https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/turk-is-baskani-onlar-masada-yoklar-diyerek-tepki-gosterdi-asgari-ucret-2025-zammi-ne-kadar-olacak-1091112458.html
TÜRK-İŞ Başkanı 'onlar masada yoklar' diyerek tepki gösterdi: Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak?
TÜRK-İŞ Başkanı 'onlar masada yoklar' diyerek tepki gösterdi: Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Yeni asgari ücret için zam süreci başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 10 Aralık'ta ilk... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T14:52+0300
2024-12-03T14:52+0300
2024-12-03T14:54+0300
ekonomi
asgari ücret
ramazan ağar
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüik
enflasyon
brüt maaş
brüt asgari ücret
net asgari ücret
ergün atalay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091048407_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_ef122e059cbef688450718968230eb3a.jpg
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamanı ilgilendiren asgari ücret 2025 zammı için takvim işliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. Net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı gündemin ana maddesi. Bugün kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber asgari ücret zammı merak edilen başlıklardan biri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), enflasyon verilerine göre enflasyon kasım aylık bazda yüzde 2.24; yıllık enflasyon ise yüzde 47.09 oldu. TÜİK’in açıkladığı yüzde 47.09 oranındaki enflasyon temel alınırsa, asgari ücretin 25 bin 8 liraya ulaşması öngörülüyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan da asgari ücret zammıyla ilgili yeni açıklamalar geldi.Kamuoyunda yaklaşık 5 aydır asgari ücretin konuşulduğuna dikkati çeken Atalay, uluslararası örgütlerden kredi derecelendirme kuruluşlarına, ekonomistlerden siyasi partilere kadar farklı kesimlerin asgari ücrete dair görüşlerini paylaştığını söyledi.TÜRK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret tepkisiBu süreçte, bazı çevrelerin asgari ücretin 2025 yılı tahmini enflasyonu kadar artırılması yönündeki görüşlerine tepki gösteren Atalay, şöyle konuştu:'Asgari ücret geçim ücretine dönüştü'Asgari ücret rakamının kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası primi de dahil 20'den fazla kalemi ilgilendirdiğine dikkati çeken Atalay, bu yönüyle toplumun tamamına yakının etkileyen asgari ücretin Türkiye'deki en büyük toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğuna değindi.Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:"Asgari ücret geçim ücretine dönüştü. Asgari ücretle bundan 5 yıl önce en düşük ücret belirlenirken, şimdi geçim ücreti. 17 bin lira olan bu ücretle bir hafta geçinebilir misiniz? İşverenler 17 bin lirayı gözünün önüne getirsin. 12 bin lira emekli maaşı, 17 bin lira asgari ücret. Bu ülke ekonomi politikasını yaparken, sosyal politikasını da yapmalı."Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? 'İkisine de katılmıyorum'Yeni yılda asgari ücretin ne oradan artırılması gerektiği yönündeki bir soru üzerine Atalay, "Hedef enflasyon mu gerçekleşen enflasyon mu deniyor. İkisine de katılmıyorum. İkisi de doğru ve uygun değil. Sıkıntıları beraber paylaşmak durumundayız. Sıkıntıları dar gelirlilerin üzerine yıkmanın anlamı yok" dedi.Asgari ücret nasıl belirlenecek?Atalay, 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ'in 5 kişi ile temsil edildiğini belirterek, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçinin yer alacağını, Ramazan Ağar başkanlığındaki heyette bu yıl aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubunun olacağını duyurdu.Türkiye'de asgari ücret seviyesini gerekçe göstererek fabrikalarını asgari ücretin daha düşük olduğu ülkelere taşıyanları da eleştiren Atalay, "O işverenler daha fazla kazanmanın derdinde. Gittikleri yerlerde 100 dolara, 150 dolara insanları çalıştırıyorlar. Orada köle pazarı var. Aynısını bu ülkede uygulayamazsınız. Türkiye'de köle pazarı dün de olmadı, bugün de olamaz, olmaması da gerekiyor" şeklinde konuştu.Asgari ücret zammı tahminleriAsgari ücret zammı tartışmaları sürerken, farklı oranlardaki zam senaryoları üzerinden yapılan hesaplamalar dikkat çekiyor. İşte 2025 asgari ücret zammı tahminleri...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/milyonlari-ilgilendiren-5-aylik-enflasyon-farki-netlesti-memur-ve-emekli-ne-kadar-zam-alacak--1091096302.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091048407_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_4a44eab686913e44bebd6d47e5772f4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asgari ücret, 2025 asgari ücret zammı, türk-iş, tüik enflasyon verileri, asgari ücret tahminleri, asgari ücret zammı 2025, asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret 2025 ne kadar olacak, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, asgari ücret enflasyon
asgari ücret, 2025 asgari ücret zammı, türk-iş, tüik enflasyon verileri, asgari ücret tahminleri, asgari ücret zammı 2025, asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret 2025 ne kadar olacak, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, asgari ücret enflasyon
TÜRK-İŞ Başkanı 'onlar masada yoklar' diyerek tepki gösterdi: Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak?
14:52 03.12.2024 (güncellendi: 14:54 03.12.2024)
Yeni asgari ücret için zam süreci başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 10 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Asgari ücrete zam için önemli olan enflasyon verileri açıklandı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret açıklaması da dikkat çekti.
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamanı ilgilendiren asgari ücret 2025 zammı için takvim işliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek.
Net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı gündemin ana maddesi. Bugün kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber asgari ücret zammı merak edilen başlıklardan biri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), enflasyon verilerine göre enflasyon kasım aylık bazda yüzde 2.24; yıllık enflasyon ise yüzde 47.09 oldu. TÜİK’in açıkladığı yüzde 47.09 oranındaki enflasyon temel alınırsa, asgari ücretin 25 bin 8 liraya ulaşması öngörülüyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan da asgari ücret zammıyla ilgili yeni açıklamalar geldi.
Kamuoyunda yaklaşık 5 aydır asgari ücretin konuşulduğuna dikkati çeken Atalay, uluslararası örgütlerden kredi derecelendirme kuruluşlarına, ekonomistlerden siyasi partilere kadar farklı kesimlerin asgari ücrete dair görüşlerini paylaştığını söyledi.
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret tepkisi
Bu süreçte, bazı çevrelerin asgari ücretin 2025 yılı tahmini enflasyonu kadar artırılması yönündeki görüşlerine tepki gösteren Atalay, şöyle konuştu:
"Biz bu ülke beraber yaşıyoruz. Bir yükü bir kesimin üzerine yıkmak doğru değil. Hükümetin ekonomi politikası var ama aynı zamanda sosyal politikasının da olması gerekiyor. Adil gelir dağılımı şu anda yok. MÜSİAD, 'asgari ücret artışı yüzde 25'i geçmesin' diyor. Fahiş fiyat artışları, kiralar ortada. Asgari ücret enflasyona sebep değil. Bunu nereden anlıyoruz. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. IMF başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, asgari ücretin ne kadar artırılmasını gerektiğini açıklıyorlar ama onlar masada yoklar."
'Asgari ücret geçim ücretine dönüştü'
Asgari ücret rakamının kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası primi de dahil 20'den fazla kalemi ilgilendirdiğine dikkati çeken Atalay, bu yönüyle toplumun tamamına yakının etkileyen asgari ücretin Türkiye'deki en büyük toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğuna değindi.
Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Asgari ücret geçim ücretine dönüştü. Asgari ücretle bundan 5 yıl önce en düşük ücret belirlenirken, şimdi geçim ücreti. 17 bin lira olan bu ücretle bir hafta geçinebilir misiniz? İşverenler 17 bin lirayı gözünün önüne getirsin. 12 bin lira emekli maaşı, 17 bin lira asgari ücret. Bu ülke ekonomi politikasını yaparken, sosyal politikasını da yapmalı."
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? 'İkisine de katılmıyorum'
Yeni yılda asgari ücretin ne oradan artırılması gerektiği yönündeki bir soru üzerine Atalay, "Hedef enflasyon mu gerçekleşen enflasyon mu deniyor. İkisine de katılmıyorum. İkisi de doğru ve uygun değil. Sıkıntıları beraber paylaşmak durumundayız. Sıkıntıları dar gelirlilerin üzerine yıkmanın anlamı yok" dedi.
Asgari ücret nasıl belirlenecek?
Atalay, 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ'in 5 kişi ile temsil edildiğini belirterek, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçinin yer alacağını, Ramazan Ağar başkanlığındaki heyette bu yıl aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubunun olacağını duyurdu.
Türkiye'de asgari ücret seviyesini gerekçe göstererek fabrikalarını asgari ücretin daha düşük olduğu ülkelere taşıyanları da eleştiren Atalay, "O işverenler daha fazla kazanmanın derdinde. Gittikleri yerlerde 100 dolara, 150 dolara insanları çalıştırıyorlar. Orada köle pazarı var. Aynısını bu ülkede uygulayamazsınız. Türkiye'de köle pazarı dün de olmadı, bugün de olamaz, olmaması da gerekiyor" şeklinde konuştu.
Asgari ücret zammı tahminleri
Asgari ücret zammı tartışmaları sürerken, farklı oranlardaki zam senaryoları üzerinden yapılan hesaplamalar dikkat çekiyor. İşte 2025 asgari ücret zammı tahminleri...
1.
OVP’de 2025 yılı için belirlenen yüzde 17.5 enflasyon hedefi doğrultusunda, asgari ücret 19 bin 975 TL’ye yükselecek.
2.
Merkez Bankası’nın yüzde 25 enflasyon hedefi baz alınarak bir artış yapılırsa, asgari ücret 21 bin 252 TL seviyesine çıkacak.
3.
Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir artış gelmesi durumunda, yeni ücret 22 bin 102 TL’ye ulaşacak.
4.
Yüzde 40’lık bir artış öngörüsüyle, asgari ücretin 23 bin 802 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
5.
Piyasalardaki genel beklenti olan yüzde 45 oranında bir zam gerçekleşirse, asgari ücret 24 bin 650 TL olacak.
6.
OVP çerçevesinde değerlendirilen yüzde 41.5 oranında bir zam yapılması durumunda ise asgari ücret 24 bin TL’yi aşarak 24 bin 50 TL seviyelerine ulaşacak.