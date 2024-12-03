https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/ticaret-bakani-bolattan-ek-gumruk-vergisi-aciklamasi-amacimiz-yerli-ureticiyi-korumak-tuketiciden-1091094852.html

Ticaret Bakanı Bolat'tan ek gümrük vergisi açıklaması: Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz

Ticaret Bakanı Bolat'tan ek gümrük vergisi açıklaması: Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Yurt dışından yapılan alışverişler için ek gümrük vergisi kararını da değerlendiren Bolat, "Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz."... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T09:59+0300

2024-12-03T09:59+0300

2024-12-03T09:59+0300

türkiye

ömer bolat

ticaret

ticaret bakanlığı

dış ticaret açığı

kobi

küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (kobi)

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışlarına karşı yapılan çalışmalarda belediyelerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Bolat, “Ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarını tespit ettiğimizde derhal denetim ve cezai işlem uyguluyoruz. Ancak belediyelerin bu konuda yeterince istekli olmadığını görüyoruz. Esnafla karşı karşıya gelmemek adına sorumluluğu tamamen hükümete bırakmak gibi bir tutum sergiliyorlar. Onlara bu konudaki yükümlülüklerini hatırlatıyoruz.” dedi.Bolat, hal yasasıyla ilgili düzenleme çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Genel müdürlüklerimiz ve hal-pazar yönetimleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Henüz taslağın son halini netleştirmedik.” açıklamasını yaptı.'Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz'NTV’ye konuşan Bolat, yurt dışı alışverişlerle ilgili yapılan son düzenlemelerin yerli üreticilerin zarar görmemesi için alındığını söyledi. Bakan, “Uzakdoğu menşeli firmaların hızlı kargo sisteminden faydalanmasının olumsuz etkileri oldu. Esnaf ve KOBİ’lerden gelen şikayetler üzerine 150 Euro sınırını 30 Euro’ya düşürdük.” ifadelerini kullandı.Bolat ayrıca, firmaların kargo ücretlerini ürün fiyatından ayrı göstererek vergiden kaçınma girişimlerini engellemek için yeni bir mekanizmanın devreye alındığını söyledi:E-Ticaret devlerine Türkiye şartı Bakan Bolat, dijital hizmetlere yönelik yeni düzenlemeler yapıldığını ve yabancı şirketlerin Nisan 2024’e kadar Türkiye’de temsilcilik açmaları gerektiğini hatırlattı. Amazon ve Temu gibi büyük şirketlerin yöneticileriyle kısa bir süre önce bir araya geldiklerini ifade eden Bolat, “Eğer temsilcilik açmazlarsa Türkiye’de faaliyet gösteremezler, bu kadar net. Hepsi temsilcilik açıyor.” dedi.6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasıyla ilgili uygulamanın süresinin Ocak 2025’te dolacağını hatırlatan Bakan Bolat, “Bu uygulamanın devam edip etmeyeceğine dair sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıyoruz. Ay sonuna kadar ekonomi yönetimi ve hükümetle istişare ederek bir karar alacağız.” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/raflardaki-skandal-ortaya-cikti-restoran-ve-marketlerde-yeni-donem-basliyor-hangi-urunler-artik-1091091795.html

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