https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/baskan-biden-ozel-af-cikarmisti-ogul-biden-hakkindaki-dava-dosyasi-kapatildi-1091150233.html

Başkan Biden özel af çıkarmıştı: Oğul Biden hakkındaki dava dosyası kapatıldı

Başkan Biden özel af çıkarmıştı: Oğul Biden hakkındaki dava dosyası kapatıldı

Sputnik Türkiye

ABD'de siyasi tartışmaları beraberinde getiren oğul Biden'la ilgili af kararının ardından, davaya bakan yargıç dosyayı resmen kapattı. 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T12:52+0300

2024-12-04T12:52+0300

2024-12-04T12:52+0300

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ABD Başkanı Joe Biden'ın çıkardığı özel af sayesinde hüküm giydiği vergi kaçırma ve usulsüz silah edinme suçlarından kurtulan oğul Hunter Biden'la ilgili dava dosyası yargıç tarafından kapatıldı.Biden'ın af yetkisini oğlu için kullanmasının yankıları sürerken Bölge Yargıcı Maryellen Noreika, Hunter Biden hakkındaki dosyayı kapattı.Yargıç Noreika, oğul Biden'ın yasadışı silah edinme suçuyla ilgili dava dosyasının kapatıldığını açıkladı. Oğul Biden'ın vergi kaçırma suçundan hüküm giydiği Los Angeles'taki diğer davada da dosyanın kısa süre içinde kapatılması bekleniyor.Geçen günlerde ABD Başkanı Biden, uyuşturucu bağımlısı oğlu Hunter Biden’ın federal vergi ve silah suçlarından hüküm giymesinin ardından bu ay yapılması planlanan cezalandırma sürecini iptal ederek onu affettiğini açıklamıştı.Başkan Biden yaz boyunca oğlunu affetme olasılığını reddetmişti. Fox News'un sayımına göre, Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, bu konuyu 8 Kasım'da olmak üzere altı kez gündeme getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/abdli-unlu-gazeteci-carlson-yeniden-moskovada-disisleri-bakani-lavrovla-roportaj-yapti-1091146708.html

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