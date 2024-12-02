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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/odtulu-profesor-kendilerini-mit-personeli-olarak-tanitan-dolandiricilari-35-milyon-lirasini-1091066076.html
ODTÜ'lü profesör kendilerini MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcıları 35 milyon lirasını kaptırdı
ODTÜ'lü profesör kendilerini MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcıları 35 milyon lirasını kaptırdı
Sputnik Türkiye
Telefon dolandırıcılarının son kurbanı 80 yaşındaki emekli ODTÜ'lü profesör Nihad Peynircioğlu oldu. Peynircioğlu kendilerini MİT personeli olarak tanıtan... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T14:09+0300
2024-12-02T14:09+0300
türkiye
türkiye
bozcaada
şanlıurfa
istanbul emniyet müdürlüğü
odtü
whatsapp
nihad peynircioğlu
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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Türkiye'de telefonla kendilerini Mit personeli, polis gibi tanıtan dolandırıcılar hız kesmiyor. Dolandırıcıların bu seferki hedefi ise ODTÜ'lü emekli profesör Nihad Peynircioğlu oldu. Peynircioğlu, telefonla kendisini arayan ve terör operasyonu söyleyen dolandırıcılara 35 milyon lirasını verirken, yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların Peynircioğlu'nu kandırmak için milli duygularına hitap ettiği, eski MİT operasyon görüntülerini gönderip, 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabı'nı dinlettirdiği de ortaya çıktı. ODTÜ'den emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Bozcaada'ya yerleşen kimya mühendisi Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu'nu üç ay önce telefonda arayan bir kişi kendisini MİT personeli olarak tanıttı. Telefonda "Uzun süredir banka hesaplarınızdan terör bağlantılı hesaplara para aktarımı gerçekleşmekte. Bu operasyona katkı sağlamanız gerekmekte. Bankada ve evde bulunan tüm mal varlıklarınızı bize bildirmeniz zorundasınız. Sakladığınız mal varlığınız varsa suçlu sayılırsınız" diyerek telefonu kapattı.Sahte dekontlarla korkuttularDaha sonra kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel kalem personeli olarak tanıtan bir kişi, Whatsap hattından Peynircioğlu'na örgüt üyelerine para transferi yapılmış gibi gösteren sahte dekontlar gönderdi. Devamında kendisini MİT personeli olarak tanıtan bir kişi, profesöre eski MİT operasyon görüntülerini gönderip, Atatürk'ün gençliğe hitabını dinletttirdi. Bütün parasını elden teslim ettiPaniğe kapılan Peynircioğlu, dolandırıcıların yönlendirmesiyle 15 milyon lirasını bankadan çekip para dolu çantayı Çanakkale Güzelyalı'da bir kişiye teslim etti. O esnada telefon görüşmesine devam eden profesör farklı bir hesapta bulunan 20 milyonu da çekti ve İntepe bölgesinde bekleyen bir kişiye verdi. Sahte MİT mensupları, söylenenleri yapıp toplam 35 milyon TL teslim eden 80 yaşındaki kimya mühendisine, "Operasyonun sonuna yaklaşmak üzereyiz. Çalışmamız da en ufak bir hata kabul edilemez. Avukat olan kızının da hesabını inceliyoruz. O yüzden ona hiçbir şeyden bahsetme. Paraları inceleyip sana iade edeceğiz. Senin WhatsApp'ın hep açık kalacak. Biz senin konuşmalarını dinleyeceğiz" talimatını verdi. Bir süre bekleyip parasının gelmediğini gören profesör, başına gelenleri kızına anlatınca dolandırıldığını anladı ve soluğu Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.Başkalarını dolandırma hazırlığı yaparken yakalandılarŞehir giriş çıkış kameralarını inceleyen polis, ünlü profesörü dolandıran kişilerin Urfa Akçakale'de yaşayan ve başka bir profesörü dolandırma hazırlığı yapan Mehmet Y., Abdülkadir K., Halil E. olduğunu tespit etti. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma ve aylar süren takip sonucunda dün düğmeye basıldı. Şanlıurfa, Akçakale, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 200 bin lira ele geçirildi. İçlerinden Ali E.'nin arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bogazici-universitesinden-emekli-profesor-yatirim-vaadine-650-bin-dolar-kaptirdi-sikayet-ettigi-1090311013.html
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türkiye, bozcaada, şanlıurfa, istanbul emniyet müdürlüğü, odtü, whatsapp, nihad peynircioğlu, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
türkiye, bozcaada, şanlıurfa, istanbul emniyet müdürlüğü, odtü, whatsapp, nihad peynircioğlu, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık

ODTÜ'lü profesör kendilerini MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcıları 35 milyon lirasını kaptırdı

14:09 02.12.2024
© FlickrTelefon dolandırıcılığı
Telefon dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© Flickr
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Telefon dolandırıcılarının son kurbanı 80 yaşındaki emekli ODTÜ'lü profesör Nihad Peynircioğlu oldu. Peynircioğlu kendilerini MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcılara 35 milyon lirasını verdi.
Türkiye'de telefonla kendilerini Mit personeli, polis gibi tanıtan dolandırıcılar hız kesmiyor. Dolandırıcıların bu seferki hedefi ise ODTÜ'lü emekli profesör Nihad Peynircioğlu oldu. Peynircioğlu, telefonla kendisini arayan ve terör operasyonu söyleyen dolandırıcılara 35 milyon lirasını verirken, yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların Peynircioğlu'nu kandırmak için milli duygularına hitap ettiği, eski MİT operasyon görüntülerini gönderip, 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabı'nı dinlettirdiği de ortaya çıktı.
ODTÜ'den emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Bozcaada'ya yerleşen kimya mühendisi Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu'nu üç ay önce telefonda arayan bir kişi kendisini MİT personeli olarak tanıttı. Telefonda "Uzun süredir banka hesaplarınızdan terör bağlantılı hesaplara para aktarımı gerçekleşmekte. Bu operasyona katkı sağlamanız gerekmekte. Bankada ve evde bulunan tüm mal varlıklarınızı bize bildirmeniz zorundasınız. Sakladığınız mal varlığınız varsa suçlu sayılırsınız" diyerek telefonu kapattı.

Sahte dekontlarla korkuttular

Daha sonra kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel kalem personeli olarak tanıtan bir kişi, Whatsap hattından Peynircioğlu'na örgüt üyelerine para transferi yapılmış gibi gösteren sahte dekontlar gönderdi. Devamında kendisini MİT personeli olarak tanıtan bir kişi, profesöre eski MİT operasyon görüntülerini gönderip, Atatürk'ün gençliğe hitabını dinletttirdi.

Bütün parasını elden teslim etti

Paniğe kapılan Peynircioğlu, dolandırıcıların yönlendirmesiyle 15 milyon lirasını bankadan çekip para dolu çantayı Çanakkale Güzelyalı'da bir kişiye teslim etti. O esnada telefon görüşmesine devam eden profesör farklı bir hesapta bulunan 20 milyonu da çekti ve İntepe bölgesinde bekleyen bir kişiye verdi. Sahte MİT mensupları, söylenenleri yapıp toplam 35 milyon TL teslim eden 80 yaşındaki kimya mühendisine, "Operasyonun sonuna yaklaşmak üzereyiz. Çalışmamız da en ufak bir hata kabul edilemez. Avukat olan kızının da hesabını inceliyoruz. O yüzden ona hiçbir şeyden bahsetme. Paraları inceleyip sana iade edeceğiz. Senin WhatsApp'ın hep açık kalacak. Biz senin konuşmalarını dinleyeceğiz" talimatını verdi. Bir süre bekleyip parasının gelmediğini gören profesör, başına gelenleri kızına anlatınca dolandırıldığını anladı ve soluğu Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.

Başkalarını dolandırma hazırlığı yaparken yakalandılar

Şehir giriş çıkış kameralarını inceleyen polis, ünlü profesörü dolandıran kişilerin Urfa Akçakale'de yaşayan ve başka bir profesörü dolandırma hazırlığı yapan Mehmet Y., Abdülkadir K., Halil E. olduğunu tespit etti. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma ve aylar süren takip sonucunda dün düğmeye basıldı. Şanlıurfa, Akçakale, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 200 bin lira ele geçirildi. İçlerinden Ali E.'nin arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
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Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli profesör yatırım vaadine 650 bin dolar kaptırdı: Şikayet ettiği için de darp edildi
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