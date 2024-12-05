https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/milli-guvenlik-kurulundan-suriye-mesaji-rejim-kendi-halkiyla-ve-mesru-muhalefetle-uzlasmali--1091218370.html
Milli Güvenlik Kurulu'ndan Suriye mesajı: 'Rejim kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşmalı'
Milli Güvenlik Kurulu'ndan Suriye mesajı: 'Rejim kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşmalı'
Sputnik Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T20:33+0300
2024-12-05T20:33+0300
2024-12-05T20:33+0300
türkiye
türkiye
milli güvenlik kurulu (mgk)
iletişim başkanlığı
suriye
lübnan
bm
birleşmiş milletler (bm)
filistin
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091218107_0:111:3213:1918_1920x0_80_0_0_939abbde71eabd327801c696b1ba2255.jpg
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklmada MGK toplantısında hangi konuların mevzu bahis edildiğine dair detaylar yayımlandı.İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan detaylarda şu bilgiler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/tbmm-baskani-kurtulmustan-suriye-aciklamasi-normallesme-istegimiz-hakiki-sahici-ve-ciddi-bir-adimdi-1091216792.html
türkiye
suriye
lübnan
filistin
ukrayna
azerbaycan
ermenistan
cumhurbaşkanlığı külliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091218107_255:0:2959:2028_1920x0_80_0_0_3832c533b881e34955b05f7f290f4e96.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, milli güvenlik kurulu (mgk), iletişim başkanlığı, suriye, lübnan, bm, birleşmiş milletler (bm), filistin, ukrayna, azerbaycan, ermenistan, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, fetö, daeş, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi
türkiye, milli güvenlik kurulu (mgk), iletişim başkanlığı, suriye, lübnan, bm, birleşmiş milletler (bm), filistin, ukrayna, azerbaycan, ermenistan, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, fetö, daeş, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi
Milli Güvenlik Kurulu'ndan Suriye mesajı: 'Rejim kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşmalı'
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının, yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtildi.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklmada MGK toplantısında hangi konuların mevzu bahis edildiğine dair detaylar yayımlandı.
İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan detaylarda şu bilgiler yer aldı:
1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur.
2. Lübnan’da sağlanan ateşkesin kalıcı olması temennisiyle birlikte, İsrail’in sınır tanımayan katliamlarına ve saldırganlığına son verilmesi için uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına riayet edilmesinin önemine dikkat çekilmiş; Türkiye’nin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik tutumunu sürdüreceğinin altı çizilmiştir.
3. Suriye’de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ve rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği; ülkemizin, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş; istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, millî güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır.
4. Ukrayna’daki savaşa ilişkin son durum ele alınarak uluslararası gelişmelerin, meselenin gidişatına yönelik muhtemel etkileri değerlendirilmiş; savaşın tırmanması eğiliminin önüne geçilmesinin yanı sıra acil bir ateşkes ve adil bir barışa ulaşılmasının önemine dikkat çekilmiştir.
5. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barış antlaşması ile neticelenmesi yönündeki beklenti ve temennimiz vurgulanmış; tesis edilecek kalıcı barışın, bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine olacağı kaydedilmiştir.