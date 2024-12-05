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Galatasaray’dan dev hamle: Gece yarısı KAP açıklaması
Galatasaray’dan dev hamle: Gece yarısı KAP açıklaması
Sputnik Türkiye
Sarı-kırmızılılar, Eyüpsultan'daki Kemerburgaz Tesisleri'nin bulunduğu arsayı aylık 8.6 milyon TL bedelle 2052 yılına kadar kiraladığını Kamuyu Aydınlatma... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T06:50+0300
2024-12-05T06:50+0300
spor
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kamuyu aydınlatma platformu (kap)
galatasaray
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Galatasaray Spor Kulübü, Eyüpsultan’daki Kemerburgaz Tesisleri’nin bulunduğu arsayı, 2052 yılına kadar aylık 8.6 milyon TL (KDV hariç) bedelle kiraladığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan duyuruda, tesisin profesyonel futbol takımı, altyapı ve akademi faaliyetleri için kullanılacağı belirtildi.KAP açıklamasında detaylar paylaşıldıKulübün yaptığı açıklamaya göre, tesisin yer aldığı arsa toplamda yaklaşık 102 dönümlük bir alanı kapsıyor. İçerisinde antrenman sahaları, kapalı alanlar ve peyzaj düzenlemelerinin bulunduğu tesis, Galatasaray Metin Oktay Tesisleri adıyla biliniyor. Kiralama işlemi için SPK lisanslı Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan rapor esas alındı.8.6 milyon TL’lik kira, Yönetim Kurulu kararıyla onaylandıGalatasaray Yönetim Kurulu, 04 Aralık 2024 tarihli toplantısında, söz konusu kira sözleşmesini SPK’nın kurumsal yönetim ilkelerine uygun şekilde onayladı. Açıklamada, değerleme raporunun uluslararası standartlara uygun olarak hazırlandığı ifade edildi. Bu kira bedeli, tesisin sportif amaçlı sürdürülebilir kullanımını garanti altına almayı hedefliyor.Tesisler kulübün geleceğine hizmet edecekKemerburgaz Tesisleri, Galatasaray’ın profesyonel futbol takımı ve altyapı faaliyetleri için stratejik bir öneme sahip. Yönetim, bu hamlenin kulübün uzun vadeli sportif ve ekonomik hedeflerini destekleyeceğini belirtiyor. Tesisin, modern antrenman sahaları ve altyapı olanaklarıyla Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceği vurgulanıyor.Değerleme raporu ve SPK onayıDeğerleme raporunda, tesisin bulunduğu arsaların Uluslararası Değerleme Standartları’na uygun olarak incelendiği ve piyasa değerlerinin resmi düzenlemeler çerçevesinde belirlendiği kaydedildi. SPK tarafından belirlenen mevzuat kapsamında hazırlanan rapor, tüm paydaşların erişimine sunuldu.Galatasaray i̇çin stratejik hamleSarı-kırmızılıların bu yatırımı, kulübün profesyonel futbol takımıyla altyapı çalışmalarına uzun vadeli bir destek sağlıyor. Kemerburgaz Tesisleri, altyapıdan yetişen genç yeteneklerin geliştirilmesi ve profesyonel futbol takımının dünya standartlarında hazırlık yapması için önemli bir merkez olmaya devam edecek.Galatasaray Kemerburgaz Tesisleri'ni neden kiraladı?Tesisler, kulübün profesyonel futbol takımı ve altyapı sporcuları için stratejik bir öneme sahip. Uzun vadeli kiralama, sportif faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde devam etmesini sağlıyor.Kiralama bedeli ne kadar?Kemerburgaz Tesisleri’nin bulunduğu arsa, aylık 8.6 milyon TL bedelle kiralandı.Sözleşme hangi tarihe kadar geçerli?Sözleşme, 30 Temmuz 2052 tarihine kadar geçerli olacak.Değerleme raporunu kim hazırladı?Değerleme raporu, SPK lisanslı Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlandı.Kemerburgaz Tesisleri ne kadar bir alanı kapsıyor?Tesisler, toplamda 102 dönümlük bir alan üzerinde bulunuyor ve modern altyapıya sahip.Bu yatırımın Galatasaray’a katkısı ne olacak?Bu yatırım, kulübün altyapı ve profesyonel futbol çalışmalarını sürdürülebilir bir zemine oturtarak sportif başarılara katkı sağlayacak.
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galatasaray kemerburgaz tesisleri, galatasaray kiralama haberi, kemerburgaz tesisleri aylık kira, galatasaray kap açıklaması, galatasaray altyapı yatırımı, 8.6 milyon tl kira, kemerburgaz tesisleri detayları, galatasaray metin oktay tesisleri, spk lisanslı değerleme raporu, 2052'ye kadar kiralama, galatasaray yönetim kurulu kararı, eyüpsultan kemerburgaz tesisleri, galatasaray futbol akademisi, spor tesisleri kira sözleşmesi, uluslararası değerleme standartları, denge gayrimenkul değerleme, kap duyurusu galatasaray, türk futbol yatırımları, galatasaray altyapı tesisleri, tesis kiralama açıklaması

Galatasaray’dan dev hamle: Gece yarısı KAP açıklaması

06:50 05.12.2024
© AAGalatasaray, logo, forma
Galatasaray, logo, forma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AA
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Sarı-kırmızılılar, Eyüpsultan'daki Kemerburgaz Tesisleri'nin bulunduğu arsayı aylık 8.6 milyon TL bedelle 2052 yılına kadar kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bu adım, kulübün sportif faaliyetlerini sürdürülebilir bir zemine oturtma çabasının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Galatasaray Spor Kulübü, Eyüpsultan’daki Kemerburgaz Tesisleri’nin bulunduğu arsayı, 2052 yılına kadar aylık 8.6 milyon TL (KDV hariç) bedelle kiraladığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan duyuruda, tesisin profesyonel futbol takımı, altyapı ve akademi faaliyetleri için kullanılacağı belirtildi.

KAP açıklamasında detaylar paylaşıldı

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, tesisin yer aldığı arsa toplamda yaklaşık 102 dönümlük bir alanı kapsıyor. İçerisinde antrenman sahaları, kapalı alanlar ve peyzaj düzenlemelerinin bulunduğu tesis, Galatasaray Metin Oktay Tesisleri adıyla biliniyor. Kiralama işlemi için SPK lisanslı Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan rapor esas alındı.

8.6 milyon TL’lik kira, Yönetim Kurulu kararıyla onaylandı

Galatasaray Yönetim Kurulu, 04 Aralık 2024 tarihli toplantısında, söz konusu kira sözleşmesini SPK’nın kurumsal yönetim ilkelerine uygun şekilde onayladı. Açıklamada, değerleme raporunun uluslararası standartlara uygun olarak hazırlandığı ifade edildi. Bu kira bedeli, tesisin sportif amaçlı sürdürülebilir kullanımını garanti altına almayı hedefliyor.

Tesisler kulübün geleceğine hizmet edecek

Kemerburgaz Tesisleri, Galatasaray’ın profesyonel futbol takımı ve altyapı faaliyetleri için stratejik bir öneme sahip. Yönetim, bu hamlenin kulübün uzun vadeli sportif ve ekonomik hedeflerini destekleyeceğini belirtiyor. Tesisin, modern antrenman sahaları ve altyapı olanaklarıyla Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceği vurgulanıyor.

Değerleme raporu ve SPK onayı

Değerleme raporunda, tesisin bulunduğu arsaların Uluslararası Değerleme Standartları’na uygun olarak incelendiği ve piyasa değerlerinin resmi düzenlemeler çerçevesinde belirlendiği kaydedildi. SPK tarafından belirlenen mevzuat kapsamında hazırlanan rapor, tüm paydaşların erişimine sunuldu.

Galatasaray i̇çin stratejik hamle

Sarı-kırmızılıların bu yatırımı, kulübün profesyonel futbol takımıyla altyapı çalışmalarına uzun vadeli bir destek sağlıyor. Kemerburgaz Tesisleri, altyapıdan yetişen genç yeteneklerin geliştirilmesi ve profesyonel futbol takımının dünya standartlarında hazırlık yapması için önemli bir merkez olmaya devam edecek.

Galatasaray Kemerburgaz Tesisleri'ni neden kiraladı?

Tesisler, kulübün profesyonel futbol takımı ve altyapı sporcuları için stratejik bir öneme sahip. Uzun vadeli kiralama, sportif faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde devam etmesini sağlıyor.

Kiralama bedeli ne kadar?

Kemerburgaz Tesisleri’nin bulunduğu arsa, aylık 8.6 milyon TL bedelle kiralandı.

Sözleşme hangi tarihe kadar geçerli?

Sözleşme, 30 Temmuz 2052 tarihine kadar geçerli olacak.

Değerleme raporunu kim hazırladı?

Değerleme raporu, SPK lisanslı Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlandı.

Kemerburgaz Tesisleri ne kadar bir alanı kapsıyor?

Tesisler, toplamda 102 dönümlük bir alan üzerinde bulunuyor ve modern altyapıya sahip.

Bu yatırımın Galatasaray’a katkısı ne olacak?

Bu yatırım, kulübün altyapı ve profesyonel futbol çalışmalarını sürdürülebilir bir zemine oturtarak sportif başarılara katkı sağlayacak.
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