https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/trump-notre-dame-katedralinin-acilisina-katilacak-1091094193.html

Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak

Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak

Sputnik Türkiye

Donald Trump, Notre-Dame Katedrali'nin yeniden açılışına katılacak. Beş yıl önce yangında zarar gören katedralin restorasyonunu kutlamayı 'çok özel bir gün'... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T09:42+0300

2024-12-03T09:42+0300

2024-12-03T09:42+0300

dünya

fransa

avrupa

paris

donald trump

emmanuel macron

ivanka trump

notre dame katedrali

yangın

restorasyon

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Donald Trump, beş yıl önce çıkan yangında tamamen yıkılan Fransa'nın ikonik Notre-Dame Katedrali'nin yeniden açılışına katılmak üzere cumartesi günü Paris'e gidecek. Bu, 5 Kasım'da tekrardan kazanmasının ardından ilk yurtdışı seyahati olacak.Fransa başkentinin en sevilen ve ziyaret edilen anıtlarından biri olan 12. yüzyıl Gotik şaheser, bu hafta sonu kapılarını turistlere ve Katolik inananlara yeniden açacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'ulusal bir yaranın iyileşmesine' benzettiği restorasyonun açılışına onlarca dünya liderinin katılması bekleniyor.Sosyal medya platformundan 'muhteşem ve tarihi Notre-Dame Katedrali'nin yeniden açılışına katılmaktan onur duyduğunu' söyleyip Fransa'yı ziyarete gideceğini açıklayan Trump, "Başkan Emmanuel Macron, Notre Dame'ın eski ihtişamına ve hatta daha fazlasına kavuşmasını sağlamak için harika bir iş çıkardı. Herkes için çok özel bir gün olacak!" dedi.Trump, kızı Ivanka Trump’ın kayınpederi ve iş insanı Charles Kushner’i ABD’nin Fransa Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini açıklamıştı. Trump, sosyal medya paylaşımında, “New Jersey’li Charles Kushner’i ABD’nin Fransa Büyükelçisi olarak aday göstermekten mutluluk duyuyorum. O, ülkemizi ve çıkarlarını temsil edecek güçlü bir savunucu olacak müthiş bir girişimci, hayırsever ve iş adamıdır.” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/macron-yangin-sonrasi-restorasyonu-tamamlanan-notre-dame-katedralini-ziyaret-etti-1090977792.html

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fransa, avrupa, paris, donald trump, emmanuel macron, ivanka trump, notre dame katedrali, yangın, restorasyon, açılış