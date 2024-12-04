https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/ikinci-el-arac-satisinda-yeni-donem-sigorta-duzenlemesine-dikkat-1091155662.html
İkinci el araç satışında yeni dönem: Sigorta düzenlemesine dikkat
İkinci el araç satışında yeni dönem: Sigorta düzenlemesine dikkat
Sputnik Türkiye
İkinci el otomobil satışlarında sigorta zorunluluğu dönemi başlıyor. Sıfır araçlardan sonra ikinci el araç satışlarında da sigorta zorunluluğu uygulaması... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T14:27+0300
2024-12-04T14:27+0300
2024-12-04T14:27+0300
ekonomi
trafik
trafik sigortası
ikinci el
ikinci el otomobil
resmi gazete
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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ikinci el araç alım satımlarında sigorta şartı getirildi. Yeni düzenlemeyle noterler, araç satış ve devir işlemlerini, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması koşuluyla gerçekleştirecek. Tescil edilmiş bir aracın satış veya devir işlemleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması durumunda yapılamayacak. Aracı devralan kişinin sigorta yaptırmadığı tespit edilirse noterler işlemi gerçekleştiremeyecek. Noterler dışında gerçekleştirilen her türlü satış ve devir işlemi geçersiz sayılacak. Ancak trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar, bu uygulamanın kapsamı dışında bırakıldı.İkinci el otomobil alım satımlarında zorunluBöylece, sıfır kilometre araç alımlarında zorunlu olan trafik sigortası, ikinci el araç alımlarında da zorunlu hale gelmiş oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ilgili maddesi şu şekilde;Zorunlu trafik sigortasının araç satışından 15 gün sonra devam etmesi uygulaması sona eriyorÖte yandan trafik sigortasına ilişkin karar yarın itibarıyla uygulamaya girecekti. Zorunlu trafik sigortasının, aracın satışından 15 gün sonra daha devam etmesi uygulaması sona eriyor. Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacaktı.Anayasa Mahkemesi (AYM), Adana 4. Tüketici Mahkemesinin itiraz başvurusu üzerine, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sigortacının sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebileceğine" ve "sigortanın fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerli olduğuna" dair hükümlerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/engelli-araclarinda-yeni-duzenleme-otvsiz-araci-olanlar-dikkat-1091140366.html
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İkinci el araç satışında yeni dönem: Sigorta düzenlemesine dikkat
İkinci el otomobil satışlarında sigorta zorunluluğu dönemi başlıyor. Sıfır araçlardan sonra ikinci el araç satışlarında da sigorta zorunluluğu uygulaması devreye giriyor. Aracı satın alan kişinin devir tarihi itibarıyla trafik sigortası yaptırması gerekecek. Sigortası olmayan aracın devri noter tarafından onaylanmayacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ikinci el araç alım satımlarında sigorta şartı getirildi. Yeni düzenlemeyle noterler, araç satış ve devir işlemlerini, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması koşuluyla gerçekleştirecek. Tescil edilmiş bir aracın satış veya devir işlemleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması durumunda yapılamayacak. Aracı devralan kişinin sigorta yaptırmadığı tespit edilirse noterler işlemi gerçekleştiremeyecek. Noterler dışında gerçekleştirilen her türlü satış ve devir işlemi geçersiz sayılacak. Ancak trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar, bu uygulamanın kapsamı dışında bırakıldı.
İkinci el otomobil alım satımlarında zorunlu
Böylece, sıfır kilometre araç alımlarında zorunlu olan trafik sigortası, ikinci el araç alımlarında da zorunlu hale gelmiş oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ilgili maddesi şu şekilde;
"Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmadığının ve trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar hariç olmak üzere aracın geçerli muayenesi ile aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılır. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersizdir."
Zorunlu trafik sigortasının araç satışından 15 gün sonra devam etmesi uygulaması sona eriyor
Öte yandan trafik sigortasına ilişkin karar yarın itibarıyla uygulamaya girecekti. Zorunlu trafik sigortasının, aracın satışından 15 gün sonra daha devam etmesi uygulaması sona eriyor. Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacaktı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Adana 4. Tüketici Mahkemesinin itiraz başvurusu üzerine, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sigortacının sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebileceğine" ve "sigortanın fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerli olduğuna" dair hükümlerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.