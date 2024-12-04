https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/fenerbahce-cumhurbaskanligi-kupasini-kazandi-1091172578.html

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

Sputnik Türkiye

29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet 13'üncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

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29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Opet 13.kez kazanarak müzesine koydu.Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin'le karşı karşıya geldi. Müsabakada sarı lacivertli takım ilk yarıda 40-32 önde tamamlarken ikinci yarıda rakibini tek sayı farklı yenmeyi başardı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet 13'üncü kez evine götürdü.2023-2024 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni kazanan Fenerbahçe Opet aynı yıllarda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupa'sını ikişer kez kazandı. Sarı lacivertli takım toplamda üst üste 6 kez kupa almayı başardı.

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