https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/gaziantepin-ab-tescilli-urun-sayisi-3e-cikti-menengic-kahvesi-cografi-isaret-tescilini-aldi-1091134237.html
Gaziantep'in AB tescilli ürün sayısı 3'e çıktı: Menengiç Kahvesi Coğrafi İşaret Tescilini aldı
Gaziantep'in AB tescilli ürün sayısı 3'e çıktı: Menengiç Kahvesi Coğrafi İşaret Tescilini aldı
Sputnik Türkiye
Gaziantep mutfağına ait Menengiç Kahvesi Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tescili, Avrupa komisyonu tarafından onaylandı. Menengiç Kahvesi teciliyle birlikte... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T01:18+0300
2024-12-04T01:18+0300
2024-12-04T01:18+0300
yaşam
gaziantep
ab
menengiç
kahve
tescil
coğrafi işaret
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Gaziantep mutfağının özgün lezzetlerinden biri olan Menengiç Kahvesi, Türkiye'de coğrafi işaret tescilinin alınmasının ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Tarımsal Projeler, Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Müdürlüğü ile Ezogelin Kadın Kooperatifi'nin girişimleriyle AB'de de tescillendi.Böylece, Gaziantep'in AB Coğrafi İşaret tescili alan ürün sayısı 3'e çıktı. Menengiç Kahvesi, kafein içermeyen ve aromatik lezzetiyle öne çıkarken, Antep Baklavası ve Araban Sarımsağı da bu tescile sahip ürünler arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/hatayda-6-urun-daha-cografi-isaret-ile-tescillendi-toplam-sayi-37-oldu-1088983362.html
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gaziantep, ab, menengiç , kahve, tescil, coğrafi işaret
gaziantep, ab, menengiç , kahve, tescil, coğrafi işaret
Gaziantep'in AB tescilli ürün sayısı 3'e çıktı: Menengiç Kahvesi Coğrafi İşaret Tescilini aldı
Gaziantep mutfağına ait Menengiç Kahvesi Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tescili, Avrupa komisyonu tarafından onaylandı. Menengiç Kahvesi teciliyle birlikte Gaziantep'in coğrafi tescilli sayısı üçe yükseldi.
Gaziantep mutfağının özgün lezzetlerinden biri olan Menengiç Kahvesi, Türkiye'de coğrafi işaret tescilinin alınmasının ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Tarımsal Projeler, Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Müdürlüğü ile Ezogelin Kadın Kooperatifi'nin girişimleriyle AB'de de tescillendi.
Böylece, Gaziantep'in AB Coğrafi İşaret tescili alan ürün sayısı 3'e çıktı. Menengiç Kahvesi, kafein içermeyen ve aromatik lezzetiyle öne çıkarken, Antep Baklavası ve Araban Sarımsağı da bu tescile sahip ürünler arasında yer alıyor.