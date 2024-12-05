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Milli Güvenlik Kurulu'ndan Suriye mesajı: 'Rejim kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşmalı'
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Suriye açıklaması: 'Normalleşme isteğimiz hakiki, sahici ve ciddi bir adımdı'
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Suriye açıklaması: 'Normalleşme isteğimiz hakiki, sahici ve ciddi bir adımdı'
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölge ülkeleri ile normalleşme isteğinin hakiki, sahici ve ciddi... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T19:57+0300
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Bir gazetecinin "Türkiye’nin güney sınırlarında bütün dünyanın da takip ettiği sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu süreçten önce de Türkiye ve Suriye arasında bir normalleşme süreci de konuşuluyordu. Nasıl değerlendirirsiniz bu süreci?" sorusuna TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bizim bölge ülkeleriyle normalleşme isteğimiz hakiki, sahici ve ciddi bir adımdı. Hala bu niyete sahip olduğumuzu ifade etmek isterim. Çünkü bölgede izlenen politikaları, gerçekleşen gelişmeleri gördükçe tespitlerimizin ne kadar doğru olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Biz bu bölgede daha fazla bölünmenin değil, daha fazla bütünleşmenin, iş birliğinin, dostluk ve barışın hakim olmasını arzu ederiz" yanıtını verdi.Kurtulmuş, 1990'ların başında ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan süreçte bölgenin yeni bir döneme girdiğini, bu dönemde 'vekalet savaşları' adı altında terör örgütlerinin bölgeye konuşlandırıldığını, silahlandırıldığını, onlara birtakım lojistik, askeri, istihbarat destekleri verildiğini ve bölgenin çatışmalarla her gün içinden çıkılmaz bir duruma doğru sürüklendiğini de belirtti.Bu bölgede uygulanan emperyalist planın en temel bakış açısının etnik ve mezhebi temelde Ortadoğu halklarının bölünmesini temin etmek olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları söyledi:Suriye’de 2011'den bu yana süren çatışmaların sona ermesi arzusunda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, "Bölgenin muktedir bir ülkesi olarak hem bu çevrede Türkiye'ye de zarar verecek olan terör faaliyetlerine müsaade etmeyeceğimizi hem de bölge ülkelerinin daha fazla bölünme ve parçalanma içine girmesinin, başta o ülkeler olmak üzere bütün bölge halklarına zarar vereceğini teyiden bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Ümit ederiz ki en kısa zamanda Suriye'deki bu yüksek tansiyon düşer. Artık birçok ülkenin arkasında durduğu bu terör faaliyetleri sona erer. Özellikle Türkiye'yi yakından ilgilendiren, Türkiye'ye karşı hasmane niyetleri olan PYD/YPG gibi birtakım terör örgütleri de bölgeden tasfiye edilir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/rusya-disisleri-bakani-lavrov-duyurdu-bu-hafta-turkiye-ve-iran-ile-suriye-konusunda-1091213679.html
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Suriye açıklaması: 'Normalleşme isteğimiz hakiki, sahici ve ciddi bir adımdı'

19:57 05.12.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölge ülkeleri ile normalleşme isteğinin hakiki, sahici ve ciddi adım olduğunu belirteren hala bu niyete sahip olduklarının altını çizdi.
Bir gazetecinin "Türkiye’nin güney sınırlarında bütün dünyanın da takip ettiği sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu süreçten önce de Türkiye ve Suriye arasında bir normalleşme süreci de konuşuluyordu. Nasıl değerlendirirsiniz bu süreci?" sorusuna TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bizim bölge ülkeleriyle normalleşme isteğimiz hakiki, sahici ve ciddi bir adımdı. Hala bu niyete sahip olduğumuzu ifade etmek isterim. Çünkü bölgede izlenen politikaları, gerçekleşen gelişmeleri gördükçe tespitlerimizin ne kadar doğru olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Biz bu bölgede daha fazla bölünmenin değil, daha fazla bütünleşmenin, iş birliğinin, dostluk ve barışın hakim olmasını arzu ederiz" yanıtını verdi.
Kurtulmuş, 1990'ların başında ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan süreçte bölgenin yeni bir döneme girdiğini, bu dönemde 'vekalet savaşları' adı altında terör örgütlerinin bölgeye konuşlandırıldığını, silahlandırıldığını, onlara birtakım lojistik, askeri, istihbarat destekleri verildiğini ve bölgenin çatışmalarla her gün içinden çıkılmaz bir duruma doğru sürüklendiğini de belirtti.
Bu bölgede uygulanan emperyalist planın en temel bakış açısının etnik ve mezhebi temelde Ortadoğu halklarının bölünmesini temin etmek olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları söyledi:

Türk devleti olarak üzerimize düşen büyük sorumluluk şudur: Biz vatanımızı, milletimizi, ülkemizi her türlü dış tehlikeden korumakla mükellefiz. En başta da terör örgütleri vasıtasıyla Türkiye'ye karşı oynanmak istenen oyunu bozmak, Türkiye'nin dirliğini, birliğini sağlamak ve bu çerçevede de terör örgütlerinin bu bölgede etkisiz hale getirilmesini temin etmektir. Bunu yaparken, başından beri ısrarla ve samimiyetle söylediğimiz bir başka konu ise başta Suriye ve Irak olmak üzere bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünün temin edilmesidir. Çünkü biliyoruz ki bizim milli menfaatimiz, bölge ülkelerinin birliği ve beraberliğinden geçiyor. Başkalarının milli menfaatleri ise bölge ülkelerinin daha fazla bölünmesinden, parçalanmasından geçiyor. Ümit ederiz ki Suriye halkı artık beklediği huzura kavuşsun.

Suriye’de 2011'den bu yana süren çatışmaların sona ermesi arzusunda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, "Bölgenin muktedir bir ülkesi olarak hem bu çevrede Türkiye'ye de zarar verecek olan terör faaliyetlerine müsaade etmeyeceğimizi hem de bölge ülkelerinin daha fazla bölünme ve parçalanma içine girmesinin, başta o ülkeler olmak üzere bütün bölge halklarına zarar vereceğini teyiden bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Ümit ederiz ki en kısa zamanda Suriye'deki bu yüksek tansiyon düşer. Artık birçok ülkenin arkasında durduğu bu terör faaliyetleri sona erer. Özellikle Türkiye'yi yakından ilgilendiren, Türkiye'ye karşı hasmane niyetleri olan PYD/YPG gibi birtakım terör örgütleri de bölgeden tasfiye edilir" ifadelerini kullandı.
Türkiye- Rusya- Suriye- İran - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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