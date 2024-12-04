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Dolandırıcılar için altın dönem başladı: En popüler 10 dolandırıcılık yönteminden nasıl korunmalı?
Dolandırıcılar için altın dönem başladı: En popüler 10 dolandırıcılık yönteminden nasıl korunmalı?
Sputnik Türkiye
Yeni yıl öncesinde alışverişin hızlandığı, tatil rezervasyonlarının yapıldığı bu dönemde çevrim içi dolandırıcılar için de 'altın dönem' başladı. Uzmanlar ise... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T12:28+0300
2024-12-04T12:28+0300
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Türkiye'de ve dünyada yeni yıl heyecanı başlarken, özellikle indirim dönemleri, tatil rezervasyonları, alışveriş çılgınlığı dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Bu dönemde çevrim içi dolandırıcılık riskinin arttığına dikkat çekilirken en popüler 10 dolandırıcılık yöntemi de belli oldu. Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemler neler? Dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli? Tüketiciler dolandırılmamak için nasıl önlemler almalı? Hangi güvenlik önlemleri dolandırıcıları durdurur? Sahte siteleri nasıl anlarsınız?Gerçek olamayacak kadar iyi fırsatlardan uzak durunİşte o yöntemler : Hediye kartları : Popüler bir yeni yıl hediyesi oldukları için hediye kartları bir çok firma ve kişi tarafından tercih ediliyor. Bunu iyi bilen dolandırıcılar da 'sahte' ya da 'çalıntı' hediye kartlarını uygun fiyata satıyor. Ya da başka bir dolandırıcılık yöntemi içerisinde 'ödül' olarak da sunabiliyor. Sahte web siteleri : Meşru perakende veya marka sitelerini taklit eden kimlik avı siteleri bu dönemde büyük artış gösteriyor. Bu siteler gerçekleriyle neredeyse birebir olduğu için finansal bilgilerinizi buraya girdiğinizde dolandırılma riskiniz ortaya çıkıyor. Gerçek olamayacak kadar iyi fırsatlar : Dolandırıcılar, sosyal medya veya pazar yeri listeleri aracılığıyla reklamını yaparak, talep gören ürünleri indirimli fiyattan satışa çıkarabilir. Ama ortada ürün de olmayabilir. Sahte e-kartlar : Yeni yılı kutlamak amacıyla gönderile 'dijital kartlar' da dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden biri. Kötü amaçlı yazılımlar bu 'kartların' içerisine gizlenebilir ve kişisel bilgileriniz çalınabilir. Hatta dolandırıcılar sizi bu e-kartlara inandırmak için ikna edici logolar ve e- posta formatları kullanabilir. Telefon/vishing dolandırıcılığı : Tatil sezonu boyunca dolandırıcılar, kişisel/finansal bilgilerinizi vermeniz için sizi kandırmak amacıyla perakendecilerin, teslimat şirketlerinin, diğer kuruluşların temsilcileri gibi davranarak sizi arayabilir. Doğrudan bir ödül çekilişine veya ankete katılmak isteyip istemediğinizi veya teslimat ayrıntılarını teyit etmenizi isteyebilirler.Sahte kargo : Yeni yıl öncesinde, online siparişlerin artması ve bu teslimatların takibini yapmak zorlaşabilir. İşte bu noktada dolandırıcılar popüler kargo şirketlerinin adını kullanarak sahte e-postalar veya SMS mesajları göndererek teslimatı onaylamak için kişisel bilgilerinizi girmenizi isteyebilir. Gönderilen linki tıkladığınızda ise kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarını ya da telefonunuz ele geçirebilir. Tatil sezonu ödül çekilişleri : İnternet üzerinden yapılan hediye çekilişleri de kişisel bilgilerinizi toplamak için bir yöntem. Sahte hayır kurumları: Sevdiğiniz birine hediye almak yerine onun adına bir hayır kurumuna bağışta bulunmayı düşünebilirsiniz. Dolandırıcılar bu sefer bir hayır kurumunu taklit ederek yardım talebinize istinaden kart bilgilerinizi, kişisel bilgilerinizi veya nakit paranızı vermeniz için sizi kandırmaya çalışabilir. Meşru görünen bir oltalama sitesi kullanırlar ve kurbanları bu siteye yönlendirmek için oltalama veya sosyal medya kampanyaları da düzenleyebilirler.Sahte dönemsel işler : Sahte iş ilanları, az iş karşılığında büyük maaşlar vaat eder. Veri girişi, gizli alışveriş veya basit çevrimiçi anketler gibi görevleri yerine getirerek para kazanabileceğiniz "evden çalışma" fırsatlarını lanse edebilirler. Bu roller genellikle hiçbir deneyim veya asgari nitelik gerektirmeden ilan edilir, bu da iş arayanlar için özellikle cazip görünmelerini sağlar. Ancak ortada bir iş yoktur ve dolandırıcılar kişisel bilgilerinizi ele geçirmek veya kaydolduğunuz için sizden bir 'ücret' almak için bu yöntemi kullanır. Tatil - seyahat dolandırıcılığı : Yeni yılı yeni bir yerde, tatilde karşılamak için bir çok insan planlama yapmaya başladı. İşte dolandırıcılar da bu dönemi iyi geçirmek için karşısına ucuz uçak bileti, ucuz konaklama, ucuz araç kiralama gibi hizmetlerle çıkabilir. Özellikle sosyal medyadan yapılan bu tarz reklamlar konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Dolandırılmamak için bu yöntemleri dikkate alınUzmanlar dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerken alınması gereken önlemleri de şöyle sıraladılar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/odtulu-profesor-kendilerini-mit-personeli-olarak-tanitan-dolandiricilari-35-milyon-lirasini-1091066076.html
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dolandırıcılık yöntemleri, en popüler yöntemler, dolandırıcılık yöntemleri listesi, sahte internet siteleri, sahte tatil teklifleri, sahte çekilişlere dikkat, sahte hediye kartı dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı
dolandırıcılık yöntemleri, en popüler yöntemler, dolandırıcılık yöntemleri listesi, sahte internet siteleri, sahte tatil teklifleri, sahte çekilişlere dikkat, sahte hediye kartı dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı

Dolandırıcılar için altın dönem başladı: En popüler 10 dolandırıcılık yönteminden nasıl korunmalı?

12:28 04.12.2024
hacker fotoğrafı
hacker fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
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Yeni yıl öncesinde alışverişin hızlandığı, tatil rezervasyonlarının yapıldığı bu dönemde çevrim içi dolandırıcılar için de 'altın dönem' başladı. Uzmanlar ise 'dikkatli olun' diyerek tüketicileri uyardı.
Türkiye'de ve dünyada yeni yıl heyecanı başlarken, özellikle indirim dönemleri, tatil rezervasyonları, alışveriş çılgınlığı dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Bu dönemde çevrim içi dolandırıcılık riskinin arttığına dikkat çekilirken en popüler 10 dolandırıcılık yöntemi de belli oldu. Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemler neler? Dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli? Tüketiciler dolandırılmamak için nasıl önlemler almalı? Hangi güvenlik önlemleri dolandırıcıları durdurur? Sahte siteleri nasıl anlarsınız?

Gerçek olamayacak kadar iyi fırsatlardan uzak durun

İşte o yöntemler :
Hediye kartları : Popüler bir yeni yıl hediyesi oldukları için hediye kartları bir çok firma ve kişi tarafından tercih ediliyor. Bunu iyi bilen dolandırıcılar da 'sahte' ya da 'çalıntı' hediye kartlarını uygun fiyata satıyor. Ya da başka bir dolandırıcılık yöntemi içerisinde 'ödül' olarak da sunabiliyor.
Sahte web siteleri : Meşru perakende veya marka sitelerini taklit eden kimlik avı siteleri bu dönemde büyük artış gösteriyor. Bu siteler gerçekleriyle neredeyse birebir olduğu için finansal bilgilerinizi buraya girdiğinizde dolandırılma riskiniz ortaya çıkıyor.
Gerçek olamayacak kadar iyi fırsatlar : Dolandırıcılar, sosyal medya veya pazar yeri listeleri aracılığıyla reklamını yaparak, talep gören ürünleri indirimli fiyattan satışa çıkarabilir. Ama ortada ürün de olmayabilir.
Sahte e-kartlar : Yeni yılı kutlamak amacıyla gönderile 'dijital kartlar' da dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden biri. Kötü amaçlı yazılımlar bu 'kartların' içerisine gizlenebilir ve kişisel bilgileriniz çalınabilir. Hatta dolandırıcılar sizi bu e-kartlara inandırmak için ikna edici logolar ve e- posta formatları kullanabilir.
Telefon/vishing dolandırıcılığı : Tatil sezonu boyunca dolandırıcılar, kişisel/finansal bilgilerinizi vermeniz için sizi kandırmak amacıyla perakendecilerin, teslimat şirketlerinin, diğer kuruluşların temsilcileri gibi davranarak sizi arayabilir. Doğrudan bir ödül çekilişine veya ankete katılmak isteyip istemediğinizi veya teslimat ayrıntılarını teyit etmenizi isteyebilirler.
Sahte kargo : Yeni yıl öncesinde, online siparişlerin artması ve bu teslimatların takibini yapmak zorlaşabilir. İşte bu noktada dolandırıcılar popüler kargo şirketlerinin adını kullanarak sahte e-postalar veya SMS mesajları göndererek teslimatı onaylamak için kişisel bilgilerinizi girmenizi isteyebilir. Gönderilen linki tıkladığınızda ise kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarını ya da telefonunuz ele geçirebilir.
Tatil sezonu ödül çekilişleri : İnternet üzerinden yapılan hediye çekilişleri de kişisel bilgilerinizi toplamak için bir yöntem.
Sahte hayır kurumları: Sevdiğiniz birine hediye almak yerine onun adına bir hayır kurumuna bağışta bulunmayı düşünebilirsiniz. Dolandırıcılar bu sefer bir hayır kurumunu taklit ederek yardım talebinize istinaden kart bilgilerinizi, kişisel bilgilerinizi veya nakit paranızı vermeniz için sizi kandırmaya çalışabilir. Meşru görünen bir oltalama sitesi kullanırlar ve kurbanları bu siteye yönlendirmek için oltalama veya sosyal medya kampanyaları da düzenleyebilirler.
Sahte dönemsel işler : Sahte iş ilanları, az iş karşılığında büyük maaşlar vaat eder. Veri girişi, gizli alışveriş veya basit çevrimiçi anketler gibi görevleri yerine getirerek para kazanabileceğiniz "evden çalışma" fırsatlarını lanse edebilirler. Bu roller genellikle hiçbir deneyim veya asgari nitelik gerektirmeden ilan edilir, bu da iş arayanlar için özellikle cazip görünmelerini sağlar. Ancak ortada bir iş yoktur ve dolandırıcılar kişisel bilgilerinizi ele geçirmek veya kaydolduğunuz için sizden bir 'ücret' almak için bu yöntemi kullanır.
Tatil - seyahat dolandırıcılığı : Yeni yılı yeni bir yerde, tatilde karşılamak için bir çok insan planlama yapmaya başladı. İşte dolandırıcılar da bu dönemi iyi geçirmek için karşısına ucuz uçak bileti, ucuz konaklama, ucuz araç kiralama gibi hizmetlerle çıkabilir. Özellikle sosyal medyadan yapılan bu tarz reklamlar konusunda dikkatli olmak gerekiyor.

Dolandırılmamak için bu yöntemleri dikkate alın

Uzmanlar dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerken alınması gereken önlemleri de şöyle sıraladılar:

Güçlü, benzersiz parolalar kullanın ve tüm çevrimiçi hesaplarda çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) veya geçiş anahtarlarını açın. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen teklifler de dahil olmak üzere, internette okuduğunuz her şeye şüpheyle yaklaşın. İstenmeyen bir mesaj veya telefon görüşmesi yoluyla iletişime geçildikten sonra asla kişisel veya finansal bilgileri vermeyin. "HTTPS" ile başlayan veya kilitli bir asma kilit gösteren güvenli web sitelerini kullanın. Kötü niyetli istismarlara karşı mümkün olduğunca güvende tutmak için yazılımınızı ve işletim sisteminizi düzenli olarak güncelleyin. Banka havalesi veya anında nakit uygulaması ile ödeme yapmayın. Ekstra koruma için mümkünse kredi kartınızı kullanın. Sahte olduğunu gösterebilecek yazım ve dil bilgisi hataları için web sitesi ve e-posta gönderen URL'lerinin yanı sıra içeriği iki kez kontrol edin. Teslimat bildirimlerini doğrudan lojistik firmasıyla iki kez kontrol edin ancak mesaj veya e-postanızdaki ayrıntılarla iletişime geçmeyin.

Telefon dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
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