https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/bakan-uraloglu-acikladi-internet-ve-cep-telefonu-faturalarina-duzenleme-gelecek-mi-1089012612.html

Bakan Uraloğlu açıkladı: İnternet ve cep telefonu faturalarına düzenleme gelecek mi?

Bakan Uraloğlu açıkladı: İnternet ve cep telefonu faturalarına düzenleme gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Son günlerde telekomünikasyon firmalarının oluşturduğu kampanyalardaki fiyat artışı kamuoyunun gündeminde. Bakan Uraloğlu, GSM şirketlerinin uyguladığı fahiş... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T14:03+0300

2024-10-09T14:03+0300

2024-10-09T14:03+0300

ekonomi

internet

cep telefonu

abdulkadir uraloğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin Meclis'teki Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. GSM şirketlerinin uyguladığı fahiş fiyatlara ilişkin Bakanlığın çalışma yapıp yapmadığının sorulması üzerine Uraloğlu, "Tamamen serbest piyasa ve 1-2 yıllık aboneliklerin yenilenmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Burada bizim düzenleyici bir yetkimiz yok. Vatandaşlarımız belli bir kampanyada üye oldukları paketin bugün çok daha üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyorlar" dedi."Belli kampanyalar tekrar düzenlemeye başladılar" diyen Bakan Uraloğlu, "Buradaki düzenleme; enflasyon, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararlardır diye tespitimiz var ama burada bir müdahalemiz söz konusu değil" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/bakan-uraloglu-duyurdu-12-yeni-ic-hat-baslayacak-1088774761.html

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