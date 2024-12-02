https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/arkadaslari-once-firina-kilitledi-sonra-dereceyi-artirdilar-1091061001.html

Arkadaşları önce fırına kilitledi sonra dereceyi artırdı

Arkadaşları önce fırına kilitledi sonra dereceyi artırdı

Sputnik Türkiye

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre oyun oynadığı arkadaşları tarafından önce fırına kilitlendi. Fırının derecesinin de... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T14:02+0300

2024-12-02T14:02+0300

2024-12-02T14:02+0300

türkiye

fırın

arkadaş

yanık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091065068_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_d5adea2bad63324244823a2339e36c88.jpg

Kayseri'de bir fırında arkadaşlarıyla oyun oynayan 16 yaşındaki B.Ç. iddiaya göre arkadaşları tarafından fırına kilitlendi. Arkadaşlarının fırının derecesini de artırması üzerine B.Ç.’nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştu.'Fırının içine girip çıktılar ben de girdim çıkamadım'Olaydan 1 ay sonra başına gelenleri anlatan B.Ç., “Arkadaşlarla saat 9-10 gibi maç yaptık. Oradan çıktık hep beraber fırına gittik. Fırına sohbet amaçlı gittik. Biraz sohbet ettikten sonra arkadaşım fırının içerisine girdi ve çıktı. Daha sonra ben de merak ettim ve girdim. Arkamı döndüğümde arkadaşım kapıyı kapatıyordu. Elimle kapıyı ittim ama yetişemedim. Sonra elimi cebime soktum, kapüşonumu çektim. Bir tur döndükten sonra 'tık' diye bir ses geldi. Fırının derecesi artmaya başladı. Bağırdım açmadılar. Elimle kapıya vurunca elim kafam açıldı. 2 elim ve yüzüm yandı. Fırından çıktıktan sonra herkes telaşlandı. Arkadaşlarım hastaneye giderken, üzerime çaydanlıktan su döküldüğünü söylememi istediler. Fırının önüne yatmışım onları hatırlamıyorum. Birkaç gün kendime gelemedim sonradan hatırladım. Hastanede elimi yüzümü sardılar ve krem sürdüler. Sonra ailemi aradılar ve ailem geldi” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/marketten-aldigi-lavabo-acicisi-patladi--yuzunde-ikinci-derece-yaniklar-olustu-1090970332.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fırın, arkadaş, yanık