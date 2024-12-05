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FIFA Dünya Kulüpler Kupası grupları açıklandı
FIFA Dünya Kulüpler Kupası grupları açıklandı
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2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası grupları bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. A Milli Takımı... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrası gruplar açıklandı.FIFA Dünya Kulüpler Kupası 4 Haziran 2025 ile 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek. 32 takımın yer alacağı organizasyonun grupları bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. A Milli Takımı oyuncuları Arda Güler'in takımı Real Madrid, Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Hakan Çalhanoğlu'nun ekibi Inter, Kenan Yıldız'ın takımı Juventus da yer alıyor. FIFA Dünya Kulüpler Kupası grupları nasıl?A GRUBUB GRUBUC GRUBUD GRUBUE GRUBUF GRUBUG GRUBUH GRUBU
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fifa, fifa kulüpler dünya kupası, maç, tarihi maç, maç yayını, real madrid, benfica futbol takımı, inter, inter milan, arda güler, hakan çalhanoğlu, kerem aktürkoğlu
fifa, fifa kulüpler dünya kupası, maç, tarihi maç, maç yayını, real madrid, benfica futbol takımı, inter, inter milan, arda güler, hakan çalhanoğlu, kerem aktürkoğlu

FIFA Dünya Kulüpler Kupası grupları açıklandı

22:56 05.12.2024 (güncellendi: 23:02 05.12.2024)
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AA
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2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası grupları bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. A Milli Takımı oyuncuları Arda Güler'in takımı Real Madrid, Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Hakan Çalhanoğlu'nun ekibi Inter ve Kenan Yıldız'ın takımı Juventus farklı gruplarda mücadele edecek.
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrası gruplar açıklandı.
FIFA Dünya Kulüpler Kupası 4 Haziran 2025 ile 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek. 32 takımın yer alacağı organizasyonun grupları bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. A Milli Takımı oyuncuları Arda Güler'in takımı Real Madrid, Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Hakan Çalhanoğlu'nun ekibi Inter, Kenan Yıldız'ın takımı Juventus da yer alıyor.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası grupları nasıl?

A GRUBU

Palmeiras
Porto
Al Ahly FC
Inter Miami

B GRUBU

PSG
Atletico Madrid
Botafogo
Seattle Sounders FC

C GRUBU

Bayern Münih
Auckland City FC
Boca Juniors
SL Benfica

D GRUBU

Flamengo
Esperance Sportive De Tunis
Chelsea
Club Leon

E GRUBU

River Plate
Urawa Red Diamonds
CF Monterrey
Inter

F GRUBU

Fluminense
Borussia Dortmund
Ulsan Hyundai
Mamelodi Sundowns FC

G GRUBU

Manchester City
Wydad AC
Al Ain FC
Juventus

H GRUBU

Real Madrid
Al Hilal
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