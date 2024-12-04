https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bursada-asit-tasiyan-tir-devrildi-asit-dereye-karisti-1091175350.html
Bursa'da asit taşıyan tır devrildi: Asit dereye karıştı
Bursa'da asit taşıyan tır devrildi: Asit dereye karıştı
Sputnik Türkiye
Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında asit taşıyan bir tanker devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken asit Mezit deresine karıştı. Çalışmalar... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T23:16+0300
2024-12-04T23:16+0300
2024-12-04T23:16+0300
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bursa
tır şöförü
tanker
asit
dere
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde asit taşıyan bir tanker kontrolden çıkarak devrildi, kazada sürücü hayatını kaybetti. Tankerden dökülen asit dereye karışırken, AFAD ekipleri de gaz ölçümü yaptı.'Mono etilen glikol' asit taşıyan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yöne geçerek bariyerlere çarpıp devrildi. Kaza sonucu tankerin sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti.'Solunduğunda tehlike oluşturabilecek asit dereye karıştı'Mono etilen glikol asit, solunduğunda tehlike oluşturabilecek bir asit olması sebebiyle AFAD ekipleri kaza yerinde gaz ölçümü gerçekleştirdi. Ayrıca tankerin devrilmesiyle sızan asit, Mezit deresine karıştı. Jandarma ekipleri dere yakınındaki kırsal Osmaniye, Rüştiye, Mezit, Tüfekçikonak ve Eskikaracakaya mahalle muhtarlarını arayarak uyarıda bulundu.Olayın soruşturması sürüyor. Mono etilen glikol nedir?Mono etilen glikol (MEG), genelde endüstride kullanılan, renksiz, kokusuz ve tatlımsı bir sıvı olarak biliniyor. En yaygın kullanımı ise otomobillerdeki antifriz (soğutma sıvısı) olarak geçiyor. Bu madde, etilen glikolün tek bir molekülünü içeriyor zehirli olup, insan sağlığına zarar verebiliyor. Özellikle bu maddenin solunması ve yutulmasının tehlikeli olduğu biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/besiktasta-avmde-yangin-cikti-itfaiye-ekipleri-mudahalede-bulunuyor-1091169153.html
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mono etilen glikol, asit tankeri devrildi. asit dereye karıştı, mono etilen glikol nedir,
mono etilen glikol, asit tankeri devrildi. asit dereye karıştı, mono etilen glikol nedir,
Bursa'da asit taşıyan tır devrildi: Asit dereye karıştı
Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında asit taşıyan bir tanker devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken asit Mezit deresine karıştı. Çalışmalar sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde asit taşıyan bir tanker kontrolden çıkarak devrildi, kazada sürücü hayatını kaybetti. Tankerden dökülen asit dereye karışırken, AFAD ekipleri de gaz ölçümü yaptı.
'Mono etilen glikol' asit taşıyan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yöne geçerek bariyerlere çarpıp devrildi. Kaza sonucu tankerin sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti.
'Solunduğunda tehlike oluşturabilecek asit dereye karıştı'
Mono etilen glikol asit, solunduğunda tehlike oluşturabilecek bir asit olması sebebiyle AFAD ekipleri kaza yerinde gaz ölçümü gerçekleştirdi. Ayrıca tankerin devrilmesiyle sızan asit, Mezit deresine karıştı. Jandarma ekipleri dere yakınındaki kırsal Osmaniye, Rüştiye, Mezit, Tüfekçikonak ve Eskikaracakaya mahalle muhtarlarını arayarak uyarıda bulundu.
Olayın soruşturması sürüyor.
Mono etilen glikol nedir?
Mono etilen glikol (MEG), genelde endüstride kullanılan, renksiz, kokusuz ve tatlımsı bir sıvı olarak biliniyor. En yaygın kullanımı ise otomobillerdeki antifriz (soğutma sıvısı) olarak geçiyor.
Bu madde, etilen glikolün tek bir molekülünü içeriyor zehirli olup, insan sağlığına zarar verebiliyor. Özellikle bu maddenin solunması ve yutulmasının tehlikeli olduğu biliniyor.