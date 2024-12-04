https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/yenidogan-cetesi-davasinda-yeni-karar-tutuksuz-yargilananlarin-yargilamasi-tutukluya-dondu-1091175830.html
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: 7 sanığın tutuklanmasına karar verildi
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: 7 sanığın tutuklanmasına karar verildi
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi davasında mahkeme, tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına, 4 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T23:34+0300
2024-12-04T23:34+0300
2024-12-05T00:04+0300
türkiye
yenidoğan
yenidoğan çetesi
dava
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tutukluluk
tutuklu sayısı
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İstanbul'da yeni doğan bebeklere ihmalkar davranarak ölümlerine sebep olan ve bundan maddi kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.Ara kararda, tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına, 4 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması emri düzenlendi.Ayrıca kararda, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesine ve suçtan zarar görme ihtimaline binaen SGK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın davaya katılma talepleri kabul edilmesine hükmedildi.Tutuklanması talep edilen 10 tutuksuz sanıktan 7’sinin tutuklanmasına hükmedilirken, tutuklanmasına hükmedilen doktor Mehmet Gürül, TRG Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve doktor Şeyhmus Çelik duruşma salonunda jandarma tarafından kelepçe ile götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/yenidogan-cetesi-davasinda-ikinci-dalga-aralarinda-doktor-ve-hemsirelerin-de-oldugu-14-supheli-1091145631.html
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yenidoğan çetesi, yenidoğan çetesi dava ara karar, yenidoğan çetesi tutuklama
yenidoğan çetesi, yenidoğan çetesi dava ara karar, yenidoğan çetesi tutuklama
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: 7 sanığın tutuklanmasına karar verildi
23:34 04.12.2024 (güncellendi: 00:04 05.12.2024)
Yenidoğan çetesi davasında mahkeme, tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına, 4 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
İstanbul'da yeni doğan bebeklere ihmalkar davranarak ölümlerine sebep olan ve bundan maddi kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Ara kararda, tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına, 4 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması emri düzenlendi.
Ayrıca kararda, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesine ve suçtan zarar görme ihtimaline binaen SGK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın davaya katılma talepleri kabul edilmesine hükmedildi.
Tutuklanması talep edilen 10 tutuksuz sanıktan 7’sinin tutuklanmasına hükmedilirken, tutuklanmasına hükmedilen doktor Mehmet Gürül, TRG Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve doktor Şeyhmus Çelik duruşma salonunda jandarma tarafından kelepçe ile götürüldü.