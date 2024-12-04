https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/gaziantepin-ab-tescilli-urun-sayisi-3e-cikti-menengic-kahvesi-cografi-isaret-tescilini-aldi-1091134237.html

Gaziantep'in AB tescilli ürün sayısı 3'e çıktı: Menengiç Kahvesi Coğrafi İşaret Tescilini aldı

Gaziantep'in AB tescilli ürün sayısı 3'e çıktı: Menengiç Kahvesi Coğrafi İşaret Tescilini aldı

Sputnik Türkiye

Gaziantep mutfağına ait Menengiç Kahvesi Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tescili, Avrupa komisyonu tarafından onaylandı. Menengiç Kahvesi teciliyle birlikte... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T01:18+0300

2024-12-04T01:18+0300

2024-12-04T01:18+0300

yaşam

gaziantep

ab

menengiç

kahve

tescil

coğrafi işaret

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Gaziantep mutfağının özgün lezzetlerinden biri olan Menengiç Kahvesi, Türkiye'de coğrafi işaret tescilinin alınmasının ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Tarımsal Projeler, Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Müdürlüğü ile Ezogelin Kadın Kooperatifi'nin girişimleriyle AB'de de tescillendi.Böylece, Gaziantep'in AB Coğrafi İşaret tescili alan ürün sayısı 3'e çıktı. Menengiç Kahvesi, kafein içermeyen ve aromatik lezzetiyle öne çıkarken, Antep Baklavası ve Araban Sarımsağı da bu tescile sahip ürünler arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/hatayda-6-urun-daha-cografi-isaret-ile-tescillendi-toplam-sayi-37-oldu-1088983362.html

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gaziantep, ab, menengiç , kahve, tescil, coğrafi işaret