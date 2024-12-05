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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Hakem Mehmet Türkmen yönetecek. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
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beşiktaş, fenerbahçe, trendyol süper lig
beşiktaş, fenerbahçe, trendyol süper lig

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

12:25 05.12.2024
© AABeşiktaş, Fenerbahçe
Beşiktaş, Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
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