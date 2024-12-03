https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/gurcistan-basbakani-kobahidze-muhalefetin-devrim-girisimi-basarisiz-oldu-1091114735.html

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Muhalefetin devrim girişimi başarısız oldu

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Muhalefetin devrim girişimi başarısız oldu

Sputnik Türkiye

Gürcistan'da ikinci başbakanlık dönemine başlayan Kobahidze, muhalefetin bu günlerde 4. kez devrim girişiminde bulunduğunu ancak bunu da akamete uğrattıklarını... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T15:05+0300

2024-12-03T15:05+0300

2024-12-03T15:05+0300

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Başkent Tiflis'te basın toplantısı düzenleyen Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, 28 Kasım'da AB'ye katılım müzakerelerini askıya alma kararına tepki olarak başlayan gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Son 4 yılda muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket tarafından düzenlenen 4 devrim girişimi ('Ulusal Maydan') olduğunu anlatan Kobahidze, "Bu bir gerçek. Haziran 2022'de ülkemize AB'ye adaylık statüsü verilmediğinde ilk 'Ulusal Maydan' girişimi düzenlendi ve yurtdışından finanse edilen STK'lar siyaset sahnesine çıkarak hükümetin istifasını ve kendilerinin iktidara gelmesini talep ettiler. 2023 ilkbaharında 2. 'Ulusal Maydan', 2024 ilkbaharında 3. girişim oldu. Şimdi de akamete uğratılan 4. 'Ulusal Maydan' girişimini gördük" dedi.Tiflis'te son günlerde yaşanan şiddet olaylarını organize eden ve ofislerinde saklanan muhalefet liderlerinin hak ettikleri cezayı alacaklarının sözünü veren Kobahidze, "Keza bu şiddetin desteklenmesinde yer alan zengin STK'ların yöneticileri de bu günlerde ofislerinde saklanıyor. Perde arkasına saklanan bu 'politikacılar', onlarca insanın sağlığına zarar veriyor ve onların hapis cezası almalarına yol açıyor" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de dahil söz konusu politikacıların son günlerde çocukların bile protestolara katılmasına müsaade ettiğine dikkat çeken Kobahidze, bunun ahlak dışı olduğunun altını çizdi.Başbakan, "Bütün bu girişimler sonuçsuz kaldı. Şu anda kamusal hizmet sisteminin kendi kendini temizleme süreci yaşanıyor. Tüm bunlara yasalar çerçevesinde bir karşılık verilecek" diye ekledi.Kobahidze, 28 Kasım'da bazı Avrupalı siyasetçilerin ülkenin içişlerine karıştığını ve AB fonlarıyla şantaj yaptığını vurgulamış ve "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik. 2030'da AB üyesi olmak için çalışmalara devam edeceğiz" demişti.Hükümetin AB ile ilgili kararından sonra ülkede protestolar başlarken Gürcistan'ın ABD, Hollanda, Litvanya, Bulgaristan ve Güney Kore büyükelçileri görevlerinden istifa etmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'la stratejik ilişkilerin dondurulduğunu bildirmişti.Yeni AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Kobahidze'nin kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/rus-ordusu-donbassta-2-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1600den-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1091108101.html

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