https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/bakan-uraloglu-acikladi-internet-ve-cep-telefonu-faturalarina-duzenleme-gelecek-mi-1089012612.html
Bakan Uraloğlu açıkladı: İnternet ve cep telefonu faturalarına düzenleme gelecek mi?
Bakan Uraloğlu açıkladı: İnternet ve cep telefonu faturalarına düzenleme gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Son günlerde telekomünikasyon firmalarının oluşturduğu kampanyalardaki fiyat artışı kamuoyunun gündeminde. Bakan Uraloğlu, GSM şirketlerinin uyguladığı fahiş... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T14:03+0300
2024-10-09T14:03+0300
2024-10-09T14:03+0300
ekonomi
internet
cep telefonu
abdulkadir uraloğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin Meclis'teki Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. GSM şirketlerinin uyguladığı fahiş fiyatlara ilişkin Bakanlığın çalışma yapıp yapmadığının sorulması üzerine Uraloğlu, "Tamamen serbest piyasa ve 1-2 yıllık aboneliklerin yenilenmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Burada bizim düzenleyici bir yetkimiz yok. Vatandaşlarımız belli bir kampanyada üye oldukları paketin bugün çok daha üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyorlar" dedi."Belli kampanyalar tekrar düzenlemeye başladılar" diyen Bakan Uraloğlu, "Buradaki düzenleme; enflasyon, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararlardır diye tespitimiz var ama burada bir müdahalemiz söz konusu değil" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/bakan-uraloglu-duyurdu-12-yeni-ic-hat-baslayacak-1088774761.html
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internet fiyatları, cep telefonu fatura, internet fiyatları düşecek mi, cep telefonu fatura düzenleme, cep telefonu fatura borcu, internet kampanya fiyatları
internet fiyatları, cep telefonu fatura, internet fiyatları düşecek mi, cep telefonu fatura düzenleme, cep telefonu fatura borcu, internet kampanya fiyatları
Bakan Uraloğlu açıkladı: İnternet ve cep telefonu faturalarına düzenleme gelecek mi?
Son günlerde telekomünikasyon firmalarının oluşturduğu kampanyalardaki fiyat artışı kamuoyunun gündeminde. Bakan Uraloğlu, GSM şirketlerinin uyguladığı fahiş fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu, düzenleme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Bakan Uraloğlu, "Tamamıyla serbest piyasa, bizim burada düzenleyici bir yetkimiz yok" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin Meclis'teki Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
GSM şirketlerinin uyguladığı fahiş fiyatlara ilişkin Bakanlığın çalışma yapıp yapmadığının sorulması üzerine Uraloğlu, "Tamamen serbest piyasa ve 1-2 yıllık aboneliklerin yenilenmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Burada bizim düzenleyici bir yetkimiz yok. Vatandaşlarımız belli bir kampanyada üye oldukları paketin bugün çok daha üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyorlar" dedi.
"Belli kampanyalar tekrar düzenlemeye başladılar" diyen Bakan Uraloğlu, "Buradaki düzenleme; enflasyon, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararlardır diye tespitimiz var ama burada bir müdahalemiz söz konusu değil" diye konuştu.