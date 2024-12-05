https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/guney-kore-devlet-baskani-yoona-vatana-ihanet-suclamasiyla-sorusturma-baslatildi-1091193563.html

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a 'vatana ihanet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a 'vatana ihanet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de yaklaşık 6 saat süren sıkıyönetim ilanı ardından Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a 'vatana ihanetten' soruşturma başlatıldı. Öte yandan bugün... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T11:29+0300

2024-12-05T11:29+0300

2024-12-05T11:29+0300

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Güney Kore Polisi, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında 'vatana ihanet' ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, devlet başkanına, Kore'yi Yeniden İnşa Partisi ve 59 aktivistten oluşan bir grup tarafından iki ayrı şikayette bulunulduğunu bunun üzerine Devlet Başkanı Yoon hakkında 'sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği' suçlamasıyla soruşturma açıldığını duyurdu.Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (DP), Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve ardından parlamento kararıyla kaldırılmasının ardından Yoon'un görevden alınması için oylama yapılacağını açıkladı.Diğer taraftan iktidarda bulunan Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong Hoon, Yonhap Haber Ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınmasını önlemek için elinden geleni yapacağına dair söz verdi.Eski Savunma Bakanı Kim Yong Hyun'a seyahat yasağı getirildiSavcılık ayrıca bu hafta iptal edilen sıkıyönetim ilanının ardından eski Savunma Bakanı Kim Yong Hyun'a da seyahat yasağı koydu. Savunma Bakanı Kim Yong Hyun dün kamuoyundan özür dileyerek istifasını Devlet Başkanı Yoon'a sunmuştu. İstifası bugün devlet başkanı tarafından kabul edildi.Seul Merkez Bölge Savcılığı, seyahat yasağının, bir siyasi partinin Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Savunma Bakanı Kim ve Ordu Genelkurmay Başkanı General Park An-su'yu vatana ihanetle suçlayan bir şikayette bulunmasının ardından geldiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/guney-kore-muhalefet-lideri-cumhurbaskani-yoonun-sikiyonetim-ilan-ettigi-videoyu-ilk-gordugunde-1091188016.html

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