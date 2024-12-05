https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/galatasaraydan-ocak-bombasi-buyuk-hamle-geliyor-osimhen-bile-golgede-kalacak-1091187100.html

Galatasaray’dan Ocak bombası, 'büyük hamle geliyor': 'Osimhen bile gölgede kalacak'

Galatasaray’dan Ocak bombası, 'büyük hamle geliyor': 'Osimhen bile gölgede kalacak'

Sputnik Türkiye

Osimhen transferiyle sezon başında Avrupa’da ses getiren Galatasaray, Ocak transfer döneminde de taraftarlarını heyecanlandıracak hamlelere hazırlanıyor... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T09:37+0300

2024-12-05T09:37+0300

2024-12-05T09:37+0300

spor

galatasaray

sacha boey

tottenham

osimhen

victor james osimhen

transfer

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

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Galatasaray, Tottenham forması giyen Güney Koreli yıldız Heung-min Son için harekete geçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncunun, İngiliz ekibiyle yaptığı son kontrat görüşmelerinin sonuçsuz kalması, transfer ihtimalini artırdı. Kariyerinin son döneminde kupa kazanma hedefi taşıyan Son, Galatasaray’ın teklifine sıcak bakıyor.Sacha Boey geri dönüyor mu?Galatasaray’da bir diğer önemli hedef, sezon başında Bayern Münih’e rekor bir transfer ücretiyle giden ancak sakatlık sorunları nedeniyle bekleneni veremeyen Sacha Boey. Fransız futbolcunun, devre arasında kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma dönebileceği belirtiliyor. Boey, yeniden forma girmek ve kariyerinde toparlanma yaşamak için bu fırsatı değerlendirmek istiyor.Taraftarda büyük heyecanOsimhen transferiyle Avrupa’da büyük ses getiren Galatasaray, Heung-min Son ve Sacha Boey isimleriyle taraftarlarını bir kez daha heyecanlandırdı. Yıldız oyuncular için yapılacak girişimlerin, sarı-kırmızılıların hedeflerini bir üst seviyeye taşıması bekleniyor.Transfer çalışmaları devam ediyorGalatasaray yönetimi, Ocak ayı transfer dönemi için yoğun mesai harcıyor. Avrupa’da başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, güçlü bir kadro oluşturmak için iki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/galatasaraydan-dev-hamle-gece-yarisi-kap-aciklamasi-1091182511.html

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