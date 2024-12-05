https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/istanbulda-kimyasal-madde-panigi-beyaz-duman-cikti-disari-cikmayin-pencereleri-kapatin-uyarisi-1091198500.html

İstanbul'da kimyasal madde paniği: Beyaz duman çıktı, 'dışarı çıkmayın, pencereleri kapatın' uyarısı

İstanbul'da kimyasal madde paniği: Beyaz duman çıktı, 'dışarı çıkmayın, pencereleri kapatın' uyarısı

Sputnik Türkiye

Pendik'te, sokakta virajı alamayarak, sıkışan tankerden akan kimyasal madde yola yayıldı. Sağanak yağışın etkisiyle sıvıdan çıkan beyaz duman hızla yayıldı... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T13:03+0300

2024-12-05T13:03+0300

2024-12-05T13:03+0300

türkiye

tanker

pendik

sızıntı

kimyasal sızıntı

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Adana'dan İstanbul'a bir fabrikaya hidroklorik asit (tuz ruhu) taşıyan tanker, Oktay D. yönetiminde, sokaktan dönmeye çalışırken hortumunun yerinden çıkması sonucu yola kimyasal madde döktü. Sağanak yağışın etkisiyle sıvıdan çıkan beyaz duman hızla yayıldı ve çevredeki vatandaşları tedirgin etti.Olay yerine yapılan ihbarla birlikte itfaiye, sağlık, polis, zabıta, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, mahalle sakinlerine dışarı çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları yönünde uyarılar yapıldı.Kimyasal madde dereye aktıDökülen kimyasal maddenin temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sırasında sıvının kanalizasyona karışarak dereye aktığı ve çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi. Yetkililer, olayın daha ciddi sonuçlar doğurmaması için bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.Mahalle sakini Bülent Kaya, sokakta benzer kazaların navigasyon uygulamalarının yanlış yönlendirmesi nedeniyle sık yaşandığını anlattı. Kaya, kazanın ardından etrafa koku yayıldığını, bundan dolayı çevre sakinleri olarak tedirgin olduklarını belirtti.

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tanker, pendik, sızıntı, kimyasal sızıntı