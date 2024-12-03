https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/maskeli-saldirgan-guvenlik-kulubesini-atese-verip-kadin-gorevlinin-basina-silah-dayadi-1091130502.html

Maskeli saldırgan güvenlik kulübesini ateşe verip, kadın görevlinin başına silah dayadı

Maskeli saldırgan güvenlik kulübesini ateşe verip, kadın görevlinin başına silah dayadı

Sputnik Türkiye

Adana'da bir sitenin güvenlik kulübesine gelen yüzü maskeli saldırgan kulübeyi ateşe verip, kadın güvenlik görevlisinin başına silah doğrulttu. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T22:25+0300

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2024-12-03T22:26+0300

türkiye

adana

çukurova

saldırgan

ateşe vermek

güvenlik

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Adana’nın, Çukurova ilçesinde yüzü maskeli bir şahıs elinde tabanca ile siteye geldi. Saldırgan güvenlik kulübesini ateşe verip daha sonra sitenin içerisine girdi. Kadın güvenlik görevlisinin kafasına silah doğrultan saldırganı yakalamak için polis çalışma başlattı.Olayın nedeni ise henüz bilinmiyor.

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adana, çukurova, saldırgan, ateşe vermek, güvenlik