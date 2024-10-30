https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/galatasaray-besiktas-derbisinin-pfdk-sevkleri-aciklandi-muhabire-saldiran-sezgin-gulnar-44-maddeden-1089834768.html
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı: Muhabire saldıran Sezgin Gülnar 44. maddeden sevk edildi
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı: Muhabire saldıran Sezgin Gülnar 44. maddeden sevk edildi
Sputnik Türkiye
Galatasaray ile Beşiktaş maçının PFDK sevkleri açıklandı. Buna göre A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar, 44. maddeden sevk edildi. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T11:06+0300
2024-10-30T11:06+0300
2024-10-30T11:32+0300
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TFF, Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbinin PFDK sevklerini açıkladı.PFDK sevkleri şu şekilde:Sezgin Gülnar tutuklandıBeşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yumruk atan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/derbi-sonrasi-muhabir-emre-kaplana-yumruk-atan-saldirgan-tutuklandi-1089797967.html
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sezgin gülnar , pfdk, emre kaplan, son dakika, muhabir
sezgin gülnar , pfdk, emre kaplan, son dakika, muhabir
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı: Muhabire saldıran Sezgin Gülnar 44. maddeden sevk edildi
11:06 30.10.2024 (güncellendi: 11:32 30.10.2024)
Galatasaray ile Beşiktaş maçının PFDK sevkleri açıklandı. Buna göre A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar, 44. maddeden sevk edildi.
TFF, Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbinin PFDK sevklerini açıkladı.
PFDK sevkleri şu şekilde:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi SEZGİN GÜLNAR’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yumruk atan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tutuklandı.