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Hatay'da 6 ürün daha coğrafi işaret ile tescillendi: Toplam sayı 37 oldu
Hatay'da 6 ürün daha coğrafi işaret ile tescillendi: Toplam sayı 37 oldu
Sputnik Türkiye
Mutfağıyla ünlü Hatay'ın lezzetlerinden altısı daha coğrafi işaret alarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
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Hatay Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programda Hatay'ın Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillenen 6 lezzeti tanıtıldı. Coğrafi işaret alan ürünlerse şöyle:Hatay'a özgü daha önce 31 ürüne coğrafi işaret belgesi alındığını söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı işaret sayısının bugün itibarıyla 37 olduğunu belirtti. Vali 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'ın mutfak kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini de ifade etti.Hatay'ın coğrafi işaret alan lezzetleri hangileri? Hatay Kabak Tatllısı, Hatay Ceviz Reçeli, Antakya Carra Peyniri, Kırıkhan Kavunu, Belen Kömürçukuru Pekmezi, Samandağ Biberi, Antakya Künefelik Peyniri Hatay'ın coğrafi işaret alan ürünlerinden bazıları olarak biliniyor.Coğrafi işaret nedir?Türk Patent ve Marka Kurumu'na göre coğrafi işaret belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı veya mahreç işareti olarak tescil edilir. Coğrafi tescil alabilecek alanlar gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri olarak belirlenmiştir.
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antakya simidi, antakya külçesi, belen tava, zahter salatası, tel kadayıfı ile tandır kahkesi, antakya simidi nedir, belen tava nasıl yapılır, zahter salatası nedir, zahter salatası tarifi, tel kadayıf nasıl yapılır, tel kadayıf tarif, coğrafi işaret nedir, coğrafi işaret nasıl alınır, hatay mutfağı, antakya mutfağı
antakya simidi, antakya külçesi, belen tava, zahter salatası, tel kadayıfı ile tandır kahkesi, antakya simidi nedir, belen tava nasıl yapılır, zahter salatası nedir, zahter salatası tarifi, tel kadayıf nasıl yapılır, tel kadayıf tarif, coğrafi işaret nedir, coğrafi işaret nasıl alınır, hatay mutfağı, antakya mutfağı

Hatay'da 6 ürün daha coğrafi işaret ile tescillendi: Toplam sayı 37 oldu

20:13 08.10.2024 (güncellendi: 20:14 08.10.2024)
© AA / Mehmet BayrakHatay'ın yöresel lezzetlerinden, Antakya simidi, Antakya külçesi, Belen tava, zahter salatası, tel kadayıfı ile tandır kahkesi
Hatay'ın yöresel lezzetlerinden, Antakya simidi, Antakya külçesi, Belen tava, zahter salatası, tel kadayıfı ile tandır kahkesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AA / Mehmet Bayrak
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Mutfağıyla ünlü Hatay'ın lezzetlerinden altısı daha coğrafi işaret alarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Hatay Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programda Hatay'ın Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillenen 6 lezzeti tanıtıldı.
Coğrafi işaret alan ürünlerse şöyle:

Antakya simidi, Antakya külçesi, Belen tava, zahter salatası, tel kadayıfı ile tandır kahkesi.

Hatay'a özgü daha önce 31 ürüne coğrafi işaret belgesi alındığını söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı işaret sayısının bugün itibarıyla 37 olduğunu belirtti. Vali 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'ın mutfak kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini de ifade etti.

Hatay'ın coğrafi işaret alan lezzetleri hangileri?

Hatay Kabak Tatllısı, Hatay Ceviz Reçeli, Antakya Carra Peyniri, Kırıkhan Kavunu, Belen Kömürçukuru Pekmezi, Samandağ Biberi, Antakya Künefelik Peyniri Hatay'ın coğrafi işaret alan ürünlerinden bazıları olarak biliniyor.

Coğrafi işaret nedir?

Türk Patent ve Marka Kurumu'na göre coğrafi işaret belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı veya mahreç işareti olarak tescil edilir. Coğrafi tescil alabilecek alanlar gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri olarak belirlenmiştir.
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