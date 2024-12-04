https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/yenidogan-cetesi-davasinda-yeni-karar-tutuksuz-yargilananlarin-yargilamasi-tutukluya-dondu-1091175830.html

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: 7 sanığın tutuklanmasına karar verildi

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: 7 sanığın tutuklanmasına karar verildi

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi davasında mahkeme, tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına, 4 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T23:34+0300

2024-12-04T23:34+0300

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türkiye

yenidoğan

yenidoğan çetesi

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İstanbul'da yeni doğan bebeklere ihmalkar davranarak ölümlerine sebep olan ve bundan maddi kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.Ara kararda, tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına, 4 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması emri düzenlendi.Ayrıca kararda, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesine ve suçtan zarar görme ihtimaline binaen SGK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın davaya katılma talepleri kabul edilmesine hükmedildi.Tutuklanması talep edilen 10 tutuksuz sanıktan 7’sinin tutuklanmasına hükmedilirken, tutuklanmasına hükmedilen doktor Mehmet Gürül, TRG Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve doktor Şeyhmus Çelik duruşma salonunda jandarma tarafından kelepçe ile götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/yenidogan-cetesi-davasinda-ikinci-dalga-aralarinda-doktor-ve-hemsirelerin-de-oldugu-14-supheli-1091145631.html

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