https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/fransiz-medyasi-macron-hukumetinin-istifasindan-sonra-ulusa-seslenecek-1091199456.html
Fransız medyası: Macron, hükümetinin istifasından sonra ulusa seslenecek
Fransız medyası: Macron, hükümetinin istifasından sonra ulusa seslenecek
Sputnik Türkiye
Fransa’da Başbakan Barnier’in azınlık hükümetinin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Macron’un bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacağı öğrenildi. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T13:08+0300
2024-12-05T13:08+0300
2024-12-05T13:18+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
ulusa sesleniş
elysee sarayı
michel barnier
istifa
perşembe
bfmtv
donald trump
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Fransız BFMTV televizyonunun haberine göre, Fransa Başbakanı Michel Barnier'in azınlık hükümetinin mecliste verilen gensoru oylamasıyla düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu akşam Elysee Sarayı’ndan ulusa seslenecek.Haberde, “Macron, Perşembe günü saat 20.00’de (TSİ 22.00) Elysee Sarayı’ndan ulusa seslenecek” ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı’nın yeni başbakanın adını açıklayıp açıklayamayacağının bilinmediği kaydedildi.Daha önce, Macron’un bu hafta sonu yapılacak Notre Dame Katedrali’nin açılış töreninde ‘Donald Trump’ın huzuruna hükümetsiz çıkmak istemediği’ için ‘24 saat içinde’ yeni kabine başkanını atamayı planladığı bildirilmişti.Fransa’da erken genel seçimlerin ardından atanan Cumhuriyetçiler partisinden Başbakan Michel Barnier'in merkez sağ azınlık hükümeti, muhalefet ile 2025 bütçesi ve sağlık sigortası bütçesi konusunda uzlaşmaya varamayınca verilen gensoru önergesi Mecliste dün akşam 557’den 331 vekilin desteğiyle kabul edilmişti.Böylece, ülkede 5. Cumhuriyet döneminde 1962’den sonra ilk kez bir hükümet, muhalefetin güvenoyunu alamayarak düştü. Barnier hükümeti sadece 90 günle Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde en kısa süre görev yapan hükümet oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/trump-notre-dame-katedralinin-acilisina-katilacak-1091094193.html
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fransa, emmanuel macron, ulusa sesleniş, elysee sarayı, michel barnier, istifa, perşembe, bfmtv, donald trump, notre dame katedrali
Fransız medyası: Macron, hükümetinin istifasından sonra ulusa seslenecek
13:08 05.12.2024 (güncellendi: 13:18 05.12.2024)
Fransa’da Başbakan Barnier’in azınlık hükümetinin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Macron’un bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacağı öğrenildi.
Fransız BFMTV televizyonunun haberine göre, Fransa Başbakanı Michel Barnier'in azınlık hükümetinin mecliste verilen gensoru oylamasıyla düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu akşam Elysee Sarayı’ndan ulusa seslenecek.
Haberde, “Macron, Perşembe günü saat 20.00’de (TSİ 22.00) Elysee Sarayı’ndan ulusa seslenecek” ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı’nın yeni başbakanın adını açıklayıp açıklayamayacağının bilinmediği kaydedildi.
Daha önce, Macron’un bu hafta sonu yapılacak Notre Dame Katedrali’nin açılış töreninde ‘Donald Trump’ın huzuruna hükümetsiz çıkmak istemediği’ için ‘24 saat içinde’ yeni kabine başkanını atamayı planladığı bildirilmişti.
Fransa’da erken genel seçimlerin ardından atanan Cumhuriyetçiler partisinden Başbakan Michel Barnier'in merkez sağ azınlık hükümeti, muhalefet ile 2025 bütçesi ve sağlık sigortası bütçesi konusunda uzlaşmaya varamayınca verilen gensoru önergesi Mecliste dün akşam 557’den 331 vekilin desteğiyle kabul edilmişti.
Böylece, ülkede 5. Cumhuriyet döneminde 1962’den sonra ilk kez bir hükümet, muhalefetin güvenoyunu alamayarak düştü. Barnier hükümeti sadece 90 günle Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde en kısa süre görev yapan hükümet oldu.