https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/fifa-dunya-kulupler-kupasi-gruplari-aciklandi-1091220314.html

FIFA Dünya Kulüpler Kupası grupları açıklandı

FIFA Dünya Kulüpler Kupası grupları açıklandı

Sputnik Türkiye

2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası grupları bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. A Milli Takımı... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

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FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrası gruplar açıklandı.FIFA Dünya Kulüpler Kupası 4 Haziran 2025 ile 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek. 32 takımın yer alacağı organizasyonun grupları bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. A Milli Takımı oyuncuları Arda Güler'in takımı Real Madrid, Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Hakan Çalhanoğlu'nun ekibi Inter, Kenan Yıldız'ın takımı Juventus da yer alıyor. FIFA Dünya Kulüpler Kupası grupları nasıl?A GRUBUB GRUBUC GRUBUD GRUBUE GRUBUF GRUBUG GRUBUH GRUBU

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