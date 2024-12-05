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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/guney-kore-muhalefet-lideri-cumhurbaskani-yoonun-sikiyonetim-ilan-ettigi-videoyu-ilk-gordugunde-1091188016.html
Güney Kore muhalefet lideri, Cumhurbaşkanı Yoon'un sıkıyönetim ilan ettiği videoyu ilk gördüğünde 'deepfake' zannetmiş
Güney Kore muhalefet lideri, Cumhurbaşkanı Yoon'un sıkıyönetim ilan ettiği videoyu ilk gördüğünde 'deepfake' zannetmiş
Sputnik Türkiye
Güney Kore'nin ana muhalefet partisi Demokrat Parti (DP) lideri Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanı Yoon'un gece yarısı yaptığı sıkıyönetim duyurusunu ilk gördüğünde... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T10:12+0300
2024-12-05T10:15+0300
dünya
lee jae-myung
demokrat parti (dp)
güney kore
sıkıyönetim
deepfake
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Güney Kore'de yaz aylarında deepfake ile üretilen pornografik videolar krize yol açmış, hükümet bu videolara karşı hapis cezası dahil önlemler almak zorunda kalmıştı. Başta kadınlar olmak üzere çocuklar dahil bir çok kişinin sosyal medya hesabında yer alan fotoğraflar, son derece gerçekçi sahte videolar ve görseller üreten deepfake ile pornografik içerikli sahte videolara dönüştü ve çok sayıda kişi mağdur oldu. Deepfake, bu sefer politik krizle gündeme geldi. Demokrat Parti (DP) lideri Lee Jae-myung, ABD merkezli medya şirketi CNN'e yaptığı açıklamada işten çıktıktan sonra eve geldiğini, eşinin aniden sosyal medya platformu Youtube'dan Cumhurbaşkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanını açıkladığı videoyu gösterdi. Lee Jae-myung videoyu izlerken "Bu bir deepfake. Deepfake olmak zorunda. Bunun gerçek olması mümkün değil" dedim. Videoyu izlemeye devam ettiğini ve hala inanamadığını belirterek "Bu uydurma, sahte" diye düşündüğünü belirtti. Gece yarısı sıkıyönetim ilanıCumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, birkaç saat süren sıkıyönetim ilanını 3 Aralık Salı gecesi geç saatlerde yaptığı sıra dışı bir televizyon konuşmasında duyurmuş ve daha sonra askerlerin sardığı parlamentoya zorla giren çoğunluğu muhalefet milletvekilleri sıkıyönetimi oylama yaparak iptal etmişti. Deepfake videolar insanları mağdur ediyorDeepfake tekniğinde gerçek bir kişinin çekilmiş fotoğrafı veya videosu yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türü. Örneğin fotoğraftaki kişinin yüzü, videodaki başka bir kişinin yüzüyle değiştiriliyor ve ortaya yepyeni sahte bir video çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/guney-korenin-basi-deepfake-ile-dertte-instagramdan-ekran-goruntusu-aliyorlar-1087386143.html
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lee jae-myung , demokrat parti (dp), güney kore, sıkıyönetim, deepfake
lee jae-myung , demokrat parti (dp), güney kore, sıkıyönetim, deepfake

Güney Kore muhalefet lideri, Cumhurbaşkanı Yoon'un sıkıyönetim ilan ettiği videoyu ilk gördüğünde 'deepfake' zannetmiş

10:12 05.12.2024 (güncellendi: 10:15 05.12.2024)
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore muhalefet lideri, sıkıyönetim ilanını ilk başta 'deepfake' olduğunu düşünmüş
Güney Kore muhalefet lideri, sıkıyönetim ilanını ilk başta 'deepfake' olduğunu düşünmüş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Güney Kore'nin ana muhalefet partisi Demokrat Parti (DP) lideri Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanı Yoon'un gece yarısı yaptığı sıkıyönetim duyurusunu ilk gördüğünde bunun bir deepfake video olduğunu düşünmüş. Lee Jae-myung, videoyu sosyal medyadan görünce "Bu bir deepfake. Deepfake olmak zorunda. Bunun gerçek olması mümkün değil" dediğini açıkladı.
Güney Kore'de yaz aylarında deepfake ile üretilen pornografik videolar krize yol açmış, hükümet bu videolara karşı hapis cezası dahil önlemler almak zorunda kalmıştı. Başta kadınlar olmak üzere çocuklar dahil bir çok kişinin sosyal medya hesabında yer alan fotoğraflar, son derece gerçekçi sahte videolar ve görseller üreten deepfake ile pornografik içerikli sahte videolara dönüştü ve çok sayıda kişi mağdur oldu.
Deepfake, bu sefer politik krizle gündeme geldi. Demokrat Parti (DP) lideri Lee Jae-myung, ABD merkezli medya şirketi CNN'e yaptığı açıklamada işten çıktıktan sonra eve geldiğini, eşinin aniden sosyal medya platformu Youtube'dan Cumhurbaşkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanını açıkladığı videoyu gösterdi.
Lee Jae-myung videoyu izlerken "Bu bir deepfake. Deepfake olmak zorunda. Bunun gerçek olması mümkün değil" dedim. Videoyu izlemeye devam ettiğini ve hala inanamadığını belirterek "Bu uydurma, sahte" diye düşündüğünü belirtti.

Gece yarısı sıkıyönetim ilanı

Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, birkaç saat süren sıkıyönetim ilanını 3 Aralık Salı gecesi geç saatlerde yaptığı sıra dışı bir televizyon konuşmasında duyurmuş ve daha sonra askerlerin sardığı parlamentoya zorla giren çoğunluğu muhalefet milletvekilleri sıkıyönetimi oylama yaparak iptal etmişti.

Deepfake videolar insanları mağdur ediyor

Deepfake tekniğinde gerçek bir kişinin çekilmiş fotoğrafı veya videosu yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türü. Örneğin fotoğraftaki kişinin yüzü, videodaki başka bir kişinin yüzüyle değiştiriliyor ve ortaya yepyeni sahte bir video çıkıyor.
deepfake - video - görüntü - manipülasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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Güney Kore'nin başı 'deepfake' ile dertte: 'Instagram'dan ekran görüntüsü alıyorlar'
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