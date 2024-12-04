https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/yapi-kayit-belgesi-olanlari-ilgilendiriyor-aymden-imar-kanunu-karari-1091141958.html

Yapı kayıt belgesi olanları ilgilendiriyor: AYM'den İmar Kanunu kararı

Yapı kayıt belgesi olanları ilgilendiriyor: AYM'den İmar Kanunu kararı

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi (AYM), yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin kritik iptal kararına imza attı. 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T10:07+0300

2024-12-04T10:07+0300

2024-12-04T10:07+0300

türkiye

aym

imar

deprem

resmi gazete

anayasa mahkemesi (aym)

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AYM, İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesindeki, “Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır” düzenlemesini Anayasa’ya aykırı görerek iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan iptal ışığında artık yapı kayıt belgesi alan ve yasal statüye kavuşan binalarda deprem gibi etkenlerle yaşanabilecek olaylardan kamu da sorumlu. Vatandaşlar ilgili kamu kurumları aleyhine tazminat davası açabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/aym-kentsel-donusumde-belediye-yetkilerini-sinirlayan-kararnameyi-iptal-etti-1089520302.html

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