375.html
Türkiye'nin önde gelen traktör üreticisi iflas etti
Türkiye'nin önde gelen traktör üreticisi iflas etti
Sputnik Türkiye
Konya'da faaliyet gösteren ve Türkiye'nin önde gelen traktör üreticisi Koçkara Traktör iflas başvurusunda bulundu. 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T11:41+0300
2024-12-02T11:41+0300
ekonomi
traktör
türkiye
konya
elektrikli traktör
iflas
icra ve iflas kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/0f/1043812859_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_214cb5024f06a2b9058295e09b8b2163.jpg
Ekonomik zorluklar nedeniyle Konya'da faaliyet gösteren ve Türkiye'de traktör sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti., iflas başvurusunda bulundu. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, tasfiye durumunda bulunan Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında doğrudan iflas talebiyle açılan davayı karara bağladı. Akşehir bölgesinde tanınan bu şirket için mahkeme, müdahale etmek isteyen taraflara belirli bir süre tanıdı.Müdahil olmak için süre tanındıMahkeme, iflas sürecine müdahil olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere 15 gün süre verdi. Ancak bu süre içerisinde müdahale talebinde bulunabilmek için iki şartın yerine getirilmesi gerektiği belirtildi. Belirtilen şartlar şöyle sıralandı: Doğrudan iflas isteme şartlarının oluşmadığını ileri sürenler, davanın açılması nedeniyle maddi zarar gördüğünü iddia edenler. Bu süre içinde talepte bulunmayan tarafların, mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvurma hakkını kaybedeceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/jet-fadilin-caprice-goldu-satisa-cikti-350-milyon-dolar-istendi-caprice-gold-nerede-fadil-akgunduz-1090348457.html
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/0f/1043812859_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_7219c509955a9ca00b8e99af1c67421a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
traktör, türkiye, konya, elektrikli traktör, iflas, icra ve iflas kanunu
traktör, türkiye, konya, elektrikli traktör, iflas, icra ve iflas kanunu

Türkiye'nin önde gelen traktör üreticisi iflas etti

11:41 02.12.2024
© Fotoğraf : Pixabaytraktör, tarla
traktör, tarla - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
Konya'da faaliyet gösteren ve Türkiye'nin önde gelen traktör üreticisi Koçkara Traktör iflas başvurusunda bulundu.
Ekonomik zorluklar nedeniyle Konya'da faaliyet gösteren ve Türkiye'de traktör sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti., iflas başvurusunda bulundu.
Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, tasfiye durumunda bulunan Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında doğrudan iflas talebiyle açılan davayı karara bağladı. Akşehir bölgesinde tanınan bu şirket için mahkeme, müdahale etmek isteyen taraflara belirli bir süre tanıdı.

Müdahil olmak için süre tanındı

Mahkeme, iflas sürecine müdahil olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere 15 gün süre verdi. Ancak bu süre içerisinde müdahale talebinde bulunabilmek için iki şartın yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.
Belirtilen şartlar şöyle sıralandı: Doğrudan iflas isteme şartlarının oluşmadığını ileri sürenler, davanın açılması nedeniyle maddi zarar gördüğünü iddia edenler.
Bu süre içinde talepte bulunmayan tarafların, mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvurma hakkını kaybedeceği vurgulandı.
'Jet Fadıl', Fadıl Akgündüz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
TÜRKİYE
Jet Fadıl’ın Caprice Gold’u satışa çıktı, 350 milyon dolar istendi: Caprice Gold nerede, Fadıl Akgündüz kimdir?
13 Kasım, 15:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала