https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/maskeli-saldirgan-guvenlik-kulubesini-atese-verip-kadin-gorevlinin-basina-silah-dayadi-1091130502.html
Maskeli saldırgan güvenlik kulübesini ateşe verip, kadın görevlinin başına silah dayadı
Maskeli saldırgan güvenlik kulübesini ateşe verip, kadın görevlinin başına silah dayadı
Sputnik Türkiye
Adana'da bir sitenin güvenlik kulübesine gelen yüzü maskeli saldırgan kulübeyi ateşe verip, kadın güvenlik görevlisinin başına silah doğrulttu. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T22:25+0300
2024-12-03T22:25+0300
2024-12-03T22:26+0300
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adana
çukurova
saldırgan
ateşe vermek
güvenlik
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Adana’nın, Çukurova ilçesinde yüzü maskeli bir şahıs elinde tabanca ile siteye geldi. Saldırgan güvenlik kulübesini ateşe verip daha sonra sitenin içerisine girdi. Kadın güvenlik görevlisinin kafasına silah doğrultan saldırganı yakalamak için polis çalışma başlattı.Olayın nedeni ise henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/umitcan-uygunun-cezasi-onandi-10-yil-hapis-cezasi-1091130180.html
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adana, çukurova, saldırgan, ateşe vermek, güvenlik
adana, çukurova, saldırgan, ateşe vermek, güvenlik
Maskeli saldırgan güvenlik kulübesini ateşe verip, kadın görevlinin başına silah dayadı
22:25 03.12.2024 (güncellendi: 22:26 03.12.2024)
Adana'da bir sitenin güvenlik kulübesine gelen yüzü maskeli saldırgan kulübeyi ateşe verip, kadın güvenlik görevlisinin başına silah doğrulttu.
Adana’nın, Çukurova ilçesinde yüzü maskeli bir şahıs elinde tabanca ile siteye geldi. Saldırgan güvenlik kulübesini ateşe verip daha sonra sitenin içerisine girdi.
Kadın güvenlik görevlisinin kafasına silah doğrultan saldırganı yakalamak için polis çalışma başlattı.
Olayın nedeni ise henüz bilinmiyor.