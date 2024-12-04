https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/istanbul-dahil-buyuksehirlerde-gorulecek-prof-dr-orhan-senden-fotokimyasal-smog-uyarisi-1091148030.html
İstanbul dahil büyükşehirlerde görülecek: Prof. Dr. Orhan Şen'den 'fotokimyasal smog' uyarısı
İstanbul dahil büyükşehirlerde görülecek: Prof. Dr. Orhan Şen'den 'fotokimyasal smog' uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Ankara dahil birçok şehirde sağanak yağış ve kar yağışı uyarısı yaptı. Şen, büyükşehirlere dikkat çekerek... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T12:09+0300
2024-12-04T12:09+0300
2024-12-04T12:09+0300
türkiye
türkiye
orhan şen
ankara
meteoroloji
istanbul
hava kirliliği
karbonmonoksit
fotokimyasal smog
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul dahil birçok şehirde bugün itibarıyla sağanak yağış beklenirken, Ankara ve çevresinde ise kar yağışı etkili olacak.Şen, özellikle önümüzdeki günlerde hava koşullarının ciddi çevresel sorunlar yaratabileceğine dikkat çekti. Araç trafiğinin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerinde "fotokimyasal smog" oluşacağını belirtti. Anadolu’daki kömürle ısınan bölgelerde ise kükürtdioksit kirliliği artacak.Prof. Dr. Şen, açıklamalarında, yüksek basıncın etkisiyle rüzgarsız bir atmosferin oluşacağını ve bu durumun hava kalitesini düşüreceğini vurguladı. "Kirleticiler rüzgarsız hava nedeniyle dağılmayacak ve birikecek" diyen Şen, özellikle büyükşehirlerde yaşayanları dikkatli olmaya çağırdı. Hafta sonundan itibaren yüksek basıncın etkisiyle hava kalitesinin daha da kötüleşeceği belirtiliyor.Meteoroloji uzmanı Şen paylaşımında şunları kaydetti:"Önümüzdeki günlerde araç sayısının çok olduğu illerde sabah "fotokimyasal smog" kirliliği oluşur Anadolu'da kömür yakılan bölgelerde kükürtdioksit kirliliği artar. Yüksek basınç rüzgarsız ortam oluşturuyor dolayısıyla kirleticiler dağılamıyor artıyor.Hafta sonundan itibaren yüksek basınç etkisiyle hava kalitesi düşecektir. Lodos soba zehirlenmeleri oluşturabilir. Yanan sobaya üstten kömür ilave ederseniz ederseniz üstten de tutuşturun. Karbonmonoksit çok zehirleyici ve sinsi gazdır."Fotokimyasal smog nedir?'Fotokimyasal smog', özellikle yoğun nüfuslu şehirlerde görülen bir hava kirliliği tür. Bu tür kirlilik, araçlardan çıkan azot oksitler (NOx) ve uçucu organik bileşiklerin (VOC'ler) güneş ışığıyla reaksiyona girmesiyle ortaya çıkar. Türkiye’de İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyükşehirler fotokimyasal smog için riskli bölgeler arasında sayılıyor.Fotokimyasal smog zararlı mı?'Fotokimyasal smog' insanlardaki etkileri arasında nefes almada zorluk, solunum sisteminde tahriş ve akciğer fonksiyonunun azalması yer alır. Daha geniş alanlardaki bitkiler ve bitki örtüsü de çevredeki kimyasalların varlığı nedeniyle hasar belirtileri gösterebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/aydin-depremi-sonrasi-prof-dr-osman-bektastan-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-gerilme-artiyor-diyerek-1091141076.html
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fotokimyasal smog, fotokimyasal smog nedir, fotokimyasal smog nasıl oluşur, fotokimyasal smog zararlı mı, fotokimyasal smogun çevresel etkileri, fotokimyasal smogdan korunma yöntemleri, fotokimyasal smogun nedenleri, fotokimyasal smog etkileri
fotokimyasal smog, fotokimyasal smog nedir, fotokimyasal smog nasıl oluşur, fotokimyasal smog zararlı mı, fotokimyasal smogun çevresel etkileri, fotokimyasal smogdan korunma yöntemleri, fotokimyasal smogun nedenleri, fotokimyasal smog etkileri
İstanbul dahil büyükşehirlerde görülecek: Prof. Dr. Orhan Şen'den 'fotokimyasal smog' uyarısı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Ankara dahil birçok şehirde sağanak yağış ve kar yağışı uyarısı yaptı. Şen, büyükşehirlere dikkat çekerek ilerleyen günlerde "fotokimyasal smog" tehlikesine karşı uyardı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul dahil birçok şehirde bugün itibarıyla sağanak yağış beklenirken, Ankara ve çevresinde ise kar yağışı etkili olacak.
Şen, özellikle önümüzdeki günlerde hava koşullarının ciddi çevresel sorunlar yaratabileceğine dikkat çekti. Araç trafiğinin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerinde "fotokimyasal smog" oluşacağını belirtti. Anadolu’daki kömürle ısınan bölgelerde ise kükürtdioksit kirliliği artacak.
Prof. Dr. Şen, açıklamalarında, yüksek basıncın etkisiyle rüzgarsız bir atmosferin oluşacağını ve bu durumun hava kalitesini düşüreceğini vurguladı. "Kirleticiler rüzgarsız hava nedeniyle dağılmayacak ve birikecek" diyen Şen, özellikle büyükşehirlerde yaşayanları dikkatli olmaya çağırdı. Hafta sonundan itibaren yüksek basıncın etkisiyle hava kalitesinin daha da kötüleşeceği belirtiliyor.
Meteoroloji uzmanı Şen paylaşımında şunları kaydetti:
"Önümüzdeki günlerde araç sayısının çok olduğu illerde sabah "fotokimyasal smog" kirliliği oluşur Anadolu'da kömür yakılan bölgelerde kükürtdioksit kirliliği artar. Yüksek basınç rüzgarsız ortam oluşturuyor dolayısıyla kirleticiler dağılamıyor artıyor.
Hafta sonundan itibaren yüksek basınç etkisiyle hava kalitesi düşecektir. Lodos soba zehirlenmeleri oluşturabilir. Yanan sobaya üstten kömür ilave ederseniz ederseniz üstten de tutuşturun. Karbonmonoksit çok zehirleyici ve sinsi gazdır."
'Fotokimyasal smog', özellikle yoğun nüfuslu şehirlerde görülen bir hava kirliliği tür. Bu tür kirlilik, araçlardan çıkan azot oksitler (NOx) ve uçucu organik bileşiklerin (VOC'ler) güneş ışığıyla reaksiyona girmesiyle ortaya çıkar. Türkiye’de İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyükşehirler fotokimyasal smog için riskli bölgeler arasında sayılıyor.
Fotokimyasal smog zararlı mı?
'Fotokimyasal smog' insanlardaki etkileri arasında nefes almada zorluk, solunum sisteminde tahriş ve akciğer fonksiyonunun azalması yer alır. Daha geniş alanlardaki bitkiler ve bitki örtüsü de çevredeki kimyasalların varlığı nedeniyle hasar belirtileri gösterebilir.