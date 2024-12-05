https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/besiktas-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1091196836.html
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Hakem Mehmet Türkmen yönetecek. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T12:25+0300
2024-12-05T12:25+0300
2024-12-05T12:25+0300
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beşiktaş, fenerbahçe, trendyol süper lig
beşiktaş, fenerbahçe, trendyol süper lig
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Ayrıntılar geliyor
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Hakem Mehmet Türkmen yönetecek.