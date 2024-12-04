https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/yenidogan-cetesi-davasinda-ikinci-dalga-aralarinda-doktor-ve-hemsirelerin-de-oldugu-14-supheli-1091145631.html
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci dalga: Aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 14 şüpheli gözaltında
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci dalga: Aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 14 şüpheli gözaltında
Sputnik Türkiye
"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T10:58+0300
2024-12-04T10:58+0300
2024-12-04T11:04+0300
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Yenidoğan Çetesi davasında ikinci dalga: Aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 14 şüpheli gözaltında
10:58 04.12.2024 (güncellendi: 11:04 04.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.