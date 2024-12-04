https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/cigkoftecide-cocuga-taciz-aile-ve-mahalle-sakinleri-is-yerini-basti-cevik-kuvvet-ve-ozel-harekat-1091134345.html

Çiğköftecide çocuğa taciz: Aile ve mahalle sakinleri iş yerini bastı, çevik kuvvet ve özel harekat sevk edildi

Çiğköftecide çocuğa taciz: Aile ve mahalle sakinleri iş yerini bastı, çevik kuvvet ve özel harekat sevk edildi

Sputnik Türkiye

Esenyurt’ta çiğköftecinin bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiası üzerine çocuğun ailesi ve mahalle sakinleri çiğköfteciyi bastı. Kendini iş yerine... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T01:39+0300

2024-12-04T01:39+0300

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çevik kuvvet

türkiye

taciz

çocuklara cinsel taciz

çocuklara taciz

esenyurt

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İstanbul Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde sokak üzerinde bulunan bir çiğköfte dükkanının sahibi K.A., iş yerine gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu.Durumu öğrenen aile ve bir grup mahalleli çiğköfteciye girerek adamı darp etti. Şüpheli bir süre sonra kendini dükkanın içine kilitlerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kalabalığı dağıtan polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.Olay sonrası bölgede çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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türkiye

esenyurt

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çevik kuvvet, taciz, çocuklara cinsel taciz, çocuklara taciz, esenyurt