https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/cigkoftecide-cocuga-taciz-aile-ve-mahalle-sakinleri-is-yerini-basti-cevik-kuvvet-ve-ozel-harekat-1091134345.html
Çiğköftecide çocuğa taciz: Aile ve mahalle sakinleri iş yerini bastı, çevik kuvvet ve özel harekat sevk edildi
Çiğköftecide çocuğa taciz: Aile ve mahalle sakinleri iş yerini bastı, çevik kuvvet ve özel harekat sevk edildi
Sputnik Türkiye
Esenyurt’ta çiğköftecinin bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiası üzerine çocuğun ailesi ve mahalle sakinleri çiğköfteciyi bastı. Kendini iş yerine... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T01:39+0300
2024-12-04T01:39+0300
2024-12-04T01:41+0300
çevik kuvvet
türkiye
taciz
çocuklara cinsel taciz
çocuklara taciz
esenyurt
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İstanbul Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde sokak üzerinde bulunan bir çiğköfte dükkanının sahibi K.A., iş yerine gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu.Durumu öğrenen aile ve bir grup mahalleli çiğköfteciye girerek adamı darp etti. Şüpheli bir süre sonra kendini dükkanın içine kilitlerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kalabalığı dağıtan polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.Olay sonrası bölgede çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/maskeli-saldirgan-guvenlik-kulubesini-atese-verip-kadin-gorevlinin-basina-silah-dayadi-1091130502.html
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çevik kuvvet, taciz, çocuklara cinsel taciz, çocuklara taciz, esenyurt
çevik kuvvet, taciz, çocuklara cinsel taciz, çocuklara taciz, esenyurt
Çiğköftecide çocuğa taciz: Aile ve mahalle sakinleri iş yerini bastı, çevik kuvvet ve özel harekat sevk edildi
01:39 04.12.2024 (güncellendi: 01:41 04.12.2024)
Esenyurt’ta çiğköftecinin bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiası üzerine çocuğun ailesi ve mahalle sakinleri çiğköfteciyi bastı. Kendini iş yerine kilitleyen şüpheli tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde sokak üzerinde bulunan bir çiğköfte dükkanının sahibi K.A., iş yerine gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu.
Durumu öğrenen aile ve bir grup mahalleli çiğköfteciye girerek adamı darp etti. Şüpheli bir süre sonra kendini dükkanın içine kilitlerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Kalabalığı dağıtan polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.
Olay sonrası bölgede çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.