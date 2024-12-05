https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/bilim-insanlari-acikladi-depresyonu-3-haftada-bitiren-3-besini-tuketin-1091221506.html

Bilim insanları açıkladı: 'Depresyonu 3 haftada bitiren 3 besini tüketin'

Bilim insanları açıkladı: 'Depresyonu 3 haftada bitiren 3 besini tüketin'

Sputnik Türkiye

Avustralya'daki New South Wale Üniversitesi araştırmacıları depresyonu bitiren üç besini açıkladı. Bilim insanları üç hafta boyunca meyve, sebze ve balık... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T23:45+0300

2024-12-05T23:45+0300

2024-12-05T23:45+0300

yaşam

sebze

meyve

kuru meyve

bilim

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bilim insanı

avustralya

araştırma

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Bilim insanları 45 yaş üstü 3 bin 483 kişi üzerinde yaptığı araştırma sonucunda meyve, sebze ve balık tüketiminin depresyonu bitirdiğini açıkladı.Scientific Reports Dergisi tarafından yayımlanan makaleye göre New South Wale Üniversitesi araştırmacıları depresyonu bitiren üç besini açıkladı. Bilim insanları üç hafta boyunca meyve, sebze ve balık tüketen insanlarda depresyon belirtilerinde azalma olduğunu ifade etti. ABD, Danimarka, Avustralya ve İsveç ülkelerinden getirilen 45 yaş üstü 3 bin 483 kişi üzerinde yapılan araştırmada günlük beslenme alışkanlıklarının raporu çıkarıldı. Araştırma sonucunda meyve, sebze ve balık tüketen kişilerin tüketmeyenlere oranla daha az depresyona maruz kaldığı tespit edildi. Beyin ve bağırsak sağlığını büyük ölçüde etkileyen besinler arasında yer alan üç gıdanın serotonin ürettiği ve bu sayede beyne mutluluk hormonu yollandığı belirtildi. Uzmanlar, bağırsakların insan beyni üzerinde ciddi etkiler yarattığını açıkladı.

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