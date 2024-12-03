Ticaret Bakanı Bolat'tan ek gümrük vergisi açıklaması: Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hasan Arat’tan Samet Aybaba’nın iddialarına karşı hamle
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yürütme, yenidoğan çetesi ile ilgili sorumluluk almıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sahte içkiden can kaybı yükseliyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İlk Durağımız Yunus Emre...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin nanoteknoloji çalışmalarında yeni aşama
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün saatini hediye ettiği Sovyet Mareşali’ne tarihi sözü: ‘Türkiye’nin kapıları size her zaman açılır’
17:40
12 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
17:57
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Protestoların devam ettiği Gürcistan'a üç Baltık ülkesinden yaptırım
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Süpermarketi basan ayı, et reyonunda iki gün kaldı
18:33
1 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor
19:06
83 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
20:43
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Aile Hekimlerini Seviyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verileri
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
18:10
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Heavy metalin babası: Ozzy Osbourne
18:20
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/ticaret-bakani-bolattan-ek-gumruk-vergisi-aciklamasi-amacimiz-yerli-ureticiyi-korumak-tuketiciden-1091094852.html
Ticaret Bakanı Bolat'tan ek gümrük vergisi açıklaması: Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz
Ticaret Bakanı Bolat'tan ek gümrük vergisi açıklaması: Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Yurt dışından yapılan alışverişler için ek gümrük vergisi kararını da değerlendiren Bolat, "Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz."... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T09:59+0300
2024-12-03T09:59+0300
türkiye
ömer bolat
ticaret
ticaret bakanlığı
dış ticaret açığı
kobi
küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (kobi)
amazon
vergi
gümrük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077940254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_711b50562ad3bbec28d3567f4c67f800.jpg
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışlarına karşı yapılan çalışmalarda belediyelerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Bolat, “Ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarını tespit ettiğimizde derhal denetim ve cezai işlem uyguluyoruz. Ancak belediyelerin bu konuda yeterince istekli olmadığını görüyoruz. Esnafla karşı karşıya gelmemek adına sorumluluğu tamamen hükümete bırakmak gibi bir tutum sergiliyorlar. Onlara bu konudaki yükümlülüklerini hatırlatıyoruz.” dedi.Bolat, hal yasasıyla ilgili düzenleme çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Genel müdürlüklerimiz ve hal-pazar yönetimleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Henüz taslağın son halini netleştirmedik.” açıklamasını yaptı.'Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz'NTV’ye konuşan Bolat, yurt dışı alışverişlerle ilgili yapılan son düzenlemelerin yerli üreticilerin zarar görmemesi için alındığını söyledi. Bakan, “Uzakdoğu menşeli firmaların hızlı kargo sisteminden faydalanmasının olumsuz etkileri oldu. Esnaf ve KOBİ’lerden gelen şikayetler üzerine 150 Euro sınırını 30 Euro’ya düşürdük.” ifadelerini kullandı.Bolat ayrıca, firmaların kargo ücretlerini ürün fiyatından ayrı göstererek vergiden kaçınma girişimlerini engellemek için yeni bir mekanizmanın devreye alındığını söyledi:E-Ticaret devlerine Türkiye şartı Bakan Bolat, dijital hizmetlere yönelik yeni düzenlemeler yapıldığını ve yabancı şirketlerin Nisan 2024’e kadar Türkiye’de temsilcilik açmaları gerektiğini hatırlattı. Amazon ve Temu gibi büyük şirketlerin yöneticileriyle kısa bir süre önce bir araya geldiklerini ifade eden Bolat, “Eğer temsilcilik açmazlarsa Türkiye’de faaliyet gösteremezler, bu kadar net. Hepsi temsilcilik açıyor.” dedi.6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasıyla ilgili uygulamanın süresinin Ocak 2025’te dolacağını hatırlatan Bakan Bolat, “Bu uygulamanın devam edip etmeyeceğine dair sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıyoruz. Ay sonuna kadar ekonomi yönetimi ve hükümetle istişare ederek bir karar alacağız.” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/raflardaki-skandal-ortaya-cikti-restoran-ve-marketlerde-yeni-donem-basliyor-hangi-urunler-artik-1091091795.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077940254_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0720ae1e0443f82b51edc4160459f0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ömer bolat, ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, kobi, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (kobi), amazon, vergi, gümrük, gümrük vergisi, gümrük bölgesi, gümrük kapısı
ömer bolat, ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, kobi, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (kobi), amazon, vergi, gümrük, gümrük vergisi, gümrük bölgesi, gümrük kapısı

Ticaret Bakanı Bolat'tan ek gümrük vergisi açıklaması: Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz

09:59 03.12.2024
© AA / Mehmet Murat ÖnelTicaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
Abone ol
Yurt dışından yapılan alışverişler için ek gümrük vergisi kararını da değerlendiren Bolat, "Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışlarına karşı yapılan çalışmalarda belediyelerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Bolat, “Ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarını tespit ettiğimizde derhal denetim ve cezai işlem uyguluyoruz. Ancak belediyelerin bu konuda yeterince istekli olmadığını görüyoruz. Esnafla karşı karşıya gelmemek adına sorumluluğu tamamen hükümete bırakmak gibi bir tutum sergiliyorlar. Onlara bu konudaki yükümlülüklerini hatırlatıyoruz.” dedi.
Bolat, hal yasasıyla ilgili düzenleme çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Genel müdürlüklerimiz ve hal-pazar yönetimleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Henüz taslağın son halini netleştirmedik.” açıklamasını yaptı.

'Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz'

NTV’ye konuşan Bolat, yurt dışı alışverişlerle ilgili yapılan son düzenlemelerin yerli üreticilerin zarar görmemesi için alındığını söyledi. Bakan, “Uzakdoğu menşeli firmaların hızlı kargo sisteminden faydalanmasının olumsuz etkileri oldu. Esnaf ve KOBİ’lerden gelen şikayetler üzerine 150 Euro sınırını 30 Euro’ya düşürdük.” ifadelerini kullandı.
Bolat ayrıca, firmaların kargo ücretlerini ürün fiyatından ayrı göstererek vergiden kaçınma girişimlerini engellemek için yeni bir mekanizmanın devreye alındığını söyledi:
“Geçen hafta yürürlüğe giren düzenlemeyle kargo ücretlerini de ürün fiyatına dahil ettik.”

E-Ticaret devlerine Türkiye şartı

Bakan Bolat, dijital hizmetlere yönelik yeni düzenlemeler yapıldığını ve yabancı şirketlerin Nisan 2024’e kadar Türkiye’de temsilcilik açmaları gerektiğini hatırlattı. Amazon ve Temu gibi büyük şirketlerin yöneticileriyle kısa bir süre önce bir araya geldiklerini ifade eden Bolat, “Eğer temsilcilik açmazlarsa Türkiye’de faaliyet gösteremezler, bu kadar net. Hepsi temsilcilik açıyor.” dedi.
6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasıyla ilgili uygulamanın süresinin Ocak 2025’te dolacağını hatırlatan Bakan Bolat, “Bu uygulamanın devam edip etmeyeceğine dair sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıyoruz. Ay sonuna kadar ekonomi yönetimi ve hükümetle istişare ederek bir karar alacağız.” açıklamasında bulundu.
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
EKONOMİ
Raflardaki skandal ortaya çıktı, restoran ve marketlerde yeni dönem başlıyor: Hangi ürünler artık değişecek?
07:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала