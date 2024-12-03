https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/keir-starmer-ingilterenin-politikasi-ukrayna-icin-mumkun-olan-en-guclu-muzakere-pozisyonunu-1091087849.html

Keir Starmer: İngiltere'nin politikası, Ukrayna için mümkün olan en güçlü müzakere pozisyonunu yaratmak

Keir Starmer: İngiltere'nin politikası, Ukrayna için mümkün olan en güçlü müzakere pozisyonunu yaratmak

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'nın barış görüşmelerine katılması için gerekli koşulların sağlanması gerektiğini söyleyerek İngiltere'nin... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T05:31+0300

2024-12-03T05:31+0300

2024-12-03T05:31+0300

ukrayna krizi

keir starmer

vladimir zelenskiy

boris johnson

ukrayna

kiev

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'nın barış görüşmelerine katılması için gerekli koşulların sağlanması gerektiğini belirtti. Sky News'in haberine göre, Starmer, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin politikasının 'Ukrayna için mümkün olan en güçlü müzakere pozisyonunu yaratmak' olduğunu ifade etti. Rusya, 2022'de özel operasyonun başlamasından bu yana Kiev rejimiyle Belarus ve Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirmişti. Kasım 2023'te, Vladimir Zelenskiy'in partisi 'Halkın Hizmetkarı'nın Verhovna Rada'daki grup başkanı ve Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi üyesi David Arahamiya, Ukrayna'daki askeri operasyonların 2022 baharında sona erebileceğini, ancak Kiev'in Batı'dan gelen baskı nedeniyle tarafsızlık koşulunu reddettiğini ve çatışmayı sona erdirmeyi kabul etmediğini söylemişti.İstanbul'da Rus tarafıyla yapılan görüşmelerin ardından, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'i Rusya ile hiçbir anlaşma imzalamamaya ve çatışmaya devam etmeye çağırmıştı. Daha önce, Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı ve 2022 baharında Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetinin başkanı olan Vladimir Medinskiy, Kiev'in Nisan 2022'de Rusya ile bir barış anlaşması imzalayarak yüz binlerce askerinin hayatını kurtarmış olacağını belirtmişti. Nisan 2022'de, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon başkanları ile barış anlaşmasının imzalanmasını önermeyen diğer 'danışmanlarda' Kiev'e gitmişti.Putin, Şubat 2024'te Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, diplomatik istişarelerin neredeyse tamamlandığını, ancak Rus birliklerinin Kiev'den çekilmesinin ardından Ukrayna tarafının tüm anlaşmaları 'bir kenara attığını' ve Vladimir Zelenskiy'in Moskova ile müzakerelere karşı yasaklar getirdiğini söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için girişimlerde bulunmuştu. Moskova, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinin topraklarından çekilmesinin ardından derhal ateşi keseceğini ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edeceğini belirtmişti. Ayrıca, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi, askersizleştirme ve silahsazlandırma faaliyetlerini gerçekleştirmesi gerektiğini, tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini de eklemişti. Ayrıca Putin, Rusya'ya yönelik yaptırımların iptal edilmesinden de bahsetmişti. Kursk bölgesine yönelik Ukrayna birliklerinin terör saldırısının ardından Putin, 'ayrım gözetmeksizin sivillere, sivil altyapıya saldıran ya da nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla' müzakerelerin imkansız olduğunu vurgulamıştı. Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova'nın Ukrayna çözümüne ilişkin daha önce dile getirilen barış önerilerinin iptal edilmediğini, ancak bu aşamada 'bu macerayı dikkate alarak' Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeyeceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/zelenskiy-rusyayi-ikinci-baris-zirvesine-davet-etmek-istiyor--1091087010.html

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keir starmer, vladimir zelenskiy, boris johnson, ukrayna, kiev