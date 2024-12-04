https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/zaharova-zelenskiy-gurcistanin-ukrayna-senaryosunu-reddetme-iradesini-gostermesine-ofkeli-1091176351.html
Zaharova: Zelenskiy, Gürcistan'ın Ukrayna senaryosunu reddetme iradesini göstermesine öfkeli
Zaharova: Zelenskiy, Gürcistan'ın Ukrayna senaryosunu reddetme iradesini göstermesine öfkeli
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in Gürcistan'a karşı yaptırımlar hazırlama kararının, Tiflis'in Ukrayna senaryosunu... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T23:56+0300
2024-12-04T23:56+0300
2024-12-04T23:55+0300
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Vladimir Zelenskiy'in Gürcistan’daki parlamento seçimleri sonrasında patlak veren protestolarla bağlantılı olarak ‘Gürcü yetkililerin eylemleri nedeniyle bu ülkeye karşı yaptırımlar hazırlama’ kararını Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, bunun Zelenskiy’in Tiflis'in Ukrayna senaryosunu tekrarlamayacak gücü kendinde bulmasına duyduğu öfkeden kaynaklandığını ifade etti.Zaharova, “Kendi halkını mahveden ahmak, arada dünya yargıçlığı rolünü oynamaya karar verdi. Belki de Gürcistan’ın Ukrayna senaryosunu reddetme iradesi gösterdiğine karşı bu öfkesi?” ifadelerine yer verdi.Mayıs ayında Ukrayna'da yapılması gereken seçimleri iptal eden Vladimir Zelenskiy, Gürcistan'ın seçilmiş yetkililerinin eylemlerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, “Hukuki tepkimizi hazırlıyoruz ve Avrupalı ve diğer ortaklarımızla birlikte Gürcü yetkililere karşı belirli eylemler üzerinde çalışıyoruz. Gerekli yaptırımların, kararların hazırlanması talimatını verdim” ifadelerini kullanmıştı.
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mariya zaharova, vladimir zelenskiy, ukrayna, gürcistan, telegram, parlamento seçimleri, protesto, irade, yaptırım, tiflis
mariya zaharova, vladimir zelenskiy, ukrayna, gürcistan, telegram, parlamento seçimleri, protesto, irade, yaptırım, tiflis
Zaharova: Zelenskiy, Gürcistan'ın Ukrayna senaryosunu reddetme iradesini göstermesine öfkeli
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in Gürcistan'a karşı yaptırımlar hazırlama kararının, Tiflis'in Ukrayna senaryosunu tekrarlamayacak iradeyi göstermesinden duyduğu öfkeden kaynaklandığını belirtti.
Vladimir Zelenskiy'in Gürcistan’daki parlamento seçimleri sonrasında patlak veren protestolarla bağlantılı olarak ‘Gürcü yetkililerin eylemleri nedeniyle bu ülkeye karşı yaptırımlar hazırlama’ kararını Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, bunun Zelenskiy’in Tiflis'in Ukrayna senaryosunu tekrarlamayacak gücü kendinde bulmasına duyduğu öfkeden kaynaklandığını ifade etti.
Zaharova, “Kendi halkını mahveden ahmak, arada dünya yargıçlığı rolünü oynamaya karar verdi. Belki de Gürcistan’ın Ukrayna senaryosunu reddetme iradesi gösterdiğine karşı bu öfkesi?” ifadelerine yer verdi.
Mayıs ayında Ukrayna'da yapılması gereken seçimleri iptal eden Vladimir Zelenskiy, Gürcistan'ın seçilmiş yetkililerinin eylemlerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, “Hukuki tepkimizi hazırlıyoruz ve Avrupalı ve diğer ortaklarımızla birlikte Gürcü yetkililere karşı belirli eylemler üzerinde çalışıyoruz. Gerekli yaptırımların, kararların hazırlanması talimatını verdim” ifadelerini kullanmıştı.