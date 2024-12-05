https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kaynayan-pekmezi-basindan-asagi-doktu-firinci-yogun-bakima-alindi-1091214801.html
Kaynayan pekmezi başından aşağı döktü: Fırıncı yoğun bakıma alındı
Kaynayan pekmezi başından aşağı döktü: Fırıncı yoğun bakıma alındı
Sputnik Türkiye
Adana'da simit üretimi yapan fırıncı borçları nedeniyle tepside bulunan kaynayan pekmezi kafasından aşağı döktü. Vücudunda ağır yanıklar meydana gelen fırıncı... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T17:46+0300
2024-12-05T17:46+0300
2024-12-05T17:46+0300
türkiye
fırın
adana fırıncılar esnaf ve sanatkarlar odası
fırıncılar odası
fırıncılar federasyonu
pekmez
simit
simitçi
yoğun bakım
hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091214097_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_9dec393a6920f51e578f322abf498943.jpg
Adana'da borçları nedeniyle ruh sağlığı yerinde olmayan fırıncı kaynayan pekmezi başından aşağı boşalttı.Adana Seyhan'da simit üretimi yapan fırında sabah saatlerinde bir çalışan borçları nedeniyle cinnet getirdi. Tezgah önünde bulunan kaynayan pekmezi alan fırıncı başından aşağı döktü. Olay sonrası vücudunda ağır yanıklar oluşan fırıncı hastaneye kaldırıldı. Doktorlar fırıncının durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı. Fırıncının yakınlarından elde edilen bilgiye göre bir süredir borçları olduğu ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı belirtildi. Olay sonrası polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/arkadaslari-once-firina-kilitledi-sonra-dereceyi-artirdilar-1091061001.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091214097_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_cad05a1af1105a831517c3f50abf6a9e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fırın, adana fırıncılar esnaf ve sanatkarlar odası, fırıncılar odası, fırıncılar federasyonu, pekmez, simit, simitçi, yoğun bakım, hastane, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği, adana emniyet müdürlüğü
fırın, adana fırıncılar esnaf ve sanatkarlar odası, fırıncılar odası, fırıncılar federasyonu, pekmez, simit, simitçi, yoğun bakım, hastane, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği, adana emniyet müdürlüğü
Kaynayan pekmezi başından aşağı döktü: Fırıncı yoğun bakıma alındı
Adana'da simit üretimi yapan fırıncı borçları nedeniyle tepside bulunan kaynayan pekmezi kafasından aşağı döktü. Vücudunda ağır yanıklar meydana gelen fırıncı 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yoğun bakıma alınan fırıncının hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.
Adana'da borçları nedeniyle ruh sağlığı yerinde olmayan fırıncı kaynayan pekmezi başından aşağı boşalttı.
Adana Seyhan'da simit üretimi yapan fırında sabah saatlerinde bir çalışan borçları nedeniyle cinnet getirdi. Tezgah önünde bulunan kaynayan pekmezi alan fırıncı başından aşağı döktü. Olay sonrası vücudunda ağır yanıklar oluşan fırıncı hastaneye kaldırıldı. Doktorlar fırıncının durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı.
Fırıncının yakınlarından elde edilen bilgiye göre bir süredir borçları olduğu ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı belirtildi. Olay sonrası polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.