https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/yapi-kayit-belgesi-olanlari-ilgilendiriyor-aymden-imar-kanunu-karari-1091141958.html
Yapı kayıt belgesi olanları ilgilendiriyor: AYM'den İmar Kanunu kararı
Yapı kayıt belgesi olanları ilgilendiriyor: AYM'den İmar Kanunu kararı
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi (AYM), yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin kritik iptal kararına imza attı. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T10:07+0300
2024-12-04T10:07+0300
2024-12-04T10:07+0300
türkiye
aym
imar
deprem
resmi gazete
anayasa mahkemesi (aym)
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AYM, İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesindeki, “Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır” düzenlemesini Anayasa’ya aykırı görerek iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan iptal ışığında artık yapı kayıt belgesi alan ve yasal statüye kavuşan binalarda deprem gibi etkenlerle yaşanabilecek olaylardan kamu da sorumlu. Vatandaşlar ilgili kamu kurumları aleyhine tazminat davası açabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/aym-kentsel-donusumde-belediye-yetkilerini-sinirlayan-kararnameyi-iptal-etti-1089520302.html
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yapı kayı, yapı, aym yapı kararı, aym yapı kayıt kararı
yapı kayı, yapı, aym yapı kararı, aym yapı kayıt kararı
Yapı kayıt belgesi olanları ilgilendiriyor: AYM'den İmar Kanunu kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin kritik iptal kararına imza attı.
AYM, İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesindeki, “Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır” düzenlemesini Anayasa’ya aykırı görerek iptal etti.
Resmî Gazete’de yayımlanan iptal ışığında artık yapı kayıt belgesi alan ve yasal statüye kavuşan binalarda deprem gibi etkenlerle yaşanabilecek olaylardan kamu da sorumlu.
Vatandaşlar ilgili kamu kurumları aleyhine tazminat davası açabilecek.