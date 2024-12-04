https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/internet-paketlerindeki-fahis-fiyatlar-isyan-ettirdi-bakan-uraloglundan-aciklama-geldi--1091159974.html
İnternet paketlerindeki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
İnternet paketlerindeki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
İnternet paketlerindeki yüksek zam oranları tüketiciyi isyan ettirirken sosyal medyanın da gündeminde. Zamlarla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T16:12+0300
2024-12-04T16:12+0300
2024-12-04T16:12+0300
ekonomi
btk
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
internet
internet paketleri
fahiş fiyat
zam
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İnternet kullanım paketlerinde yüksek oranda yapılan zamlar tüketiciyi isyan ettirdi. Sosyal platformlarda sık sık bu konu gündeme gelirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili "İşletmeciler, sundukları hizmetler için belirledikleri tarifeleri, mevzuat ve BTK düzenlemelerine uygun olduğu sürece özgürce belirleyebilir" dedi.Tarifeler BTK onayına tabidirCHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Türkiye'deki internet fiyatlarını gündeme getirmişti. Karasu, Türkiye'nin dünyanın en yavaş internetine sahip ancak bedeli yüksek ülkelerden biri olduğunu söylemişti. Karasu'nun sorularına yazılı olarak yanıt veren Bakan Uraloğlu, mevzuatı hatırlatarak şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/bakan-uraloglu-acikladi-internet-ve-cep-telefonu-faturalarina-duzenleme-gelecek-mi-1089012612.html
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btk, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, internet, internet paketleri , fahiş fiyat, zam
btk, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, internet, internet paketleri , fahiş fiyat, zam
İnternet paketlerindeki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
İnternet paketlerindeki yüksek zam oranları tüketiciyi isyan ettirirken sosyal medyanın da gündeminde. Zamlarla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ise işletmelerin tarifelerini özgürce belirleyebileceğini söyledi.
İnternet kullanım paketlerinde yüksek oranda yapılan zamlar tüketiciyi isyan ettirdi. Sosyal platformlarda sık sık bu konu gündeme gelirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili "İşletmeciler, sundukları hizmetler için belirledikleri tarifeleri, mevzuat ve BTK düzenlemelerine uygun olduğu sürece özgürce belirleyebilir" dedi.
Tarifeler BTK onayına tabidir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Türkiye'deki internet fiyatlarını gündeme getirmişti. Karasu, Türkiye'nin dünyanın en yavaş internetine sahip ancak bedeli yüksek ülkelerden biri olduğunu söylemişti.
Karasu'nun sorularına yazılı olarak yanıt veren Bakan Uraloğlu, mevzuatı hatırlatarak şunları söyledi:
“İşletmeciler, abonelerine sundukları hizmetlerine karşı uygulayacakları tarifeleri ilgili mevzuata ve BTK düzenlemelerine aykırı olmadığı sürece serbestçe belirleyebilmektedir. Ayrıca, BTK’ca Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi ile işletmecilerin belirli hizmet kalemlerine ilişkin tüketicilere uygulayabilecekleri azami ücretler belirlenmektedir. Diğer taraftan ilgili mevzuat çerçevesinde BTK tarafından yapılan Pazar analizleri neticesinde Etkin Piyasa Gücüne (EPG) sahip olduğu belirlenen işletmecilerin toptan düzeydeki hizmetlere (EPG’ye sahip işletmecinin diğer işletmecilere sunduğu hizmetlere) ilişkin tarifeleri BTK onayına tabidir”