https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/tas-ocagi-alevlere-teslim-oldu-8-kamyon-yandi-hasar-milyonlari-buldu-1091137144.html

Taş ocağı alevlere teslim oldu: Kamyonlar yandı, hasar milyonları buldu

Taş ocağı alevlere teslim oldu: Kamyonlar yandı, hasar milyonları buldu

Sputnik Türkiye

Tokat’ın Çamlıbel beldesinde bulunan bir taş ocağında çıkan yangında, işletmeye ait 8 kamyon kullanılamaz hale geldi. Yakıt deposunda başlayan yangın, 3 saat... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T07:02+0300

2024-12-04T07:02+0300

2024-12-04T07:05+0300

türkiye

tokat belediyesi

yangın

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kamyon

tokat

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Tokat’ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Ege Altyapı AŞ’ye ait taş ocağında gece saatlerinde yangın çıktı. Yakıt deposunda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ocağın tamamını etkisi altına aldı. Alevler gece karanlığını aydınlatırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.8 kamyon kül olduYangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kamyonların yanı sıra, yakıt deposunda bulunan malzemeler de büyük hasar gördü. Alevlerin hızla büyümesi nedeniyle ekipler yangına yoğun şekilde müdahale etti.3 saatlik yoğun çalışmaOlay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden gelen destek ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri, yangını söndürmek için büyük bir çaba harcadı. Yaklaşık 3 saat süren yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.Yangının sebebi araştırılıyorYangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Uzman ekipler, yangının yakıt deposundaki bir teknik arızadan veya başka bir sebepten kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

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