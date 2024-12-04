https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/fenerbahce-cumhurbaskanligi-kupasini-kazandi-1091172578.html
Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı
Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı
Sputnik Türkiye
29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet 13'üncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T21:30+0300
2024-12-04T21:30+0300
2024-12-04T21:39+0300
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fenerbahçe spor kulübü
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cumhurbaşkanlığı
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maç
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basketbol
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29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Opet 13.kez kazanarak müzesine koydu.Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin'le karşı karşıya geldi. Müsabakada sarı lacivertli takım ilk yarıda 40-32 önde tamamlarken ikinci yarıda rakibini tek sayı farklı yenmeyi başardı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet 13'üncü kez evine götürdü.2023-2024 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni kazanan Fenerbahçe Opet aynı yıllarda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupa'sını ikişer kez kazandı. Sarı lacivertli takım toplamda üst üste 6 kez kupa almayı başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/besiktasin-secim-tarihi-aciklandi-baskan-adaylari-kim-olacak-1091168830.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe kadın basketbol takımı, cumhurbaşkanlığı, kupa, maç, tarihi maç, maç yayını, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), türkiye a milli kadın basketbol takımı, basketbol ligi
Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı
21:30 04.12.2024 (güncellendi: 21:39 04.12.2024)
29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet 13'üncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada sarı lacivertli takım 2023-2024 sezonunda 6 kez üst üste kupa kazandı.
29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Opet 13.kez kazanarak müzesine koydu.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin'le karşı karşıya geldi. Müsabakada sarı lacivertli takım ilk yarıda 40-32 önde tamamlarken ikinci yarıda rakibini tek sayı farklı yenmeyi başardı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet 13'üncü kez evine götürdü.
2023-2024 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni kazanan Fenerbahçe Opet aynı yıllarda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupa'sını ikişer kez kazandı. Sarı lacivertli takım toplamda üst üste 6 kez kupa almayı başardı.