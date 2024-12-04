https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/ingilterenin-ukraynaya-asker-gonderme-niyeti-yok-1091135215.html
'İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok'
'İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok'
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Ukrayna'ya asker gönderme gibi bir planı olmadığı aktarıldı. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T03:46+0300
2024-12-04T03:46+0300
2024-12-04T03:47+0300
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Sky News televizyon kanalı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a atıfta bulunarak, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri personel gönderme niyetinde olmadığını bildirdi. Daha önce, Monde gazetesi kaynaklarına dayanarak Fransa ve İngiltere'nin, Ukrayna'ya olası Batılı askeri personel gönderilmesi konusunda yeni görüşmelere başladığını duyurmuştu. Gazeteye göre, Paris ve Londra, Ukrayna konusunda bir koalisyona öncülük etme ihtimalini göz ardı etmiyor. The Economist dergisi ise Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme konusunda ciddi bir planlama içinde olmadığını ve bu konuyu yalnızca tartışmakla yetindiklerini belirtmiştir. Sky News, İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden bir temsilcinin “Böyle bir plan yok” ifadesini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/keir-starmer-ingilterenin-politikasi-ukrayna-icin-mumkun-olan-en-guclu-muzakere-pozisyonunu-1091087849.html
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fransa, ukrayna, paris, ingiltere, asker
'İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok'
03:46 04.12.2024 (güncellendi: 03:47 04.12.2024)
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Ukrayna'ya asker gönderme gibi bir planı olmadığı aktarıldı.
Sky News televizyon kanalı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a atıfta bulunarak, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri personel gönderme niyetinde olmadığını bildirdi.
Daha önce, Monde gazetesi kaynaklarına dayanarak Fransa ve İngiltere'nin, Ukrayna'ya olası Batılı askeri personel gönderilmesi konusunda yeni görüşmelere başladığını duyurmuştu.
Gazeteye göre, Paris ve Londra, Ukrayna konusunda bir koalisyona öncülük etme ihtimalini göz ardı etmiyor.
The Economist dergisi ise Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme konusunda ciddi bir planlama içinde olmadığını ve bu konuyu yalnızca tartışmakla yetindiklerini belirtmiştir.
Sky News, İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden bir temsilcinin “Böyle bir plan yok” ifadesini aktardı.