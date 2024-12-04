https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/internet-paketlerindeki-fahis-fiyatlar-isyan-ettirdi-bakan-uraloglundan-aciklama-geldi--1091159974.html

İnternet paketlerindeki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi

İnternet paketlerindeki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

İnternet paketlerindeki yüksek zam oranları tüketiciyi isyan ettirirken sosyal medyanın da gündeminde. Zamlarla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T16:12+0300

2024-12-04T16:12+0300

2024-12-04T16:12+0300

ekonomi

btk

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

internet

internet paketleri

fahiş fiyat

zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090107306_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_e65bed4f5b32564ab86d89cb8e042510.jpg

İnternet kullanım paketlerinde yüksek oranda yapılan zamlar tüketiciyi isyan ettirdi. Sosyal platformlarda sık sık bu konu gündeme gelirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili "İşletmeciler, sundukları hizmetler için belirledikleri tarifeleri, mevzuat ve BTK düzenlemelerine uygun olduğu sürece özgürce belirleyebilir" dedi.Tarifeler BTK onayına tabidirCHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Türkiye'deki internet fiyatlarını gündeme getirmişti. Karasu, Türkiye'nin dünyanın en yavaş internetine sahip ancak bedeli yüksek ülkelerden biri olduğunu söylemişti. Karasu'nun sorularına yazılı olarak yanıt veren Bakan Uraloğlu, mevzuatı hatırlatarak şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/bakan-uraloglu-acikladi-internet-ve-cep-telefonu-faturalarina-duzenleme-gelecek-mi-1089012612.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

btk, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, internet, internet paketleri , fahiş fiyat, zam