https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/turkiye-kupasinda-tarihi-skor-9-0-1091175919.html

Türkiye Kupası'nda tarihi skor: 9-0

Türkiye Kupası'nda tarihi skor: 9-0

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında TFF 2. Lig ekibi Kepezspor'u 9-0 yenen Konyaspor tarihi bir skora imza attı. Kupada bir üst tura yükselen... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T23:35+0300

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spor

konyaspor

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konya

antalya

kepez

kepez belediyesi

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

ziraat türkiye kupası

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TFF 2. Lig ekibi Kepezspor'u 9-0 yenen Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı.Türkiye Kupası 4. tur müsabakalarında TFF 2. Lig ekibi Kepezspor ile karşılaşan Konyaspor tarihi bir skora imza attı. Yeşil beyazlı takım Kepezspor'u 9-0 yenmeyi başardı. Kupada bir üst tura yükselen Konyaspor'da golleri Kramer, Melih Bostan, Prip, Tunahan Taşçı, Aleksic ve Melih İbrahimoğlu kaydetti. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta üstünlüğünü koruyan Konyaspor rakibini 9-0 yenerek tarihe geçti. Müsabakanın 48'inci dakikasında sarı kart gören Boateng cezalı duruma düştü.

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konya

antalya

kepez

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