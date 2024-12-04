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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/ssk-bagkur-ve-memur-maas-zamlari-netlesiyor-zam-farklari-esitlenir-mi-1091140401.html
SSK, Bağkur ve memur maaş zamları netleşiyor: Zam farkları eşitlenir mi?
SSK, Bağkur ve memur maaş zamları netleşiyor: Zam farkları eşitlenir mi?
Sputnik Türkiye
Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla, milyonlarca memur, SSK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık zam farkı belli oldu. Ancak memur ve memur emeklileri... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T09:18+0300
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ekonomi
bağkur
tl
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüik
aralık
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
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Kasım ayı TÜFE oranının açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin 5 aylık zam farkı kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, son 5 aylık TÜFE oranı yüzde 14.57 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeye bağlı olarak yüzde 10.40 oranında artış alacak. Aralık ayı enflasyonu da bu oranlara eklenecek.SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 14.57 zamSSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı, her 6 aylık dönemin TÜFE oranına göre belirleniyor. Kasım ayı itibarıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.57 olarak belirlendi. Aralık ayı enflasyonu yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşirse, bu oran yüzde 16.5’e çıkabilir.Memur ve memur emeklilerinin artışı daha düşük olacakMemur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zam farkı, SSK ve Bağkur emeklilerinden daha düşük seviyede kalıyor. 5 aylık verilere göre yüzde 10.40 zam alacak memur emeklileri, Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle bu oranı yüzde 12.5 seviyesinde görebilir.En düşük memur maaşı 19 bin 785 TL olabilirAralık ayında TÜFE yüzde 2 seviyesinde açıklanırsa, en düşük memur maaşı şu anki 17 bin 587 TL’den 19 bin 785 TL’ye yükselebilir. Memur maaşlarındaki artış, toplu sözleşme farklarıyla birlikte daha belirgin hale gelecek.En düşük emekli maaşı i̇çin hükümet adımı bekleniyorSSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük maaşı şu anda 12 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu rakam, enflasyon farkından doğrudan etkilenmiyor. Hükümetin, en düşük emekli maaşını artırmak için yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. Bu konudaki nihai karar, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanacağı 3 Ocak 2024 sonrasında netleşecek.Maaşlarda eşitleme bekleniyor mu?Memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklileri arasındaki maaş farklarının geçmiş yıllarda eşitlendiği dönemler oldu. Ancak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, bu dönem için maaş eşitleme ihtimalini düşük bir olasılık olarak değerlendiriyor.“2022 ve 2023’te maaş eşitlemesi örnekleri yaşandı. Ancak mevcut ekonomik koşullarda maaş zamlarının eşitlenme ihtimali daha zayıf görünüyor” diyor.Ocak 2024 zamları i̇çin gözler enflasyondaMerkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 seviyesinde. Bu tahminin tutması durumunda:Maaşlara yapılacak bu artışlar, 2024’ün ilk yarısında milyonlarca emeklinin bütçesine doğrudan yansıyacak.
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kasım ayı enflasyon oranı, ssk bağkur emekli maaşı zammı, memur maaşı ocak zammı, en düşük memur maaşı ne kadar, en düşük emekli maaşı 2024, ssk bağkur zammı 2024, memur emeklisi zam farkı, maaş zamları eşitlenir mi, toplu sözleşme zam farkı, aralık ayı tüfe oranı, ssk bağkur emeklileri ocak zammı, memur maaşı enflasyon farkı, memur emeklisi refah payı artışı, 2024 ocak zam oranı, tarkan zengin maaş açıklaması, merkez bankası yıl sonu enflasyon tahmini, en düşük devlet memuru maaşı, hükümet emekli maaşı düzenlemesi, 2024 maaş artış oranları, memur ve emekli maaşı artışı
kasım ayı enflasyon oranı, ssk bağkur emekli maaşı zammı, memur maaşı ocak zammı, en düşük memur maaşı ne kadar, en düşük emekli maaşı 2024, ssk bağkur zammı 2024, memur emeklisi zam farkı, maaş zamları eşitlenir mi, toplu sözleşme zam farkı, aralık ayı tüfe oranı, ssk bağkur emeklileri ocak zammı, memur maaşı enflasyon farkı, memur emeklisi refah payı artışı, 2024 ocak zam oranı, tarkan zengin maaş açıklaması, merkez bankası yıl sonu enflasyon tahmini, en düşük devlet memuru maaşı, hükümet emekli maaşı düzenlemesi, 2024 maaş artış oranları, memur ve emekli maaşı artışı

SSK, Bağkur ve memur maaş zamları netleşiyor: Zam farkları eşitlenir mi?

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Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla, milyonlarca memur, SSK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık zam farkı belli oldu. Ancak memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme nedeniyle daha düşük bir zam oranıyla karşı karşıya. Peki maaşlarda eşitleme olacak mı? İşte detaylar ve uzman görüşü
Kasım ayı TÜFE oranının açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin 5 aylık zam farkı kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, son 5 aylık TÜFE oranı yüzde 14.57 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeye bağlı olarak yüzde 10.40 oranında artış alacak. Aralık ayı enflasyonu da bu oranlara eklenecek.

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 14.57 zam

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı, her 6 aylık dönemin TÜFE oranına göre belirleniyor. Kasım ayı itibarıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.57 olarak belirlendi. Aralık ayı enflasyonu yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşirse, bu oran yüzde 16.5’e çıkabilir.

Memur ve memur emeklilerinin artışı daha düşük olacak

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zam farkı, SSK ve Bağkur emeklilerinden daha düşük seviyede kalıyor. 5 aylık verilere göre yüzde 10.40 zam alacak memur emeklileri, Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle bu oranı yüzde 12.5 seviyesinde görebilir.

En düşük memur maaşı 19 bin 785 TL olabilir

Aralık ayında TÜFE yüzde 2 seviyesinde açıklanırsa, en düşük memur maaşı şu anki 17 bin 587 TL’den 19 bin 785 TL’ye yükselebilir. Memur maaşlarındaki artış, toplu sözleşme farklarıyla birlikte daha belirgin hale gelecek.

En düşük emekli maaşı i̇çin hükümet adımı bekleniyor

SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük maaşı şu anda 12 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu rakam, enflasyon farkından doğrudan etkilenmiyor. Hükümetin, en düşük emekli maaşını artırmak için yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. Bu konudaki nihai karar, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanacağı 3 Ocak 2024 sonrasında netleşecek.

Maaşlarda eşitleme bekleniyor mu?

Memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklileri arasındaki maaş farklarının geçmiş yıllarda eşitlendiği dönemler oldu. Ancak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, bu dönem için maaş eşitleme ihtimalini düşük bir olasılık olarak değerlendiriyor.
“2022 ve 2023’te maaş eşitlemesi örnekleri yaşandı. Ancak mevcut ekonomik koşullarda maaş zamlarının eşitlenme ihtimali daha zayıf görünüyor” diyor.

Ocak 2024 zamları i̇çin gözler enflasyonda

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 seviyesinde. Bu tahminin tutması durumunda:
SSK ve Bağkur emeklileri yaklaşık yüzde 16.5 zam alacak.
Memur ve memur emeklileri ise yüzde 12.5 artış görecek.
Maaşlara yapılacak bu artışlar, 2024’ün ilk yarısında milyonlarca emeklinin bütçesine doğrudan yansıyacak.
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