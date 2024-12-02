https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/turkiyenin-onde-gelen-traktor-ureticisi-iflas-etti-1091056375.html
Türkiye'nin önde gelen traktör üreticisi iflas etti
Türkiye'nin önde gelen traktör üreticisi iflas etti
Sputnik Türkiye
Konya'da faaliyet gösteren ve Türkiye'nin önde gelen traktör üreticisi Koçkara Traktör iflas başvurusunda bulundu. 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T11:41+0300
2024-12-02T11:41+0300
2024-12-02T11:41+0300
ekonomi
traktör
türkiye
konya
elektrikli traktör
iflas
icra ve iflas kanunu
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Ekonomik zorluklar nedeniyle Konya'da faaliyet gösteren ve Türkiye'de traktör sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti., iflas başvurusunda bulundu. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, tasfiye durumunda bulunan Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında doğrudan iflas talebiyle açılan davayı karara bağladı. Akşehir bölgesinde tanınan bu şirket için mahkeme, müdahale etmek isteyen taraflara belirli bir süre tanıdı.Müdahil olmak için süre tanındıMahkeme, iflas sürecine müdahil olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere 15 gün süre verdi. Ancak bu süre içerisinde müdahale talebinde bulunabilmek için iki şartın yerine getirilmesi gerektiği belirtildi. Belirtilen şartlar şöyle sıralandı: Doğrudan iflas isteme şartlarının oluşmadığını ileri sürenler, davanın açılması nedeniyle maddi zarar gördüğünü iddia edenler. Bu süre içinde talepte bulunmayan tarafların, mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvurma hakkını kaybedeceği vurgulandı.
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traktör, türkiye, konya, elektrikli traktör, iflas, icra ve iflas kanunu
traktör, türkiye, konya, elektrikli traktör, iflas, icra ve iflas kanunu
Türkiye'nin önde gelen traktör üreticisi iflas etti
Konya'da faaliyet gösteren ve Türkiye'nin önde gelen traktör üreticisi Koçkara Traktör iflas başvurusunda bulundu.
Ekonomik zorluklar nedeniyle Konya'da faaliyet gösteren ve Türkiye'de traktör sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti., iflas başvurusunda bulundu.
Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, tasfiye durumunda bulunan Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında doğrudan iflas talebiyle açılan davayı karara bağladı. Akşehir bölgesinde tanınan bu şirket için mahkeme, müdahale etmek isteyen taraflara belirli bir süre tanıdı.
Müdahil olmak için süre tanındı
Mahkeme, iflas sürecine müdahil olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere 15 gün süre verdi. Ancak bu süre içerisinde müdahale talebinde bulunabilmek için iki şartın yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.
Belirtilen şartlar şöyle sıralandı: Doğrudan iflas isteme şartlarının oluşmadığını ileri sürenler, davanın açılması nedeniyle maddi zarar gördüğünü iddia edenler.
Bu süre içinde talepte bulunmayan tarafların, mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvurma hakkını kaybedeceği vurgulandı.