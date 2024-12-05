https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/meteorolojiden-kara-kis-alarmi-hangi-sehirler-donacak-hangileri-yagmura-teslim-olacak-1091182779.html

Meteoroloji’den kara kış alarmı: Hangi şehirler 'donacak', hangileri yağmura teslim olacak?

Meteoroloji’den kara kış alarmı: Hangi şehirler 'donacak', hangileri yağmura teslim olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Aralık tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Antalya... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T07:04+0300

2024-12-05T07:04+0300

2024-12-05T07:04+0300

yaşam

batı karadeniz

türkiye

hava

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sıcak hava

hava kirliliği

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

gaziantep

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin birçok bölgesinde bugün hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Antalya, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Bingöl ve çevre illerde yağmur etkili olacak. Muş ise kar yağışı alacak nadir illerden biri olacak.Sis ve pus 27 i̇li etkisi altına alacakEdirne, Tekirdağ, Ankara, Konya, Sivas gibi iller başta olmak üzere toplamda 27 ilde yoğun sis ve pus bekleniyor. Bu durum özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Sürücülere, düşük görüş mesafesi nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.Buzlanma ve don uyarısıMeteoroloji, doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulundu. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle, yollarda kayganlaşma riski artıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayanların tedbirli olması gerekiyor.Rüzgar hangi yönden esecek?Tahminlere göre, Marmara ve Ege kıyılarında rüzgar kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Diğer bölgelerde ise rüzgar güney ve doğu yönlerden eserek hava hareketliliğini artıracak. Ancak kuvvetli rüzgar beklenmiyor.Hava sıcaklıklarında değişiklik yokMeteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. Ülke genelinde gündüz ve gece sıcaklık farklarının da normal sınırlar içinde kalacağı tahmin ediliyor.Yağmur beklenen i̇llerSağanak yağışın etkili olacağı iller şöyle sıralandı:Sis ve pus etkisi altındaki i̇llerSabah ve gece saatlerinde sis görülecek iller ise şunlar:Sağanak ve Kar GeliyorMeteoroloji, Türkiye genelinde hava koşullarının değişken olacağını duyurdu. Özellikle Antalya, Hatay ve Gaziantep çevresinde sağanak yağış etkili olurken, Doğu Anadolu’da yer alan bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Muş, kar alacak illerden biri olarak öne çıkıyor.Marmara ve Ege’de Yağmur, Pus ve Sis UyarısıMarmara Bölgesi’nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul, Kocaeli ve Edirne gibi şehirlerde yağış beklenmese de gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak. Ege Bölgesi’nde, Muğla kıyılarında sağanak yağış görülecek. İzmir, Denizli ve Manisa'da ise hava parçalı bulutlu olacak.Marmara Bölgesi hava durumuEge Bölgesi hava durumuAkdeniz’de Sağanak yağış uyarısıAkdeniz'de Antalya ve Hatay, gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşacak. Mersin ve Adana’da parçalı bulutlu hava hakim olurken, yerel yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.Akdeniz Bölgesi hava durumuİç Anadolu’da karla karışık yağmurİç Anadolu Bölgesi’nde, akşam saatlerine kadar Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde sis ve buzlanma riski bulunuyor.İç Anadolu bölgesi hava durumuKaradeniz’de yerel yağışlar ve sisBatı Karadeniz kıyılarında yağmur etkili olacak. Zonguldak, Düzce ve Kastamonu kıyılarında sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise Çorum, Samsun ve Trabzon’da yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur öngörülüyor.Karadeniz Bölgesi hava durumuDoğu Anadolu’da kar ve buzlanmaDoğu Anadolu’da özellikle Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevrelerinde yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir. Vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.Doğu Anadolu Bölgesi hava durumuOrta ve Doğu Karadeniz bölgesi hava durumuGüneydoğu Anadolu’da sağanak yağışlarGüneydoğu Anadolu’da Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlar bekleniyor. Diyarbakır’da ise akşam saatlerinde etkili yağış görülecek. Sis ve pusun bölgede etkili olabileceği belirtiliyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumuDenizlerde hava durumuMeteoroloji, denizlerde rüzgarın kuvvetleneceği uyarısında bulundu. Akdeniz ve Kuzey Ege’de yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz açıklarında dalga boyu 2,5 metreye kadar yükselebilir. Görüş mesafesi özellikle yağış anında düşecek.Denizlerde hava durumu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/galatasaraydan-dev-hamle-gece-yarisi-kap-aciklamasi-1091182511.html

batı karadeniz

gaziantep

hatay

antalya

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