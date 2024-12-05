Meteoroloji’den kara kış alarmı: Hangi şehirler 'donacak', hangileri yağmura teslim olacak?
© AAAnkara kar yağışı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Aralık tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Antalya, Hatay, Gaziantep gibi illerde sağanak beklenirken, Muş’ta kar yağışı görülecek. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, batı kesimlerde ise yoğun sis etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin birçok bölgesinde bugün hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Antalya, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Bingöl ve çevre illerde yağmur etkili olacak. Muş ise kar yağışı alacak nadir illerden biri olacak.
Sis ve pus 27 i̇li etkisi altına alacak
Edirne, Tekirdağ, Ankara, Konya, Sivas gibi iller başta olmak üzere toplamda 27 ilde yoğun sis ve pus bekleniyor. Bu durum özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Sürücülere, düşük görüş mesafesi nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
Buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji, doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulundu. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle, yollarda kayganlaşma riski artıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayanların tedbirli olması gerekiyor.
Rüzgar hangi yönden esecek?
Tahminlere göre, Marmara ve Ege kıyılarında rüzgar kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Diğer bölgelerde ise rüzgar güney ve doğu yönlerden eserek hava hareketliliğini artıracak. Ancak kuvvetli rüzgar beklenmiyor.
Hava sıcaklıklarında değişiklik yok
Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. Ülke genelinde gündüz ve gece sıcaklık farklarının da normal sınırlar içinde kalacağı tahmin ediliyor.
Yağmur beklenen i̇ller
Sağanak yağışın etkili olacağı iller şöyle sıralandı:
Batı Karadeniz kıyıları: Bartın, Zonguldak, Samsun, Sinop
Akdeniz Bölgesi: Antalya, Hatay
Güneydoğu Anadolu: Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl
Karadeniz iç kesimleri: Çorum, Amasya
Sis ve pus etkisi altındaki i̇ller
Sabah ve gece saatlerinde sis görülecek iller ise şunlar:
Marmara: Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik
İç Anadolu: Kütahya, Eskişehir, Ankara, Konya, Sivas, Yozgat, Kayseri
Doğu Anadolu: Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars
Sağanak ve Kar Geliyor
Meteoroloji, Türkiye genelinde hava koşullarının değişken olacağını duyurdu. Özellikle Antalya, Hatay ve Gaziantep çevresinde sağanak yağış etkili olurken, Doğu Anadolu’da yer alan bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Muş, kar alacak illerden biri olarak öne çıkıyor.
Marmara ve Ege’de Yağmur, Pus ve Sis Uyarısı
Marmara Bölgesi’nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul, Kocaeli ve Edirne gibi şehirlerde yağış beklenmese de gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak. Ege Bölgesi’nde, Muğla kıyılarında sağanak yağış görülecek. İzmir, Denizli ve Manisa'da ise hava parçalı bulutlu olacak.
Marmara Bölgesi hava durumu
Edirne: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi hava durumu
Afyonkarahisar: 8°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Denizli: 15°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
İzmir: 18°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Manisa: 15°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Muğla: 14°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Akdeniz’de Sağanak yağış uyarısı
Akdeniz'de Antalya ve Hatay, gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşacak. Mersin ve Adana’da parçalı bulutlu hava hakim olurken, yerel yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.
Akdeniz Bölgesi hava durumu
Adana: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 18°C, parçalı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 16°C, parçalı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mersin: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu’da karla karışık yağmur
İç Anadolu Bölgesi’nde, akşam saatlerine kadar Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde sis ve buzlanma riski bulunuyor.
İç Anadolu bölgesi hava durumu
Ankara: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
Konya: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırıkkale: 6°C, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Yozgat: 4°C, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Karadeniz’de yerel yağışlar ve sis
Batı Karadeniz kıyılarında yağmur etkili olacak. Zonguldak, Düzce ve Kastamonu kıyılarında sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise Çorum, Samsun ve Trabzon’da yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur öngörülüyor.
Karadeniz Bölgesi hava durumu
Bolu: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 12°C, parçalı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu: 4°C, parçalı, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak: 12°C, parçalı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Bartın: 12°C, parçalı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu’da kar ve buzlanma
Doğu Anadolu’da özellikle Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevrelerinde yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir. Vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu
Elazığ: 7°C, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Erzurum: -5°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
Muş: 5°C, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
Bingöl: 8°C, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Ağrı: 2°C, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
Malatya: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
Van: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi hava durumu
Amasya: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 14°C, öğle saatlerinde yağmurlu
Sinop: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 7°C, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
Trabzon: 13°C, gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Rize: 12°C, gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağışlar
Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlar bekleniyor. Diyarbakır’da ise akşam saatlerinde etkili yağış görülecek. Sis ve pusun bölgede etkili olabileceği belirtiliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu
Diyarbakır: 12°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Gaziantep: 11°C, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 15°C, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
Kilis: 10°C, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
Siirt: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizlerde hava durumu
Meteoroloji, denizlerde rüzgarın kuvvetleneceği uyarısında bulundu. Akdeniz ve Kuzey Ege’de yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz açıklarında dalga boyu 2,5 metreye kadar yükselebilir. Görüş mesafesi özellikle yağış anında düşecek.
Denizlerde hava durumu
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ve kuzeydoğudan rüzgar 3 ila 5 kuvvetinde
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’de rüzgar yer yer 6 ila 7 kuvvetinde, dalga boyu 3 metreye kadar çıkabilir
Akdeniz: Sağanak yağışlı, doğu ve güneydoğudan esen rüzgar yer yer fırtına kuvvetinde
Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu, rüzgar 3 ila 5 kuvvetinde