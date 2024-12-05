İstanbullular dikkat: 'Yalancı bahar' geliyor, sıcaklıklar artacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan aile hekimliği yönetmeliği açıklaması
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: Türkiye’de maden faciaları kronikleşmiş vaziyette
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Güney Kore’de sıkı yönetim ilan edildi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk edebiyatının unutulmaz şiirleriyle bestelenmiş şarkılar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin su israfı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
ABD'nin çip kısıtlamalarına Çin'den sert yanıt
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Körfez ülkeleri, Suriye’yi İran’a bırakmak istemiyor. Arap dayanışması görüntüsü var’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye'ye Eurovision birinciliği getiren isim
17:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
18:23
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
18:48
1 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'de neler oluyor? Sahada son durum nedir?
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kadının seçme seçilme hakkı var, yaşam hakkı yok’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir dosyamızda bugün konumuz ikinci yeniciler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Eryılmaz: HTŞ'nin yuları ABD ve İsrail'in elinde
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/istanbullular-dikkat-yalanci-bahar-geliyor-sicakliklar-artacak-1091203932.html
İstanbullular dikkat: 'Yalancı bahar' geliyor, sıcaklıklar artacak
İstanbullular dikkat: 'Yalancı bahar' geliyor, sıcaklıklar artacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta sonu itibariyle yükselecek. Sıcaklıkların 12 dereceden 17 derece seviyesine gelmesi bekleniyor. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T14:19+0300
2024-12-05T14:19+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
haberler
hava sıcaklığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1a/1070202571_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_90b758245ef29f325d009c3a376e7230.jpg
Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklar artıyor. Bir çok bölgede bulutlu havanın hakim olması beklenirken İstanbul'da sıcaklıkları 4-5 derece yükselerek 'yalancı bahar' yaşatması öngörülüyor. Yarından itibaren sıcaklıklar yükselecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki beş günlük hava tahmin raporunda, cuma gününden itibaren sıcaklıkların yükseleceği belirtildi. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların 5-6 derece yükselmesi ve mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Ancak sisli hava birçok bölgede etkili olacak. Ara ara yağışların görülebileceği belirtilirken, batı bölgelerde yağışların önümüzdeki hafta başından itibaren etkili olması bekleniyor. Bugün İstanbul'da en yüksek 12 derece olan havanın pazartesi gününe kadar 17 dereceyi bulması tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/istanbul-dahil-buyuksehirlerde-gorulecek-prof-dr-orhan-senden-fotokimyasal-smog-uyarisi-1091148030.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1a/1070202571_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6896c146229db7488795beffd4ddf54a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, haberler, hava sıcaklığı
meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, haberler, hava sıcaklığı

İstanbullular dikkat: 'Yalancı bahar' geliyor, sıcaklıklar artacak

14:19 05.12.2024
© AAİstanbul, Taksim, insanlar
İstanbul, Taksim, insanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AA
Abone ol
İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta sonu itibariyle yükselecek. Sıcaklıkların 12 dereceden 17 derece seviyesine gelmesi bekleniyor.
Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklar artıyor. Bir çok bölgede bulutlu havanın hakim olması beklenirken İstanbul'da sıcaklıkları 4-5 derece yükselerek 'yalancı bahar' yaşatması öngörülüyor.

Yarından itibaren sıcaklıklar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki beş günlük hava tahmin raporunda, cuma gününden itibaren sıcaklıkların yükseleceği belirtildi. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların 5-6 derece yükselmesi ve mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Ancak sisli hava birçok bölgede etkili olacak.
Ara ara yağışların görülebileceği belirtilirken, batı bölgelerde yağışların önümüzdeki hafta başından itibaren etkili olması bekleniyor. Bugün İstanbul'da en yüksek 12 derece olan havanın pazartesi gününe kadar 17 dereceyi bulması tahmin ediliyor.
Fotokimyasal smog - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
TÜRKİYE
İstanbul dahil büyükşehirlerde görülecek: Prof. Dr. Orhan Şen'den 'fotokimyasal smog' uyarısı
Dün, 12:09

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала