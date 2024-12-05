https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kaynayan-pekmezi-basindan-asagi-doktu-firinci-yogun-bakima-alindi-1091214801.html

Kaynayan pekmezi başından aşağı döktü: Fırıncı yoğun bakıma alındı

Kaynayan pekmezi başından aşağı döktü: Fırıncı yoğun bakıma alındı

Sputnik Türkiye

Adana'da simit üretimi yapan fırıncı borçları nedeniyle tepside bulunan kaynayan pekmezi kafasından aşağı döktü. Vücudunda ağır yanıklar meydana gelen fırıncı... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T17:46+0300

2024-12-05T17:46+0300

2024-12-05T17:46+0300

türkiye

fırın

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Adana'da borçları nedeniyle ruh sağlığı yerinde olmayan fırıncı kaynayan pekmezi başından aşağı boşalttı.Adana Seyhan'da simit üretimi yapan fırında sabah saatlerinde bir çalışan borçları nedeniyle cinnet getirdi. Tezgah önünde bulunan kaynayan pekmezi alan fırıncı başından aşağı döktü. Olay sonrası vücudunda ağır yanıklar oluşan fırıncı hastaneye kaldırıldı. Doktorlar fırıncının durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı. Fırıncının yakınlarından elde edilen bilgiye göre bir süredir borçları olduğu ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı belirtildi. Olay sonrası polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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