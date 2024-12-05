https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/galatasaraydan-ocak-bombasi-buyuk-hamle-geliyor-osimhen-bile-golgede-kalacak-1091187100.html
Galatasaray’dan Ocak bombası, 'büyük hamle geliyor': 'Osimhen bile gölgede kalacak'
Galatasaray’dan Ocak bombası, 'büyük hamle geliyor': 'Osimhen bile gölgede kalacak'
Sputnik Türkiye
Osimhen transferiyle sezon başında Avrupa’da ses getiren Galatasaray, Ocak transfer döneminde de taraftarlarını heyecanlandıracak hamlelere hazırlanıyor... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T09:37+0300
2024-12-05T09:37+0300
2024-12-05T09:37+0300
spor
galatasaray
sacha boey
tottenham
osimhen
victor james osimhen
transfer
kap
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088302162_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_78227e591b86593ec68b61de31394c21.jpg
Galatasaray, Tottenham forması giyen Güney Koreli yıldız Heung-min Son için harekete geçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncunun, İngiliz ekibiyle yaptığı son kontrat görüşmelerinin sonuçsuz kalması, transfer ihtimalini artırdı. Kariyerinin son döneminde kupa kazanma hedefi taşıyan Son, Galatasaray’ın teklifine sıcak bakıyor.Sacha Boey geri dönüyor mu?Galatasaray’da bir diğer önemli hedef, sezon başında Bayern Münih’e rekor bir transfer ücretiyle giden ancak sakatlık sorunları nedeniyle bekleneni veremeyen Sacha Boey. Fransız futbolcunun, devre arasında kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma dönebileceği belirtiliyor. Boey, yeniden forma girmek ve kariyerinde toparlanma yaşamak için bu fırsatı değerlendirmek istiyor.Taraftarda büyük heyecanOsimhen transferiyle Avrupa’da büyük ses getiren Galatasaray, Heung-min Son ve Sacha Boey isimleriyle taraftarlarını bir kez daha heyecanlandırdı. Yıldız oyuncular için yapılacak girişimlerin, sarı-kırmızılıların hedeflerini bir üst seviyeye taşıması bekleniyor.Transfer çalışmaları devam ediyorGalatasaray yönetimi, Ocak ayı transfer dönemi için yoğun mesai harcıyor. Avrupa’da başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, güçlü bir kadro oluşturmak için iki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/galatasaraydan-dev-hamle-gece-yarisi-kap-aciklamasi-1091182511.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088302162_82:0:1902:1365_1920x0_80_0_0_75646cb24b256c56951643e4ab7c79d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray transfer haberleri, heung-min son galatasaray, sacha boey galatasaray'a geri dönüyor mu, galatasaray ocak transfer hedefleri, totthenham heung-min son kontrat durumu, galatasaray bayern münih transferi, sacha boey kiralık dönüş, heung-min son galatasaray'a sıcak bakıyor, galatasaray transferde büyük hamle, osimehn transferi galatasaray, galatasaray yıldız transferi, heung-min son sözleşmesi ne zaman bitiyor, galatasaray taraftarını heyecanlandırdı, bayern münih'ten galatasaray'a transfer, heung-min son kupa kazanma hedefi, galatasaray transfer dedikoduları, ocak transfer döneminde galatasaray, galatasaray'ın hedefindeki yıldızlar, sacha boey'in galatasaray planı, galatasaray transfer gündemi
galatasaray transfer haberleri, heung-min son galatasaray, sacha boey galatasaray'a geri dönüyor mu, galatasaray ocak transfer hedefleri, totthenham heung-min son kontrat durumu, galatasaray bayern münih transferi, sacha boey kiralık dönüş, heung-min son galatasaray'a sıcak bakıyor, galatasaray transferde büyük hamle, osimehn transferi galatasaray, galatasaray yıldız transferi, heung-min son sözleşmesi ne zaman bitiyor, galatasaray taraftarını heyecanlandırdı, bayern münih'ten galatasaray'a transfer, heung-min son kupa kazanma hedefi, galatasaray transfer dedikoduları, ocak transfer döneminde galatasaray, galatasaray'ın hedefindeki yıldızlar, sacha boey'in galatasaray planı, galatasaray transfer gündemi
Galatasaray’dan Ocak bombası, 'büyük hamle geliyor': 'Osimhen bile gölgede kalacak'
Osimhen transferiyle sezon başında Avrupa’da ses getiren Galatasaray, Ocak transfer döneminde de taraftarlarını heyecanlandıracak hamlelere hazırlanıyor. Tottenham’ın yıldızı Heung-min Son ve eski oyuncusu Sacha Boey için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Galatasaray, Tottenham forması giyen Güney Koreli yıldız Heung-min Son için harekete geçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncunun, İngiliz ekibiyle yaptığı son kontrat görüşmelerinin sonuçsuz kalması, transfer ihtimalini artırdı. Kariyerinin son döneminde kupa kazanma hedefi taşıyan Son, Galatasaray’ın teklifine sıcak bakıyor.
Sacha Boey geri dönüyor mu?
Galatasaray’da bir diğer önemli hedef, sezon başında Bayern Münih’e rekor bir transfer ücretiyle giden ancak sakatlık sorunları nedeniyle bekleneni veremeyen Sacha Boey. Fransız futbolcunun, devre arasında kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma dönebileceği belirtiliyor. Boey, yeniden forma girmek ve kariyerinde toparlanma yaşamak için bu fırsatı değerlendirmek istiyor.
Osimhen transferiyle Avrupa’da büyük ses getiren Galatasaray, Heung-min Son ve Sacha Boey isimleriyle taraftarlarını bir kez daha heyecanlandırdı. Yıldız oyuncular için yapılacak girişimlerin, sarı-kırmızılıların hedeflerini bir üst seviyeye taşıması bekleniyor.
Transfer çalışmaları devam ediyor
Galatasaray yönetimi, Ocak ayı transfer dönemi için yoğun mesai harcıyor. Avrupa’da başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, güçlü bir kadro oluşturmak için iki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.