https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/hatayda-6-urun-daha-cografi-isaret-ile-tescillendi-toplam-sayi-37-oldu-1088983362.html

Hatay'da 6 ürün daha coğrafi işaret ile tescillendi: Toplam sayı 37 oldu

Hatay'da 6 ürün daha coğrafi işaret ile tescillendi: Toplam sayı 37 oldu

Sputnik Türkiye

Mutfağıyla ünlü Hatay'ın lezzetlerinden altısı daha coğrafi işaret alarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T20:13+0300

2024-10-08T20:13+0300

2024-10-08T20:14+0300

yaşam

hatay

coğrafi işaret

tescil

tescil başvurusu

yemek

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Hatay Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programda Hatay'ın Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillenen 6 lezzeti tanıtıldı. Coğrafi işaret alan ürünlerse şöyle:Hatay'a özgü daha önce 31 ürüne coğrafi işaret belgesi alındığını söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı işaret sayısının bugün itibarıyla 37 olduğunu belirtti. Vali 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'ın mutfak kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini de ifade etti.Hatay'ın coğrafi işaret alan lezzetleri hangileri? Hatay Kabak Tatllısı, Hatay Ceviz Reçeli, Antakya Carra Peyniri, Kırıkhan Kavunu, Belen Kömürçukuru Pekmezi, Samandağ Biberi, Antakya Künefelik Peyniri Hatay'ın coğrafi işaret alan ürünlerinden bazıları olarak biliniyor.Coğrafi işaret nedir?Türk Patent ve Marka Kurumu'na göre coğrafi işaret belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı veya mahreç işareti olarak tescil edilir. Coğrafi tescil alabilecek alanlar gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri olarak belirlenmiştir.

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