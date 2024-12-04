https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/en-uygun-ihtiyac-kredisi-faizi-ne-kadar-100-bin-tlnin-geri-odemesi-degisti-1091144150.html

En uygun ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? 100 bin TL'nin geri ödemesi değişti

En uygun ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? 100 bin TL'nin geri ödemesi değişti

Sputnik Türkiye

Tüketiciler en uygun ihtiyaç kredisi arayışına hız verdi. Finansman ihtiyacı olanların kredi arayışı devam ederken bankaların faiz oranları takip ediliyor. ‘En... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T10:56+0300

2024-12-04T10:56+0300

2024-12-04T10:59+0300

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Son dönemde ihtiyaç kredilerine olan talep artışta. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, tüketici kredilerinin hacmi 22 Kasım haftasında 1.92 trilyon TL’ye ulaştı. 5 haftalık süreçte kredi hacminde 70.76 milyar TL’lik artış yaşanırken, bunun 55 milyar TL’si ihtiyaç kredilerinden kaynaklandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bankacılık kaynakları; yakın gelecekte faiz indirimlerinin başlayacağını öngören tüketicilerin, muhtemel fiyat artışlarından etkilenmemek için “bekleyen ihtiyaçlarını” öne çektiğini ve bu sebeple kredi hacminin artmaya başladığını belirtiyor.Tüketiciler, “En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları, en uygun ihtiyaö kredisi faizi” konusunda kapsamlı araştırmalar yapıyor. Güncel verilere göre en düşük faiz oranı yüzde 3.66 olarak açıklandı. 100 bin TL'nin 12 ay ve 24 ay vadeyle geri ödemesi ne kadar?Bu oran üzerinden yapılan hesaplamalar, farklı vadelerdeki geri ödeme tutarlarını da ortaya koyuyor:“100 bin TL’nin 12 ve 24 ay vadeli geri ödemeleri”, bankaların sunduğu avantajlı oranlarla şu şekilde:

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