https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/iran-genelkurmay-baskani-suriyedeki-son-gelismeler-abd-ve-israil-tarafindan-planlandi-1091157139.html

İran Genelkurmay Başkanı: Suriye'deki son gelişmeler ABD ve İsrail tarafından planlandı

İran Genelkurmay Başkanı: Suriye'deki son gelişmeler ABD ve İsrail tarafından planlandı

Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail'in Şam'ı zayıflatmak için Suriye'deki muhalif grupları harekete geçirdiğini kaydeden Bakıri, bunu Ortadoğu'ya yönelik tehlikeli senaryonun ilk... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T15:22+0300

2024-12-04T15:22+0300

2024-12-04T15:22+0300

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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Suriye'deki muhalif grupların yeniden harekete geçtiği mevcut durumun ABD ve İsrail tarafından Şam'ı zayıflatmak amacıyla planlandığını söyledi.ISNA haber ajansına demeç veren Bakıri, "Suriye'deki terör örgütlerinin saldırısı, Ortadoğu'ya yönelik tehlikeli senaryonun ilk adımı" dedi.Söz konusu saldırının İsrail ve Lübnan arasındaki kırılgan ateşkesle aynı zamana denk geldiğine dikkat çeken Bakırı, "Bu durum, Suriye'yi, müttefiklerini ve direniş eksenini zayıflatma amacı taşıyan koordineli ABD-İsrail komplosunu işaret ediyor" ifadelerini kullandı.27 Kasım'da Heyet Tahrir el Şam’a (HTS) bağlı gruplar gerilimi azaltma anlaşmasını ihlal ederek Halep ve İdlib vilayetlerine saldırmıştı. Silahlı oluşumlar geniş bir cephede köyleri, yerleşim yerlerini ve askeri mevzileri hedef almıştı.Suriye ordusu saldırılara anında karşılık vererek Halep kentinin batısındaki militanlara ait ikmal hatları ve İdlib'de teröristlerin biriktiği alanları vurmuştu.Rusya'nın Suriye'deki Düşman Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Yüzbaşı Oleg İgnasyuk, yasadışı El Nusra örgütüne bağlı militanların 27 Kasım'da Halep ve İdlib bölgelerinde Suriye kontrolündeki topraklara saldırdığını ve bu çatışmalarda en az 400 militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/nato-toplantisinda-macaristandan-ukrayna-cikisi-son-derece-tehlikeli-1091154341.html

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