https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bakanliktan-kritik-karar-taban-ve-tavan-fiyat-uygulamasi-geliyor-belirlenen-fiyati-asanlar-agir-1091136902.html

Bakanlıktan kritik karar: Taban ve tavan fiyat uygulaması geliyor, belirlenen fiyatı aşanlar ağır ceza alacak

Bakanlıktan kritik karar: Taban ve tavan fiyat uygulaması geliyor, belirlenen fiyatı aşanlar ağır ceza alacak

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, yüksek enflasyon ve fırsatçılığın önüne geçmek için şeker üretim ve satışına ilişkin önemli bir düzenleme hazırladı. Şeker pancarının... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T06:55+0300

2024-12-04T06:55+0300

2024-12-04T06:55+0300

şeker

ekonomi

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tarım ve orman bakanlığı

zam

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yüksek enflasyon nedeniyle tartışma konusu haline gelen şeker fiyatlarına düzen getirmek için harekete geçti. Hazırlanan taslağa göre, şeker fabrikalarının maliyetleri dikkate alınarak şeker satış fiyatlarına taban ve tavan fiyat uygulanabilecek. Fiyatlar, bakanlık tarafından belirlenecek çerçevede şekillenecek.Fazla fiyat satışına ağır cezaDüzenleme, belirlenen taban ve tavan fiyatlarının dışına çıkan işletmeler için ciddi yaptırımlar içeriyor. Şeker satışında belirlenen fiyatın üstünde bir rakam talep eden şirketler, aradaki fark kadar idari para cezası ödemek zorunda kalacak. Bu cezalar, tespitin yapıldığı tarihteki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak.Sözleşmesiz şeker pancarı ekimi yasaklanıyorTaslağın bir diğer önemli maddesi ise şeker pancarı ekimiyle ilgili. Sözleşme yapılmadan şeker pancarı ekimi yasaklanacak. Bakanlık, ekim alanlarını belirleyecek ve üretici şirketler yalnızca bu alanlardan, sözleşmeye dayalı olarak pancar temin edebilecek. Bu düzenleme, kaynakların etkili ve ekonomik kullanımını sağlamayı hedefliyor.Üretim süreci bakanlık denetiminde olacakYeni düzenlemeye göre, şeker pancarının ekiminden fabrikalara teslimine kadar geçen tüm süreç sıkı bir şekilde denetlenecek. Bakanlık, hem çiftçilerin haklarını korumak hem de piyasadaki fiyat dengesini sağlamak amacıyla bu kontrolleri titizlikle yürütecek.Sözleşmesiz ekime ceza yoldaSözleşme olmadan şeker pancarı eken çiftçiler ve işletmeler de yaptırımlarla karşılaşacak. Bu kişilere, kamu fabrikaları tarafından belirlenen yüzde 16 polar şeker içeren A kotası şeker pancarı fiyatı üzerinden hesaplanacak tutar kadar idari para cezası uygulanacak.Düzenleme ne sağlayacak?Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yeni taslağıyla:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/meteorolojide-kuvvetli-yagislar-ve-kar-alarmi-geldi-hava-durumunda-tum-gozler-bu-tarihte-istanbulda-1091136243.html

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