https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/istanbullular-dikkat-yalanci-bahar-geliyor-sicakliklar-artacak-1091203932.html
İstanbullular dikkat: 'Yalancı bahar' geliyor, sıcaklıklar artacak
İstanbullular dikkat: 'Yalancı bahar' geliyor, sıcaklıklar artacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta sonu itibariyle yükselecek. Sıcaklıkların 12 dereceden 17 derece seviyesine gelmesi bekleniyor. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T14:19+0300
2024-12-05T14:19+0300
2024-12-05T14:19+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
haberler
hava sıcaklığı
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Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklar artıyor. Bir çok bölgede bulutlu havanın hakim olması beklenirken İstanbul'da sıcaklıkları 4-5 derece yükselerek 'yalancı bahar' yaşatması öngörülüyor. Yarından itibaren sıcaklıklar yükselecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki beş günlük hava tahmin raporunda, cuma gününden itibaren sıcaklıkların yükseleceği belirtildi. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların 5-6 derece yükselmesi ve mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Ancak sisli hava birçok bölgede etkili olacak. Ara ara yağışların görülebileceği belirtilirken, batı bölgelerde yağışların önümüzdeki hafta başından itibaren etkili olması bekleniyor. Bugün İstanbul'da en yüksek 12 derece olan havanın pazartesi gününe kadar 17 dereceyi bulması tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/istanbul-dahil-buyuksehirlerde-gorulecek-prof-dr-orhan-senden-fotokimyasal-smog-uyarisi-1091148030.html
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meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, haberler, hava sıcaklığı
meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, haberler, hava sıcaklığı
İstanbullular dikkat: 'Yalancı bahar' geliyor, sıcaklıklar artacak
İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta sonu itibariyle yükselecek. Sıcaklıkların 12 dereceden 17 derece seviyesine gelmesi bekleniyor.
Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklar artıyor. Bir çok bölgede bulutlu havanın hakim olması beklenirken İstanbul'da sıcaklıkları 4-5 derece yükselerek 'yalancı bahar' yaşatması öngörülüyor.
Yarından itibaren sıcaklıklar yükselecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki beş günlük hava tahmin raporunda, cuma gününden itibaren sıcaklıkların yükseleceği belirtildi. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların 5-6 derece yükselmesi ve mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Ancak sisli hava birçok bölgede etkili olacak.
Ara ara yağışların görülebileceği belirtilirken, batı bölgelerde yağışların önümüzdeki hafta başından itibaren etkili olması bekleniyor. Bugün İstanbul'da en yüksek 12 derece olan havanın pazartesi gününe kadar 17 dereceyi bulması tahmin ediliyor.