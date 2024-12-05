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Meteoroloji’den kara kış alarmı: Hangi şehirler 'donacak', hangileri yağmura teslim olacak?
Meteoroloji’den kara kış alarmı: Hangi şehirler 'donacak', hangileri yağmura teslim olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Aralık tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Antalya... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T07:04+0300
2024-12-05T07:04+0300
yaşam
batı karadeniz
türkiye
hava
hava durumu
sıcak hava
hava kirliliği
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
gaziantep
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin birçok bölgesinde bugün hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Antalya, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Bingöl ve çevre illerde yağmur etkili olacak. Muş ise kar yağışı alacak nadir illerden biri olacak.Sis ve pus 27 i̇li etkisi altına alacakEdirne, Tekirdağ, Ankara, Konya, Sivas gibi iller başta olmak üzere toplamda 27 ilde yoğun sis ve pus bekleniyor. Bu durum özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Sürücülere, düşük görüş mesafesi nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.Buzlanma ve don uyarısıMeteoroloji, doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulundu. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle, yollarda kayganlaşma riski artıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayanların tedbirli olması gerekiyor.Rüzgar hangi yönden esecek?Tahminlere göre, Marmara ve Ege kıyılarında rüzgar kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Diğer bölgelerde ise rüzgar güney ve doğu yönlerden eserek hava hareketliliğini artıracak. Ancak kuvvetli rüzgar beklenmiyor.Hava sıcaklıklarında değişiklik yokMeteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. Ülke genelinde gündüz ve gece sıcaklık farklarının da normal sınırlar içinde kalacağı tahmin ediliyor.Yağmur beklenen i̇llerSağanak yağışın etkili olacağı iller şöyle sıralandı:Sis ve pus etkisi altındaki i̇llerSabah ve gece saatlerinde sis görülecek iller ise şunlar:Sağanak ve Kar GeliyorMeteoroloji, Türkiye genelinde hava koşullarının değişken olacağını duyurdu. Özellikle Antalya, Hatay ve Gaziantep çevresinde sağanak yağış etkili olurken, Doğu Anadolu’da yer alan bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Muş, kar alacak illerden biri olarak öne çıkıyor.Marmara ve Ege’de Yağmur, Pus ve Sis UyarısıMarmara Bölgesi’nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul, Kocaeli ve Edirne gibi şehirlerde yağış beklenmese de gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak. Ege Bölgesi’nde, Muğla kıyılarında sağanak yağış görülecek. İzmir, Denizli ve Manisa'da ise hava parçalı bulutlu olacak.Marmara Bölgesi hava durumuEge Bölgesi hava durumuAkdeniz’de Sağanak yağış uyarısıAkdeniz'de Antalya ve Hatay, gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşacak. Mersin ve Adana’da parçalı bulutlu hava hakim olurken, yerel yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.Akdeniz Bölgesi hava durumuİç Anadolu’da karla karışık yağmurİç Anadolu Bölgesi’nde, akşam saatlerine kadar Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde sis ve buzlanma riski bulunuyor.İç Anadolu bölgesi hava durumuKaradeniz’de yerel yağışlar ve sisBatı Karadeniz kıyılarında yağmur etkili olacak. Zonguldak, Düzce ve Kastamonu kıyılarında sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise Çorum, Samsun ve Trabzon’da yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur öngörülüyor.Karadeniz Bölgesi hava durumuDoğu Anadolu’da kar ve buzlanmaDoğu Anadolu’da özellikle Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevrelerinde yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir. Vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.Doğu Anadolu Bölgesi hava durumuOrta ve Doğu Karadeniz bölgesi hava durumuGüneydoğu Anadolu’da sağanak yağışlarGüneydoğu Anadolu’da Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlar bekleniyor. Diyarbakır’da ise akşam saatlerinde etkili yağış görülecek. Sis ve pusun bölgede etkili olabileceği belirtiliyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumuDenizlerde hava durumuMeteoroloji, denizlerde rüzgarın kuvvetleneceği uyarısında bulundu. Akdeniz ve Kuzey Ege’de yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz açıklarında dalga boyu 2,5 metreye kadar yükselebilir. Görüş mesafesi özellikle yağış anında düşecek.Denizlerde hava durumu
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marmara hava durumu, ege hava durumu, akdeniz hava durumu, iç anadolu hava durumu, doğu anadolu hava durumu, karadeniz hava durumu, güneydoğu anadolu hava durumu, bugün hava nasıl, kar yağışı beklenen iller, sağanak yağmur hangi illerde, sis uyarısı yapılan şehirler, buzlanma ve don uyarısı, türkiye geneli hava tahmini, meteoroloji güncel hava durumu, bugün hava kaç derece, izmir hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, antalya sağanak yağış, trabzon karla karışık yağmur, diyarbakır sağanak yağış, muş kar yağışı, denizlerde hava durumu, akdeniz'de fırtına, marmara'da sis ve pus, karadeniz'de dalga boyu, meteoroloji kritik uyarı, sağanak yağış etkili olacak, 27 şehirde sis ve pus
marmara hava durumu, ege hava durumu, akdeniz hava durumu, iç anadolu hava durumu, doğu anadolu hava durumu, karadeniz hava durumu, güneydoğu anadolu hava durumu, bugün hava nasıl, kar yağışı beklenen iller, sağanak yağmur hangi illerde, sis uyarısı yapılan şehirler, buzlanma ve don uyarısı, türkiye geneli hava tahmini, meteoroloji güncel hava durumu, bugün hava kaç derece, izmir hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, antalya sağanak yağış, trabzon karla karışık yağmur, diyarbakır sağanak yağış, muş kar yağışı, denizlerde hava durumu, akdeniz'de fırtına, marmara'da sis ve pus, karadeniz'de dalga boyu, meteoroloji kritik uyarı, sağanak yağış etkili olacak, 27 şehirde sis ve pus

Meteoroloji’den kara kış alarmı: Hangi şehirler 'donacak', hangileri yağmura teslim olacak?

07:04 05.12.2024
© AAAnkara kar yağışı
Ankara kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Aralık tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Antalya, Hatay, Gaziantep gibi illerde sağanak beklenirken, Muş’ta kar yağışı görülecek. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, batı kesimlerde ise yoğun sis etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin birçok bölgesinde bugün hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Antalya, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Bingöl ve çevre illerde yağmur etkili olacak. Muş ise kar yağışı alacak nadir illerden biri olacak.

Sis ve pus 27 i̇li etkisi altına alacak

Edirne, Tekirdağ, Ankara, Konya, Sivas gibi iller başta olmak üzere toplamda 27 ilde yoğun sis ve pus bekleniyor. Bu durum özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Sürücülere, düşük görüş mesafesi nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji, doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulundu. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle, yollarda kayganlaşma riski artıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayanların tedbirli olması gerekiyor.

Rüzgar hangi yönden esecek?

Tahminlere göre, Marmara ve Ege kıyılarında rüzgar kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Diğer bölgelerde ise rüzgar güney ve doğu yönlerden eserek hava hareketliliğini artıracak. Ancak kuvvetli rüzgar beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarında değişiklik yok

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. Ülke genelinde gündüz ve gece sıcaklık farklarının da normal sınırlar içinde kalacağı tahmin ediliyor.

Yağmur beklenen i̇ller

Sağanak yağışın etkili olacağı iller şöyle sıralandı:
Batı Karadeniz kıyıları: Bartın, Zonguldak, Samsun, Sinop
Akdeniz Bölgesi: Antalya, Hatay
Güneydoğu Anadolu: Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl
Karadeniz iç kesimleri: Çorum, Amasya

Sis ve pus etkisi altındaki i̇ller

Sabah ve gece saatlerinde sis görülecek iller ise şunlar:
Marmara: Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik
İç Anadolu: Kütahya, Eskişehir, Ankara, Konya, Sivas, Yozgat, Kayseri
Doğu Anadolu: Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars

Sağanak ve Kar Geliyor

Meteoroloji, Türkiye genelinde hava koşullarının değişken olacağını duyurdu. Özellikle Antalya, Hatay ve Gaziantep çevresinde sağanak yağış etkili olurken, Doğu Anadolu’da yer alan bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Muş, kar alacak illerden biri olarak öne çıkıyor.

Marmara ve Ege’de Yağmur, Pus ve Sis Uyarısı

Marmara Bölgesi’nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul, Kocaeli ve Edirne gibi şehirlerde yağış beklenmese de gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak. Ege Bölgesi’nde, Muğla kıyılarında sağanak yağış görülecek. İzmir, Denizli ve Manisa'da ise hava parçalı bulutlu olacak.

Marmara Bölgesi hava durumu

Edirne: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi hava durumu

Afyonkarahisar: 8°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Denizli: 15°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
İzmir: 18°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Manisa: 15°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Muğla: 14°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Akdeniz’de Sağanak yağış uyarısı

Akdeniz'de Antalya ve Hatay, gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşacak. Mersin ve Adana’da parçalı bulutlu hava hakim olurken, yerel yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Akdeniz Bölgesi hava durumu

Adana: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 18°C, parçalı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 16°C, parçalı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mersin: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu’da karla karışık yağmur

İç Anadolu Bölgesi’nde, akşam saatlerine kadar Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde sis ve buzlanma riski bulunuyor.

İç Anadolu bölgesi hava durumu

Ankara: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
Konya: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırıkkale: 6°C, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Yozgat: 4°C, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Karadeniz’de yerel yağışlar ve sis

Batı Karadeniz kıyılarında yağmur etkili olacak. Zonguldak, Düzce ve Kastamonu kıyılarında sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise Çorum, Samsun ve Trabzon’da yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur öngörülüyor.

Karadeniz Bölgesi hava durumu

Bolu: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 12°C, parçalı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu: 4°C, parçalı, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak: 12°C, parçalı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Bartın: 12°C, parçalı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu’da kar ve buzlanma

Doğu Anadolu’da özellikle Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevrelerinde yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir. Vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Elazığ: 7°C, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Erzurum: -5°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
Muş: 5°C, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
Bingöl: 8°C, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Ağrı: 2°C, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
Malatya: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
Van: 7°C, parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi hava durumu

Amasya: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 14°C, öğle saatlerinde yağmurlu
Sinop: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 7°C, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
Trabzon: 13°C, gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Rize: 12°C, gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağışlar

Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlar bekleniyor. Diyarbakır’da ise akşam saatlerinde etkili yağış görülecek. Sis ve pusun bölgede etkili olabileceği belirtiliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Diyarbakır: 12°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Gaziantep: 11°C, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 15°C, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
Kilis: 10°C, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
Siirt: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Denizlerde hava durumu

Meteoroloji, denizlerde rüzgarın kuvvetleneceği uyarısında bulundu. Akdeniz ve Kuzey Ege’de yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz açıklarında dalga boyu 2,5 metreye kadar yükselebilir. Görüş mesafesi özellikle yağış anında düşecek.

Denizlerde hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ve kuzeydoğudan rüzgar 3 ila 5 kuvvetinde
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’de rüzgar yer yer 6 ila 7 kuvvetinde, dalga boyu 3 metreye kadar çıkabilir
Akdeniz: Sağanak yağışlı, doğu ve güneydoğudan esen rüzgar yer yer fırtına kuvvetinde
Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu, rüzgar 3 ila 5 kuvvetinde
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