'İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Aile Hekimlerini Seviyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Velilerin yüzde 95’i eğitim sisteminden memnun değil
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz: 'Kutlama Değil Farkındalık Günü'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İkinci durağımız Nazım Hikmet Ran
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Uzman gazetecilerin ağzından Beşiktaş'ta neler oluyor?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Emekli Kurmay Albay Atabay: HTŞ'ye alkış tutma terör suçudur
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda kirli oyun: Fidye ve rüşvet çarkı ortaya çıktı
17:40
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
18:15
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Heavy metalin babası: Ozzy Osbourne
18:22
4 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan Çetesi davasında yeni sır: Aranan isim ölü bulundu
18:40
1 dk
ÖZEL HABER
İşitme engellilerin gündelik hayatının bilinmeyenleri
18:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Hunter Biden’ın affına yönelik açıklamada bulundu
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Liselerde elektronik sigara tehlikesi yaygınlaştı: Zulalanarak sokuluyor
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Antik Mısır'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Ay'ın uzak yüzünden gelen numuneler incelendi: Sırlar birer birer çözülüyor
19:48
1 dk
ÖZEL HABER
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı: Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını gündeme getirecek
19:54
4 dk
ÖZEL HABER
Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Özel harekattan çalınan mermilerde FETÖ şüphesi
20:12
3 dk
SESLİ HABER
Almanya'da erken seçim öncesi çağrı: AfD'nin yasaklanmasının hızlandırılması istendi
20:23
1 dk
SESLİ HABER
Efsanevi müzisyenin sağ gözü tamamen kör oldu
20:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/ingilterenin-ukraynaya-asker-gonderme-niyeti-yok-1091135215.html
'İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok'
'İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok'
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Ukrayna'ya asker gönderme gibi bir planı olmadığı aktarıldı. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T03:46+0300
2024-12-04T03:47+0300
dünya
fransa
ukrayna
paris
ingiltere
asker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086495532_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74e5b803860ebea36bb8837d444ab42a.jpg
Sky News televizyon kanalı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a atıfta bulunarak, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri personel gönderme niyetinde olmadığını bildirdi. Daha önce, Monde gazetesi kaynaklarına dayanarak Fransa ve İngiltere'nin, Ukrayna'ya olası Batılı askeri personel gönderilmesi konusunda yeni görüşmelere başladığını duyurmuştu. Gazeteye göre, Paris ve Londra, Ukrayna konusunda bir koalisyona öncülük etme ihtimalini göz ardı etmiyor. The Economist dergisi ise Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme konusunda ciddi bir planlama içinde olmadığını ve bu konuyu yalnızca tartışmakla yetindiklerini belirtmiştir. Sky News, İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden bir temsilcinin “Böyle bir plan yok” ifadesini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/keir-starmer-ingilterenin-politikasi-ukrayna-icin-mumkun-olan-en-guclu-muzakere-pozisyonunu-1091087849.html
fransa
ukrayna
paris
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086495532_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_71d5bf9110f4a19eed640c40b812e3f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, ukrayna, paris, ingiltere, asker
fransa, ukrayna, paris, ingiltere, asker

'İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok'

03:46 04.12.2024 (güncellendi: 03:47 04.12.2024)
© AP Photo / Henry Nicholls Keir Starmer
 Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Henry Nicholls
Abone ol
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Ukrayna'ya asker gönderme gibi bir planı olmadığı aktarıldı.
Sky News televizyon kanalı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a atıfta bulunarak, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri personel gönderme niyetinde olmadığını bildirdi.
Daha önce, Monde gazetesi kaynaklarına dayanarak Fransa ve İngiltere'nin, Ukrayna'ya olası Batılı askeri personel gönderilmesi konusunda yeni görüşmelere başladığını duyurmuştu.
Gazeteye göre, Paris ve Londra, Ukrayna konusunda bir koalisyona öncülük etme ihtimalini göz ardı etmiyor.
The Economist dergisi ise Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme konusunda ciddi bir planlama içinde olmadığını ve bu konuyu yalnızca tartışmakla yetindiklerini belirtmiştir.
Sky News, İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden bir temsilcinin “Böyle bir plan yok” ifadesini aktardı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer Almanya'nın başkenti Berlin'de - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
Ukrayna krizi
Keir Starmer: İngiltere'nin politikası, Ukrayna için mümkün olan en güçlü müzakere pozisyonunu yaratmak
Dün, 05:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала