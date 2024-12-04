https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/turkiye-kupasinda-tarihi-skor-9-0-1091175919.html
Türkiye Kupası'nda tarihi skor: 9-0
Türkiye Kupası'nda tarihi skor: 9-0
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında TFF 2. Lig ekibi Kepezspor'u 9-0 yenen Konyaspor tarihi bir skora imza attı. Kupada bir üst tura yükselen... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T23:35+0300
2024-12-04T23:35+0300
2024-12-04T23:35+0300
spor
konyaspor
konyaspor futbol takımı
konya
antalya
kepez
kepez belediyesi
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
ziraat türkiye kupası
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TFF 2. Lig ekibi Kepezspor'u 9-0 yenen Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı.Türkiye Kupası 4. tur müsabakalarında TFF 2. Lig ekibi Kepezspor ile karşılaşan Konyaspor tarihi bir skora imza attı. Yeşil beyazlı takım Kepezspor'u 9-0 yenmeyi başardı. Kupada bir üst tura yükselen Konyaspor'da golleri Kramer, Melih Bostan, Prip, Tunahan Taşçı, Aleksic ve Melih İbrahimoğlu kaydetti. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta üstünlüğünü koruyan Konyaspor rakibini 9-0 yenerek tarihe geçti. Müsabakanın 48'inci dakikasında sarı kart gören Boateng cezalı duruma düştü.
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konyaspor, konyaspor futbol takımı, konya, antalya, kepez, kepez belediyesi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, maç, tarihi maç, maç yayını
Türkiye Kupası'nda tarihi skor: 9-0
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında TFF 2. Lig ekibi Kepezspor'u 9-0 yenen Konyaspor tarihi bir skora imza attı. Kupada bir üst tura yükselen Konyaspor'da golleri Kramer, Melih Bostan, Prip, Tunahan Taşçı, Aleksic ve Melih İbrahimoğlu kaydetti.
TFF 2. Lig ekibi Kepezspor'u 9-0 yenen Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı.
Türkiye Kupası 4. tur müsabakalarında TFF 2. Lig ekibi Kepezspor ile karşılaşan Konyaspor tarihi bir skora imza attı. Yeşil beyazlı takım Kepezspor'u 9-0 yenmeyi başardı. Kupada bir üst tura yükselen Konyaspor'da golleri Kramer, Melih Bostan, Prip, Tunahan Taşçı, Aleksic ve Melih İbrahimoğlu kaydetti.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta üstünlüğünü koruyan Konyaspor rakibini 9-0 yenerek tarihe geçti. Müsabakanın 48'inci dakikasında sarı kart gören Boateng cezalı duruma düştü.