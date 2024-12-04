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Taş ocağı alevlere teslim oldu: Kamyonlar yandı, hasar milyonları buldu
Taş ocağı alevlere teslim oldu: Kamyonlar yandı, hasar milyonları buldu
Sputnik Türkiye
Tokat’ın Çamlıbel beldesinde bulunan bir taş ocağında çıkan yangında, işletmeye ait 8 kamyon kullanılamaz hale geldi. Yakıt deposunda başlayan yangın, 3 saat... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T07:02+0300
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türkiye
tokat belediyesi
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
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Tokat’ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Ege Altyapı AŞ’ye ait taş ocağında gece saatlerinde yangın çıktı. Yakıt deposunda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ocağın tamamını etkisi altına aldı. Alevler gece karanlığını aydınlatırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.8 kamyon kül olduYangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kamyonların yanı sıra, yakıt deposunda bulunan malzemeler de büyük hasar gördü. Alevlerin hızla büyümesi nedeniyle ekipler yangına yoğun şekilde müdahale etti.3 saatlik yoğun çalışmaOlay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden gelen destek ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri, yangını söndürmek için büyük bir çaba harcadı. Yaklaşık 3 saat süren yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.Yangının sebebi araştırılıyorYangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Uzman ekipler, yangının yakıt deposundaki bir teknik arızadan veya başka bir sebepten kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.
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tokat taş ocağı yangını, tokat çamlıbel yangın haberi, ege altyapı a.ş yangın, taş ocağında yangın çıktı, 8 kamyon kül oldu, tokat yangın son dakika, taş ocağı yakıt deposu yangını, taş ocağında büyük yangın, tokat afad ekipleri yangın, tokat taş ocağı hasar, taş ocağında çıkan yangının nedeni, tokat belediyesi itfaiye, yangın kontrol altına alındı, çamlıbel beldesi yangın, tokat jandarma yangın müdahalesi, yakıt deposunda yangın çıktı, taş ocağı yangını nedeni, tokat'ta 8 kamyon yandı, tokat büyük yangın, taş ocağı yangın haberi
tokat taş ocağı yangını, tokat çamlıbel yangın haberi, ege altyapı a.ş yangın, taş ocağında yangın çıktı, 8 kamyon kül oldu, tokat yangın son dakika, taş ocağı yakıt deposu yangını, taş ocağında büyük yangın, tokat afad ekipleri yangın, tokat taş ocağı hasar, taş ocağında çıkan yangının nedeni, tokat belediyesi itfaiye, yangın kontrol altına alındı, çamlıbel beldesi yangın, tokat jandarma yangın müdahalesi, yakıt deposunda yangın çıktı, taş ocağı yangını nedeni, tokat'ta 8 kamyon yandı, tokat büyük yangın, taş ocağı yangın haberi

Taş ocağı alevlere teslim oldu: Kamyonlar yandı, hasar milyonları buldu

07:02 04.12.2024 (güncellendi: 07:05 04.12.2024)
© İHA / YASİN KIRASYangın
Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© İHA / YASİN KIRAS
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Tokat’ın Çamlıbel beldesinde bulunan bir taş ocağında çıkan yangında, işletmeye ait 8 kamyon kullanılamaz hale geldi. Yakıt deposunda başlayan yangın, 3 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olay büyük hasara yol açtı.
Tokat’ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Ege Altyapı AŞ’ye ait taş ocağında gece saatlerinde yangın çıktı. Yakıt deposunda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ocağın tamamını etkisi altına aldı. Alevler gece karanlığını aydınlatırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

8 kamyon kül oldu

Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kamyonların yanı sıra, yakıt deposunda bulunan malzemeler de büyük hasar gördü. Alevlerin hızla büyümesi nedeniyle ekipler yangına yoğun şekilde müdahale etti.

3 saatlik yoğun çalışma

Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden gelen destek ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri, yangını söndürmek için büyük bir çaba harcadı. Yaklaşık 3 saat süren yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Uzman ekipler, yangının yakıt deposundaki bir teknik arızadan veya başka bir sebepten kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
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