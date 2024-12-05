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Konum paylaşan esnafa adres vergisi mi geliyor? Açıklamalar peş peşe geldi
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/konum-paylasan-esnafa-adres-vergisi-mi-geliyor-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-net-yanit-1091193287.html
Konum paylaşan esnafa adres vergisi mi geliyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Konum paylaşan esnafa adres vergisi mi geliyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Sputnik Türkiye
İnternette veya telefondan haritalı adres bilgisi (konum) paylaşan esnafın yıllık bin 750 TL ile 1 milyon 750 bin TL arasında izin bedeli ödeyeceği öne... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T11:16+0300
2024-12-05T11:30+0300
türkiye
konum
esnaf
cevdet yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1091193287.jpg?1733387453
Türkiye’de işletmelerin konum paylaşımına ilişkin düzenleme iddiası gündeme getirildi. ECoğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun yeniden düzenlendiği iddia edildi. Esnafa konum vergisi geleceği gündeme getirildi. Konum paylaşımı yapmak isteyen işletmelerin, yıllık 1.750 TL ile 1.750.000 TL arasında değişen izin bedelleri ödeyeceği öne sürüldü. Kanuna aykırı şekilde izinsiz konum paylaşımı yapan işletmelere, belirlenen izin bedelinin iki katı para cezası kesileceği de gündeme taşındı. Yeni uygulamayla, coğrafi veri paylaşımından devletin yıllık 30 milyar TL’nin üzerinde gelir elde etmesi beklendiği belirtildi. "Konum paylaşan esnafa ücret mi geliyor" sorusu gündemdeyken Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.Konum paylaşan esnaf vergi mi ödeyecek?Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında konum vergisi iddiasına yanıt vererek "Tamamıyla gerçek dışı, esnafla ilgili yok. Böyle bir durum söz konusu değil" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan esnaftan konum vergisi alınacağına dair iddialara ilişkin açıklamada, "Esnaftan vergi alınacağı doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.
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konum, esnaf, cevdet yılmaz
konum, esnaf, cevdet yılmaz

Konum paylaşan esnafa adres vergisi mi geliyor? Açıklamalar peş peşe geldi

11:16 05.12.2024 (güncellendi: 11:30 05.12.2024)
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İnternette veya telefondan haritalı adres bilgisi (konum) paylaşan esnafın yıllık bin 750 TL ile 1 milyon 750 bin TL arasında izin bedeli ödeyeceği öne sürüldü. Adres tarifi, izni alma­yan ticari işletmeye “ceza” geleceği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tamamıyla gerçek dışı, esnafla ilgili yok" dedi.
Türkiye’de işletmelerin konum paylaşımına ilişkin düzenleme iddiası gündeme getirildi. ECoğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun yeniden düzenlendiği iddia edildi. Esnafa konum vergisi geleceği gündeme getirildi. Konum paylaşımı yapmak isteyen işletmelerin, yıllık 1.750 TL ile 1.750.000 TL arasında değişen izin bedelleri ödeyeceği öne sürüldü. Kanuna aykırı şekilde izinsiz konum paylaşımı yapan işletmelere, belirlenen izin bedelinin iki katı para cezası kesileceği de gündeme taşındı. Yeni uygulamayla, coğrafi veri paylaşımından devletin yıllık 30 milyar TL’nin üzerinde gelir elde etmesi beklendiği belirtildi. "Konum paylaşan esnafa ücret mi geliyor" sorusu gündemdeyken Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

Konum paylaşan esnaf vergi mi ödeyecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında konum vergisi iddiasına yanıt vererek "Tamamıyla gerçek dışı, esnafla ilgili yok. Böyle bir durum söz konusu değil" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan esnaftan konum vergisi alınacağına dair iddialara ilişkin açıklamada, "Esnaftan vergi alınacağı doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.
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