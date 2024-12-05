https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/guney-kore-devlet-baskani-yoona-vatana-ihanet-suclamasiyla-sorusturma-baslatildi-1091193563.html
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a 'vatana ihanet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a 'vatana ihanet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de yaklaşık 6 saat süren sıkıyönetim ilanı ardından Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a 'vatana ihanetten' soruşturma başlatıldı. Öte yandan bugün... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T11:29+0300
2024-12-05T11:29+0300
2024-12-05T11:29+0300
dünya
asya & pasifik
halk partisi (güney kore)
demokratik parti
güney kore
yoon suk-yeol
kim yong hyun
güney kore savunma bakanlığı
güney kore devlet başkanlığı
seyahat yasağı
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Güney Kore Polisi, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında 'vatana ihanet' ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, devlet başkanına, Kore'yi Yeniden İnşa Partisi ve 59 aktivistten oluşan bir grup tarafından iki ayrı şikayette bulunulduğunu bunun üzerine Devlet Başkanı Yoon hakkında 'sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği' suçlamasıyla soruşturma açıldığını duyurdu.Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (DP), Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve ardından parlamento kararıyla kaldırılmasının ardından Yoon'un görevden alınması için oylama yapılacağını açıkladı.Diğer taraftan iktidarda bulunan Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong Hoon, Yonhap Haber Ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınmasını önlemek için elinden geleni yapacağına dair söz verdi.Eski Savunma Bakanı Kim Yong Hyun'a seyahat yasağı getirildiSavcılık ayrıca bu hafta iptal edilen sıkıyönetim ilanının ardından eski Savunma Bakanı Kim Yong Hyun'a da seyahat yasağı koydu. Savunma Bakanı Kim Yong Hyun dün kamuoyundan özür dileyerek istifasını Devlet Başkanı Yoon'a sunmuştu. İstifası bugün devlet başkanı tarafından kabul edildi.Seul Merkez Bölge Savcılığı, seyahat yasağının, bir siyasi partinin Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Savunma Bakanı Kim ve Ordu Genelkurmay Başkanı General Park An-su'yu vatana ihanetle suçlayan bir şikayette bulunmasının ardından geldiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/guney-kore-muhalefet-lideri-cumhurbaskani-yoonun-sikiyonetim-ilan-ettigi-videoyu-ilk-gordugunde-1091188016.html
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asya & pasifik, halk partisi (güney kore), demokratik parti, güney kore, yoon suk-yeol, kim yong hyun, güney kore savunma bakanlığı, güney kore devlet başkanlığı, seyahat yasağı, vatana ihanet, suçlama, soruşturma
asya & pasifik, halk partisi (güney kore), demokratik parti, güney kore, yoon suk-yeol, kim yong hyun, güney kore savunma bakanlığı, güney kore devlet başkanlığı, seyahat yasağı, vatana ihanet, suçlama, soruşturma
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a 'vatana ihanet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
Güney Kore'de yaklaşık 6 saat süren sıkıyönetim ilanı ardından Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a 'vatana ihanetten' soruşturma başlatıldı. Öte yandan bugün istifası devlet başkanı tarafından kabul edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong Hyun'a yurtdışına seyahat yasağı getirildi.
Güney Kore Polisi, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında 'vatana ihanet' ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, devlet başkanına, Kore'yi Yeniden İnşa Partisi ve 59 aktivistten oluşan bir grup tarafından iki ayrı şikayette bulunulduğunu bunun üzerine Devlet Başkanı Yoon hakkında 'sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği' suçlamasıyla soruşturma açıldığını duyurdu.
Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (DP), Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve ardından parlamento kararıyla kaldırılmasının ardından Yoon'un görevden alınması için oylama yapılacağını açıkladı.
Diğer taraftan iktidarda bulunan Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong Hoon, Yonhap Haber Ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınmasını önlemek için elinden geleni yapacağına dair söz verdi.
Eski Savunma Bakanı Kim Yong Hyun'a seyahat yasağı getirildi
Savcılık ayrıca bu hafta iptal edilen sıkıyönetim ilanının ardından eski Savunma Bakanı Kim Yong Hyun'a
da seyahat yasağı koydu. Savunma Bakanı Kim Yong Hyun dün kamuoyundan özür dileyerek
istifasını Devlet Başkanı Yoon'a sunmuştu. İstifası bugün devlet başkanı tarafından kabul edildi.
Seul Merkez Bölge Savcılığı, seyahat yasağının, bir siyasi partinin Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Savunma Bakanı Kim ve Ordu Genelkurmay Başkanı General Park An-su'yu vatana ihanetle suçlayan bir şikayette bulunmasının ardından geldiğini açıkladı.